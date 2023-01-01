Применение !important с .css() в jQuery: эффективное решение

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Быстрый ответ

Если вы хотите использовать !important в методе jQuery .attr() , воспользуйтесь следующим примером кода:

JS Скопировать код $('element').attr('style', (i, style) => `${style || ''} color: red !important;`);

Вместо 'element' впишите необходимый вам селектор, а color: red замените на требуемое CSS-правило.

Ваш набор инструментов jQuery для !important

В методах jQuery есть несколько разных способов применения !important . Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но соответствующий выбор метода упрощает выполнение задачи.

Прямое применение !important через .attr()

Метод .attr('style', ...) – это ваш «тяжёлый артиллерийский снаряд» для применения !important :

JS Скопировать код $("#element").attr('style', 'width: 100px !important'); // Уступите дорогу, я иду с большим калибром!

Этот метод позволяет добавить !important непосредственно, но будьте внимательны, он перезаписывает все инлайн-стили.

Точное применение с .setProperty()

Если требуется большая точность, setProperty будет оптимальным выбором:

JS Скопировать код $("#element")[0].style.setProperty('width', '100px', 'important'); // Аккуратность – моя визитная карточка!

Этот метод изменяет только конкретное свойство, оставляя остальные стили нетронутыми.

Сохранение существующих стилей – важно!

Если нужно добавить стиль, не удаляя предыдущие, можно использовать следующую конструкцию со строками:

JS Скопировать код $('#element').attr('style', function(i, s) { return (s ? s + ' ' : '') + 'width: 100px !important;'; }); // Я за сохранение истории.

Этот подход добавит ваше правило, не затрагивая предыдущие стили.

Элегантное использование !important с .addClass()

Метод .addClass() добавляет стилю изящество с помощью !important . Просто опишите CSS-класс:

CSS Скопировать код .importantWidth { width: 100px !important; // Входит "Мистер Важность"! }

А потом примените его так:

JS Скопировать код $('#element').addClass('importantWidth');

Работа с !important: Руководство

С великой силой идёт великая ответственность. Вот несколько советов по обдуманному использованию !important , чтобы избежать CSS-проблем.

Остерегайтесь опасности .attr()

Метод .attr('style', ...) с !important — это мощный инструмент. Он может случайно повлиять на другие стили. Будьте внимательны!

Ограничения использования !important

Иногда !important — это единственное средство для переопределения некоторых стилей. Но старайтесь не злоупотреблять этим! Существует множество изящных способов повышения специфичности в CSS.

Расширенные возможности с IIFE

Немедленно вызываемое функциональное выражение (IIFE) помогает управлять сложными стилями, предоставляя больше пространства для креатива:

JS Скопировать код (function(elem) { let style = elem.attr('style') || ''; style += 'width: 100px !important; color: blue;'; elem.attr('style', style); })($('#element')); // Перед таким произведением искусства Пикассо позавидует!

Поддержка старых версий браузеров

Для старых браузеров, как Internet Explorer, могут потребоваться дополнительные меры: для работы setProperty иногда нужен полифилл.

Решительные меры: использование .style.cssText

В ситуациях, когда требуются решительные меры, на помощь приходит cssText . Этот метод перезаписывает все стили:

JS Скопировать код $("#element")[0].style.cssText += 'width: 100px !important;'; // Уносите ноги, я переписываю правила!

Применяйте этот метод с особой осторожностью.

!important: крайняя мера

!important должен быть вашей крайней мерой. Его чрезмерное использование может привести к путанице в стилях и затруднить поддержку кода. Используйте !important продуманно и ответственно!

Визуализация

Воспринимайте использование !important следующим образом:

|=> .css('property', 'value')|🏰|

| => Добавление !important |🏰🔒 |

Применение .css() :

JS Скопировать код $(".gate").css("close", "shut tight");

Добавление !important :

JS Скопировать код $(".gate").attr('style', 'close: shut tight !important');

Понимание различий: .css() против .attr('style', ...)

Важно понимать различия между этими методами:

.css() прямым образом изменяет стили.

прямым образом изменяет стили. .attr('style', ...) позволяет интегрировать !important , но перезаписывает весь атрибут style .

позволяет интегрировать , но перезаписывает весь атрибут . Использование .css('cssText', ...) аналогично .attr('style', ...) , устанавливает полный набор встроенных стилей.

Удаление !important: помощь с .removeProperty()

При использовании !important сегодня не означает, что его нужно сохранять навсегда! Вы можете удалить стиль следующим образом:

JS Скопировать код $("#element")[0].style.removeProperty('width'); // Веселье закончилось, пора привести всё в порядок!

Этот код удалит свойство width , а вместе с ним исчезнет !important .

JS Bin: Посмотрите и убедитесь

С помощью примеров в JS Bin или CodePen вы можете увидеть эти методы в действии. Это помогает лучше усвоить теорию на практике.

Полезные материалы