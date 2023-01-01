Применение границы к элементу tr в HTML: решение проблемы

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Быстрый ответ

Если вы хотите увидеть границу для элемента <tr> , нужно указать в стилях border: 1px solid black; для <td> . Дополнительно, для таблицы следует установить свойство border-collapse: separate; . Это помешает границам смешиваться между соседними ячейками.

Посмотрите на пример:

HTML Скопировать код <style> table { border-collapse: separate; } td { border: 1px solid black; } </style> <table> <tr> <td>Вселенная в одной ячейке</td> <td>И печеньки тоже!</td> </tr> </table>

Итак, чтобы обеспечить видимость границы для каждой ячейки ( <td> ), вы фактически помогаете сформировать границу для всей строки. Помните, что прямое применение границы к <tr> невозможно, но есть косвенный способ обойти это ограничение – просто установив границу для каждой ячейки.

Раскладываем по полочкам: модель границ CSS для таблиц

Подробнее разберёмся с моделью границ в CSS для таблиц. Здесь главную роль играет свойство border-collapse . Если его значением является collapse , то границы ячеек объединяются. Если выбрано значение separate , границы остаются раздельными.

Важно не забывать, что браузеры имеют встроенные стили по умолчанию, которые могут влиять на отображение ваших таблиц. Воспользуйтесь инструментами разработчика для анализа таких вопросов.

В фокусе внимания: свойство border-collapse

Свойство border-collapse влияет на то, как будут отображаться границы таблицы:

collapse : Границы сливаются, образуя единый контур на стыке ячеек.

: Границы сливаются, образуя единый контур на стыке ячеек. separate : У каждой ячейки своя независимая граница.

Если необходима независимость границ для каждой ячейки, используйте значение separate .

Выравнивание поведения границ таблицы в разных браузерах

Отображение границ таблиц может некорректно работать в различных браузерах. Для унификации отображения следуйте простым советам:

Применяйте границу ( border ) не к tr , а непосредственно к td .

) не к , а непосредственно к . Воспользуйтесь специфичными CSS-правилами, чтобы переопределить назначенные браузером стили по умолчанию.

Применяем приёмы с box-shadow для создания границ строк таблицы

Для эмуляции эффекта границ у строк таблицы <tr> , можно использовать box-shadow :

HTML Скопировать код <style> tr { box-shadow: inset 0 0 0 1px black; } </style>

Такая "граница" будет выглядеть как настоящая, и при этом вы сможете избежать проблем со слиянием границ ячеек.

Визуализация

Можно представить строку таблицы как ряд горных вершин. Добавление границ это похоже на рисование кольцевой линии вокруг каждой вершины.

Markdown Скопировать код 🏞️ Горный хребет: [Вершина 1, Вершина 2, Вершина 3] 🔥 Кольцо огня вокруг вершины 2: Невозможно нарисовать на пустоте.

Таков будет результат, если мы попытаемся установить границу для <tr> :

HTML Скопировать код <tr style="border: 1px solid black;">...</tr> <!-- Но ведь мы рисуем границы не на пустоте! -->

А вот правильный подход с <td> :

Markdown Скопировать код Вершина 2 🔥: [Ячейка 1, Ячейка 2, Ячейка 3] // Для каждой ячейки `td` мы задаём своё "Кольцо огня", забывая о `tr`

HTML Скопировать код <tr> <td style="border: 1px solid black;">...</td> <td style="border: 1px solid black;">...</td> <td style="border: 1px solid black;">...</td> </tr>

Теперь каждая ячейка обрамлена своим собственным "Кольцом огня".

Погружение в стратегию обеспечения видимости границ

Обеспечение непрерывности границ

Чтобы обеспечить непрерывность границ в таблицах на разных браузерах, вы должны использовать CSS-свойство:

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; }

Это свойство создаст общее пространство для границ соседних ячеек и позволит избежать проблем с режимом separate .

Работа с особенностями внешнего вида стандартных стилей браузера

Дефолтные стили браузера могут искажать представление о том, как выглядит таблица. Используя инструменты разработчика, можно исследовать и корректировать внешний вид таких стилей, усиливая воздействие собственных CSS-правил.

Создание гармоничного внешнего вида границ

Помимо box-shadow , вы можете использовать outline для элементов td , создавая визуальное разделение без изменения блочной модели:

CSS Скопировать код td { outline: 1px solid black; } /* Стильно, и без нарушений! */

С таким подходом каждая граница будет выглядеть аккуратно и единообразно в различных браузерах.

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