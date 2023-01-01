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Применение границ к строкам таблицы HTML без стилизации ячеек
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Применение границ к строкам таблицы HTML без стилизации ячеек

#CSS и верстка  #Практика верстки (кейсы)  #Таблицы  
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Быстрый ответ

Чтобы добавить рамку к строке таблицы в HTML, вам следует задать стиль рамки для элементов <td> или <th>, которые располагаются внутри этой строки. Использование свойства border-collapse: collapse; для элемента <table> сделает рамки более цельными.

HTML
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<table style="border-collapse: collapse;">
  <tr>
    <td style="border: 1px solid black;">Ячейка 1</td>
    <td style="border: 1px solid black;">Ячейка 2</td>
    <td style="border: 1px solid black;">Ячейка 3</td>
  </tr>
</table>
Пошаговый план для смены профессии

Углубляемся в тему: Продвинутое оформление

Стилизация определённых строк

Стилизация конкретных строк возможна с помощью селектора tr:nth-child(). Этот подход обеспечивает вам гибкость в оформлении различных строк, делая ваш CSS значительно более адаптивным и универсальным.

CSS
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table { border-collapse: collapse; }
tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
tr:nth-child(odd) { background-color: white; }

Стилизация с помощью классов и идентификаторов

Для более эффективного оформления используйте классы или идентификаторы. Это поможет настроить индивидуальные рамки для отдельных строк. Этот подход обеспечитхорошую структурированность вашему коду.

HTML
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<tr class="bordered">
  <td>...</td>
  <td>...</td>
</tr>
CSS
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.bordered td { border: 2px solid blue; }

Обводка: альтернатива рамке

Свойство outline позволит вам открыть новые возможности в стилизации. Оно создаёт эффект, схожий с рамкой, не влияя при этом на компоновку элементов. Можно сказать, что обводка – это своего рода рамка в метафорическом измерении.

CSS
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tr.highlight { outline: 2px solid red; }

Визуализация

Представьте, что вы огораживаете определённый дом забором:

🏘️🏠🏡🏠🏘️ // Ряд домов без забора (без рамки)
🏘️🏠🏚️🏠🏘️ // Ряд домов с забором (с рамкой)

В этой аналогии, CSS – это ваш надёжный архитектор:

CSS
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tr.selected { border: 2px solid #000; }

Фокус на ряде домов (ваши HTML-элементы):

Набор элементов: 🏠, 🏠, 🏚️, 🏠, 🏠

Применение CSS: 🏠 🏠 🏚️ 🏠 🏠

               |____|  // Забор (рамка) устанавливается вокруг выделенного элемента.

Скругленные углы и имитация рамок

Воспользуйтесь свойством border-radius, применённым к элементам <td>, чтобы создать скругленные углы. Это как эффект "рыбьего глаза" для ваших ячеек. Сочетание с box-shadow даст возможность имитировать оформление всей строки рамкой.

CSS
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tr.rounded-box { box-shadow: 0 0 0 3px #333; border-radius: 10px; }

Разрешение конфликтов рамок

Если рядом находятся элементы <td> с различными рамками, это может выглядеть несообразно. Чтобы этого избежать, задайте идентичную рамку для всех вкладываемых <td> и <th> в <tr> с определённым классом. Это будет напоминать заключение перемирия между стилями CSS.

CSS
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.tr-border td, .tr-border th { border: 1px solid #000; }

Единообразное отображение в разных браузерах

Для обеспечения однородного отображения рамок в различных браузерах, всегда устанавливайте свойство border-collapse: collapse;. Ведь не все браузеры следуют одним и тем же правилам!

CSS
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table { border-collapse: collapse; }

Оригинальные рамки

Чтобы создать уникальное оформление краёв строк <tr>, воспользуйтесь псевдоклассами :first-child и :last-child. Это как дать стильную "причёску" вашей таблице.

CSS
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.tr-edge-style > :first-child { border-left: 2px solid green; }
.tr-edge-style > :last-child { border-right: 2px solid green; }

Полезные материалы

  1. CSS Borders — Учебник по рамкам в CSS от W3Schools.
  2. HTML tr tag — Описание тега <tr> на W3Schools.
  3. CSS :nth-child() Selector — Инструкция по использованию псевдокласса :nth-child в CSS от W3Schools.
  4. Introduction to the CSS basic box model — Обзор основ модели CSS Box на MDN Web Docs.
  5. Pseudo-classes – CSS: Cascading Style Sheets — Справочник по псевдоклассам в CSS на MDN Web Docs.
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Какой стиль необходимо применить к элементу <table>, чтобы рамки были более цельными?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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