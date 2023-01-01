Применение границ к строкам таблицы HTML без стилизации ячеек#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
Быстрый ответ
Чтобы добавить рамку к строке таблицы в HTML, вам следует задать стиль рамки для элементов
<td> или
<th>, которые располагаются внутри этой строки. Использование свойства
border-collapse: collapse; для элемента
<table> сделает рамки более цельными.
<table style="border-collapse: collapse;">
<tr>
<td style="border: 1px solid black;">Ячейка 1</td>
<td style="border: 1px solid black;">Ячейка 2</td>
<td style="border: 1px solid black;">Ячейка 3</td>
</tr>
</table>
Углубляемся в тему: Продвинутое оформление
Стилизация определённых строк
Стилизация конкретных строк возможна с помощью селектора
tr:nth-child(). Этот подход обеспечивает вам гибкость в оформлении различных строк, делая ваш CSS значительно более адаптивным и универсальным.
table { border-collapse: collapse; }
tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
tr:nth-child(odd) { background-color: white; }
Стилизация с помощью классов и идентификаторов
Для более эффективного оформления используйте классы или идентификаторы. Это поможет настроить индивидуальные рамки для отдельных строк. Этот подход обеспечитхорошую структурированность вашему коду.
<tr class="bordered">
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
.bordered td { border: 2px solid blue; }
Обводка: альтернатива рамке
Свойство
outline позволит вам открыть новые возможности в стилизации. Оно создаёт эффект, схожий с рамкой, не влияя при этом на компоновку элементов. Можно сказать, что обводка – это своего рода рамка в метафорическом измерении.
tr.highlight { outline: 2px solid red; }
Визуализация
Представьте, что вы огораживаете определённый дом забором:
🏘️🏠🏡🏠🏘️ // Ряд домов без забора (без рамки)
🏘️🏠🏚️🏠🏘️ // Ряд домов с забором (с рамкой)
В этой аналогии, CSS – это ваш надёжный архитектор:
tr.selected { border: 2px solid #000; }
Фокус на ряде домов (ваши HTML-элементы):
Набор элементов: 🏠, 🏠, 🏚️, 🏠, 🏠
Применение CSS: 🏠 🏠 🏚️ 🏠 🏠
|____| // Забор (рамка) устанавливается вокруг выделенного элемента.
Скругленные углы и имитация рамок
Воспользуйтесь свойством
border-radius, применённым к элементам
<td>, чтобы создать скругленные углы. Это как эффект "рыбьего глаза" для ваших ячеек. Сочетание с
box-shadow даст возможность имитировать оформление всей строки рамкой.
tr.rounded-box { box-shadow: 0 0 0 3px #333; border-radius: 10px; }
Разрешение конфликтов рамок
Если рядом находятся элементы
<td> с различными рамками, это может выглядеть несообразно. Чтобы этого избежать, задайте идентичную рамку для всех вкладываемых
<td> и
<th> в
<tr> с определённым классом. Это будет напоминать заключение перемирия между стилями CSS.
.tr-border td, .tr-border th { border: 1px solid #000; }
Единообразное отображение в разных браузерах
Для обеспечения однородного отображения рамок в различных браузерах, всегда устанавливайте свойство
border-collapse: collapse;. Ведь не все браузеры следуют одним и тем же правилам!
table { border-collapse: collapse; }
Оригинальные рамки
Чтобы создать уникальное оформление краёв строк
<tr>, воспользуйтесь псевдоклассами
:first-child и
:last-child. Это как дать стильную "причёску" вашей таблице.
.tr-edge-style > :first-child { border-left: 2px solid green; }
.tr-edge-style > :last-child { border-right: 2px solid green; }
Полезные материалы
- CSS Borders — Учебник по рамкам в CSS от W3Schools.
- HTML tr tag — Описание тега
<tr>на W3Schools.
- CSS :nth-child() Selector — Инструкция по использованию псевдокласса
:nth-childв CSS от W3Schools.
- Introduction to the CSS basic box model — Обзор основ модели CSS Box на MDN Web Docs.
- Pseudo-classes – CSS: Cascading Style Sheets — Справочник по псевдоклассам в CSS на MDN Web Docs.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда