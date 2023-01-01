Применение ellipsis (...) на многострочном тексте в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для реализации эффекта многоточия после двух строк воспользуйтесь свойствами
display: -webkit-box;,
-webkit-line-clamp: 2; и
-webkit-box-orient: vertical;. Подберите значение
max-height таким образом, чтобы текст точно уместился в две строки.
.ellipsis {
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2;
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
max-height: 3em;
}
<div class="ellipsis">
Этот длинный текст здесь уместится ровно в две строки и завершится многоточием.
</div>
Учтите, что данный метод базируется на технологии Webkit и может не поддерживаться в некоторых браузерах.
Обеспечение адаптивности и согласованности
Совместимость с различными браузерами
Префиксированные свойства
-webkit- могут не работать во всех браузерах:
- Оформляйте стили, основываясь на базовых правилах, и дополняйте их для поддержки
line-clamp— так вы реализуете прогрессивное улучшение.
- Для определения возможностей браузера используйте правило
@supportsс
-webkit-line-clamp.
- В качестве резервного решения можно использовать JavaScript для браузеров без поддержки Webkit, однако имейте в виду возможное снижение производительности.
Адаптация размеров элементов
В условиях адаптивного дизайна размеры элементов часто меняются:
- Применяйте медиазапросы для корректировки
max-heightв зависимости от размера окна просмотра.
- Адаптируйте
-webkit-line-clampдля различных экранных разрешений.
- Тщательно тестируйте стили на читаемость, чтобы избежать проблем с пользовательским интерфейсом.
Использование примесей для ускорения разработки
Примесь SASS существенно упрощает процесс разработки:
@mixin two-line-ellipsis {
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2;
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
}
Примесь можно добавить в SASS-файлы:
.ellipsis {
@include two-line-ellipsis;
max-height: 3em;
}
Критические инсайты
Рассмотрим некоторые тонкости:
Подбор
max-height
- Размер
max-heightопределяется исходя из размера шрифта, используйте единицы
em.
- Будьте аккуратны с высотой строки, чтобы не допустить переполнения текста.
Вглядываясь в механизм работы
- Изучите статью Криса Койера, чтобы узнать о полезных деталях.
- Углубитесь в изучение свойства
text-overflow, оно не ограничивается только добавлением многоточия.
Предотвращение ошибок
- Не используйте
white-space: nowrap, так как оно препятствует переносу текста на новую строку.
- Учитывайте особенности локализации: в разных языках текст может занимать разное количество строк.
- Разные языки могут иметь разную длину строки, следовательно многоточие всегда должно быть готово вступить в работу.
Визуализация
Важно визуально представлять, как работает механизм "Многоточие при переполнении текста на двух строках":
Поток текста ⚠️: "Это весьма содержательный абзац, который должен быть обр..."
Контейнер 🚿:
| Это весьма содержательн... | <- Первая строка заполнена
| ...ый абзац, который дол | <- Вторая строка заполнена
Сток 🌀: "..."
Многоточие (
...) выступает как сток, препятствуя переполнению и удерживая текст в пределах двух строк.
Применение на практике
Развивайте свои навыки, используя эти советы:
Работа с примерами
- Используйте ZIP-файл с полным набором примеров для обучения.
- Адаптируйте исходный код для более глубокого понимания принципов.
Отладка и исправление
Если возникли проблемы:
- Проверьте, совпадают ли расчеты
max-heightс размерами шрифтов и высотой строки.
- Используйте инструменты разработчика для тонкой настройки стилей.
- Обращайте внимание на то, как отображается текст на дисплеях с высоким разрешением, например, Retina.
Непрерывное обучение
Оставайтесь в курсе:
- Добавляйте в закладки MDN Web Docs, чтобы всегда иметь актуальную информацию и лучшие рекомендации.
- Принимайте участие в обсуждениях на форумах о CSS, чтобы обмениваться знаниями и опытом.
Полезные материалы
- Line Clampin' (Truncating Multiple Line Text) | CSS-Tricks — подробное рассмотрение обрезания текста на нескольких строках в CSS с практическими примерами.
- -webkit-line-clamp – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — официальное руководство по использованию
-webkit-line-clampдля обрезания текста.
- text-overflow | Codrops — детальное руководство по
text-overflow, включая поддержку браузерами и примеры.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. — проверьте поддержку браузерами для
text-overflowи схожих свойств.
- CSS Overflow Module Level 3 — проект W3C по управлению переполнением в CSS, включая обработку переполнения на нескольких строках.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда