Применение ellipsis (...) на многострочном тексте в CSS

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Быстрый ответ

Для реализации эффекта многоточия после двух строк воспользуйтесь свойствами display: -webkit-box; , -webkit-line-clamp: 2; и -webkit-box-orient: vertical; . Подберите значение max-height таким образом, чтобы текст точно уместился в две строки.

CSS Скопировать код .ellipsis { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; max-height: 3em; }

HTML Скопировать код <div class="ellipsis"> Этот длинный текст здесь уместится ровно в две строки и завершится многоточием. </div>

Учтите, что данный метод базируется на технологии Webkit и может не поддерживаться в некоторых браузерах.

Обеспечение адаптивности и согласованности

Совместимость с различными браузерами

Префиксированные свойства -webkit- могут не работать во всех браузерах:

Оформляйте стили, основываясь на базовых правилах, и дополняйте их для поддержки line-clamp — так вы реализуете прогрессивное улучшение.

— так вы реализуете прогрессивное улучшение. Для определения возможностей браузера используйте правило @supports с -webkit-line-clamp .

с . В качестве резервного решения можно использовать JavaScript для браузеров без поддержки Webkit, однако имейте в виду возможное снижение производительности.

Адаптация размеров элементов

В условиях адаптивного дизайна размеры элементов часто меняются:

Применяйте медиазапросы для корректировки max-height в зависимости от размера окна просмотра.

в зависимости от размера окна просмотра. Адаптируйте -webkit-line-clamp для различных экранных разрешений.

для различных экранных разрешений. Тщательно тестируйте стили на читаемость, чтобы избежать проблем с пользовательским интерфейсом.

Использование примесей для ускорения разработки

Примесь SASS существенно упрощает процесс разработки:

scss Скопировать код @mixin two-line-ellipsis { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Примесь можно добавить в SASS-файлы:

scss Скопировать код .ellipsis { @include two-line-ellipsis; max-height: 3em; }

Критические инсайты

Рассмотрим некоторые тонкости:

Подбор max-height

Размер max-height определяется исходя из размера шрифта, используйте единицы em .

определяется исходя из размера шрифта, используйте единицы . Будьте аккуратны с высотой строки, чтобы не допустить переполнения текста.

Вглядываясь в механизм работы

Изучите статью Криса Койера, чтобы узнать о полезных деталях.

Углубитесь в изучение свойства text-overflow , оно не ограничивается только добавлением многоточия.

Предотвращение ошибок

Не используйте white-space: nowrap , так как оно препятствует переносу текста на новую строку.

, так как оно препятствует переносу текста на новую строку. Учитывайте особенности локализации: в разных языках текст может занимать разное количество строк.

Разные языки могут иметь разную длину строки, следовательно многоточие всегда должно быть готово вступить в работу.

Визуализация

Важно визуально представлять, как работает механизм "Многоточие при переполнении текста на двух строках":

Markdown Скопировать код Поток текста ⚠️: "Это весьма содержательный абзац, который должен быть обр..." Контейнер 🚿: | Это весьма содержательн... | <- Первая строка заполнена | ...ый абзац, который дол | <- Вторая строка заполнена Сток 🌀: "..."

Многоточие ( ... ) выступает как сток, препятствуя переполнению и удерживая текст в пределах двух строк.

Применение на практике

Развивайте свои навыки, используя эти советы:

Работа с примерами

Используйте ZIP-файл с полным набором примеров для обучения.

Адаптируйте исходный код для более глубокого понимания принципов.

Отладка и исправление

Если возникли проблемы:

Проверьте, совпадают ли расчеты max-height с размерами шрифтов и высотой строки.

с размерами шрифтов и высотой строки. Используйте инструменты разработчика для тонкой настройки стилей.

Обращайте внимание на то, как отображается текст на дисплеях с высоким разрешением, например, Retina.

Непрерывное обучение

Оставайтесь в курсе:

Добавляйте в закладки MDN Web Docs, чтобы всегда иметь актуальную информацию и лучшие рекомендации.

Принимайте участие в обсуждениях на форумах о CSS, чтобы обмениваться знаниями и опытом.

Полезные материалы