Применение эффекта тени CSS3 для SVG элемента: проблемы и решения#CSS и верстка #Canvas и SVG #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам требуется быстро и эффективно добавить тень к элементу SVG при помощи CSS3, используйте следующий код:
svg {
filter: drop-shadow(3px 3px 3px #00000066); /* Наглядный способ добавления тени */
}
В результате применения данного CSS-кода тень сместится на 3 пикселя по горизонтали и вертикали, получит размытие в 3 пикселя и полупрозрачность, соответствующую чёрному цвету.
Работа с прошлыми версиями для обеспечения совместимости
Чтобы обеспечить работу теней в старых версиях браузеров, таких как ранние версии Safari, добавьте префикс
-webkit-filter:
svg {
filter: drop-shadow(3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, .7)); /* Основательно добавляем тень */
-webkit-filter: drop-shadow(3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, .7)); /* Обеспечиваем поддержку Safari */
}
Визуализация
Рассмотрим, как изменится SVG-иллюстрация после применения эффекта drop-shadow в CSS3:
До применения CSS3: SVG [🖼] // Простая SVG иллюстрация
После применения CSS3: SVG [🖼👥] // SVG с эффектом падающей тени
Код, создающий этот эффект, будет выглядеть следующим образом:
svg {
filter: drop-shadow(5px 5px 10px grey); /* Пробуждаем внутреннего художника */
}
Такое простое дополнение делает SVG более выразительным, добавляя ему 3D-эффект:
Плоское SVG [🎨] --> Объемное SVG [🎨💡👤] // Это Супермен? Нет, это 3D SVG!
Тени с использованием SVG фильтров
Если возможности CSS кажутся вам ограниченными, SVG предлагает массив фильтров:
<svg>
<filter id="dropshadow" height="130%">
<feGaussianBlur in="SourceAlpha" stdDeviation="3"/>
<feOffset dx="2" dy="2" result="offsetblur"/>
<feComponentTransfer>
<feFuncA type="linear" slope="0.5"/>
</feComponentTransfer>
<feMerge>
<feMergeNode/>
<feMergeNode in="SourceGraphic"/>
</feMerge>
</filter>
<g filter="url(#dropshadow)">
<!-- Здесь разместите контент SVG -->
</g>
</svg>
Этот пример иллюстрирует создание тени с использованием SVG-фильтров
feGaussianBlur,
feOffset и
feComponentTransfer, предоставляющих гибкую настройку теней.
Тени для текста в SVG
SVG-элемент
<text> также может иметь тени, аналогичные обычному тексту, при использовании свойства
text-shadow:
text {
text-shadow: 2px 2px rgba(0,0,0,0.3); /* Теперь и для текста в SVG доступны тени */
}
Как видите, этот эффект повышает читаемость.
Настройка прозрачности при помощи RGBA
Меняя значение альфа-канала в цвете RGBA, можно добиться тонкой настройки теней:
svg {
filter: drop-shadow(4px 4px 6px rgba(100, 100, 100, 0.5)); /* Тень полупрозрачна для более изящного вида SVG */
}
Продвинутое использование SVG фильтров
Для создания идеальных теней в SVG, попробуйте использовать
feDropShadow в ваших SVG-фильтрах:
<filter id="deepshadow" height="130%">
<feDropShadow dx="2" dy="2" stdDeviation="2" flood-color="#3d3d3d" flood-opacity="0.5"/>
</filter>
Такой фильтр, аналогичный CSS
box-shadow, предоставляет возможность создания тонко настраиваемых и изящных SVG-теней.
Договор о совместимости теней
Для обеспечения видимости теней во всех браузерах необходимо обеспечить их совместимость. В случае обнаружения проблем, можно использовать полифиллы вроде CSS-Filters-Polyfill.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда