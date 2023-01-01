Применение эффекта тени CSS3 для SVG элемента: проблемы и решения

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Быстрый ответ

Если вам требуется быстро и эффективно добавить тень к элементу SVG при помощи CSS3, используйте следующий код:

CSS Скопировать код svg { filter: drop-shadow(3px 3px 3px #00000066); /* Наглядный способ добавления тени */ }

В результате применения данного CSS-кода тень сместится на 3 пикселя по горизонтали и вертикали, получит размытие в 3 пикселя и полупрозрачность, соответствующую чёрному цвету.

Работа с прошлыми версиями для обеспечения совместимости

Чтобы обеспечить работу теней в старых версиях браузеров, таких как ранние версии Safari, добавьте префикс -webkit-filter :

CSS Скопировать код svg { filter: drop-shadow(3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, .7)); /* Основательно добавляем тень */ -webkit-filter: drop-shadow(3px 3px 2px rgba(0, 0, 0, .7)); /* Обеспечиваем поддержку Safari */ }

Визуализация

Рассмотрим, как изменится SVG-иллюстрация после применения эффекта drop-shadow в CSS3:

Markdown Скопировать код До применения CSS3: SVG [🖼] // Простая SVG иллюстрация После применения CSS3: SVG [🖼👥] // SVG с эффектом падающей тени

Код, создающий этот эффект, будет выглядеть следующим образом:

CSS Скопировать код svg { filter: drop-shadow(5px 5px 10px grey); /* Пробуждаем внутреннего художника */ }

Такое простое дополнение делает SVG более выразительным, добавляя ему 3D-эффект:

Markdown Скопировать код Плоское SVG [🎨] --> Объемное SVG [🎨💡👤] // Это Супермен? Нет, это 3D SVG!

Тени с использованием SVG фильтров

Если возможности CSS кажутся вам ограниченными, SVG предлагает массив фильтров:

xml Скопировать код <svg> <filter id="dropshadow" height="130%"> <feGaussianBlur in="SourceAlpha" stdDeviation="3"/> <feOffset dx="2" dy="2" result="offsetblur"/> <feComponentTransfer> <feFuncA type="linear" slope="0.5"/> </feComponentTransfer> <feMerge> <feMergeNode/> <feMergeNode in="SourceGraphic"/> </feMerge> </filter> <g filter="url(#dropshadow)"> <!-- Здесь разместите контент SVG --> </g> </svg>

Этот пример иллюстрирует создание тени с использованием SVG-фильтров feGaussianBlur , feOffset и feComponentTransfer , предоставляющих гибкую настройку теней.

Тени для текста в SVG

SVG-элемент <text> также может иметь тени, аналогичные обычному тексту, при использовании свойства text-shadow :

CSS Скопировать код text { text-shadow: 2px 2px rgba(0,0,0,0.3); /* Теперь и для текста в SVG доступны тени */ }

Как видите, этот эффект повышает читаемость.

Настройка прозрачности при помощи RGBA

Меняя значение альфа-канала в цвете RGBA, можно добиться тонкой настройки теней:

CSS Скопировать код svg { filter: drop-shadow(4px 4px 6px rgba(100, 100, 100, 0.5)); /* Тень полупрозрачна для более изящного вида SVG */ }

Продвинутое использование SVG фильтров

Для создания идеальных теней в SVG, попробуйте использовать feDropShadow в ваших SVG-фильтрах:

xml Скопировать код <filter id="deepshadow" height="130%"> <feDropShadow dx="2" dy="2" stdDeviation="2" flood-color="#3d3d3d" flood-opacity="0.5"/> </filter>

Такой фильтр, аналогичный CSS box-shadow , предоставляет возможность создания тонко настраиваемых и изящных SVG-теней.

Договор о совместимости теней

Для обеспечения видимости теней во всех браузерах необходимо обеспечить их совместимость. В случае обнаружения проблем, можно использовать полифиллы вроде CSS-Filters-Polyfill.

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