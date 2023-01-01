Применение CSS вместо cellpadding и cellspacing в HTML

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Быстрый ответ

Для задания отступов вокруг содержимого ячейки используйте свойство padding применительно к td, th :

CSS Скопировать код td, th { padding: 10px;} /* Ваш пространственный буфер! */

Установите расстояние между ячейками, применяя border-spacing к тегу table :

CSS Скопировать код table { border-spacing: 10px; } /* Закон сохранения пространства для ячеек! */

Скрепите границы ячеек, использовав border-collapse: collapse; :

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; } /* Ячейки, общающиеся через общие стены. */

Боксовая модель: основа стилизации таблиц

Стилизация таблиц в CSS организована на основе боксовой модели (box model). Рассмотрим, как HTML-атрибуты cellpadding и border-spacing переводятся на CSS-свойства боксовой модели.

Свойство cellpadding в CSS: Padding

Свойство Padding в CSS выполняет функцию cellpadding из HTML. Padding задает внутренний отступ от содержимого ячейки до её границы. Другими словами, он играет роль подушки для содержимого ячейки:

CSS Скопировать код table td, table th { padding: 10px; } /* Уютная подушка на подоконнике для ячеек */

Аналог cellspacing в CSS: Border-spacing

Свойство border-spacing эффективно заменяет cellspacing в CSS. Примените его с одним или двумя параметрами для создания произвольного расстояния по вертикали и горизонтали:

CSS Скопировать код table { border-spacing: 8px 2px; /* Нужно больше пространства? */ }

Схлопывание границ: решение для устаревших браузеров

Internet Explorer до версии 7 (IE7) не поддерживает border-spacing . Однако, свойство border-collapse станет идеальным решением для этого случая:

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; /* Стратегия диеты IE: границ больше нет! */ }

Если задано collapse , соседние ячейки будут иметь общую границу.

Работа со старыми версиями Internet Explorer

Воспользуйтесь следующим приемом, чтобы обойти ограничения старых версий Internet Explorer. Этот код не учтут современные браузеры:

CSS Скопировать код *+html table { /* Заклинание для призраков IE */ *border-collapse: expression('separate', cellSpacing='10px'); }

Визуализация

Восприятие отступов в ячейках и расстояния между ячейками в CSS проще при использовании визуализации:

Markdown Скопировать код Представим, что ячейки – это танцпол: 💃🕺👯‍♂️ – Сальса плотной формации (cellspacing=0) 💃 🕺 👯‍♂️ – Вальс с дистанцией (cellspacing в CSS)

Padding задает личное пространство танцора:

Markdown Скопировать код 🕺 – Без персонального пространства (cellpadding=0) 🕺💤 – С комфортом (cellpadding в CSS)

CSS Скопировать код /* CSS вместо 'cellspacing' из HTML */ table { border-collapse: separate; border-spacing: 10px; } /* Роль 'cellpadding' из HTML в JavaScript */ td, th { padding: 10px; }

Поддерживайте дружелюбную атмосферу для танца, но не позволяйте танцорам находиться в одиночестве!

Работа с CSS-таблицами: Практическое применение

Когда браузеры пересекаются с классикой

Для обеспечения однородного расстояния между ячейками в различных браузерах иногда необходимо использовать HTML-атрибут cellspacing . Однако, для современного и поддерживаемого кода, выбор в поддержку CSS понятен.

HTML Скопировать код <!-- Старый добрый HTML – всё ещё актуален для дела --> <table cellspacing="10"></table>

Сложности с объединением ячеек: Colspan и rowspan

При использовании объединения ячеек по столбцам или строкам (colspan или rowspan), следует понимать, как свойства padding и border-spacing взаимодействуют с объединенными ячейками.

Адаптивность: Реагирующие и масштабные дизайны

Для создания масштабируемых и адаптивных макетов используйте относительные единицы измерения, такие как rem или em :

CSS Скопировать код /* Адаптивные ячейки для каждого! */ td, th { padding: 1rem; } table { border-spacing: 0.5rem; }

Отладочный рай: Онлайн-редакторы

Интерактивные онлайн-редакторы, такие как jsfiddle или CodePen, облегчают отладку свойств CSS таблиц, предоставляя быстрый визуальный отклик.

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