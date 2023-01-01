Применение CSS стилей по атрибуту "name" без id и class

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Быстрый ответ

Безусловно, это возможно! Одно из важнейших свойств CSS — это использование селекторов элементов. Ниже приведён код, который делает параграфы ( <p> ) жирными и красного цвета:

CSS Скопировать код p { color: red; font-weight: bold; }

Изучаем селекторы атрибутов

Декорирование с помощью CSS не ограничивается обычными стилями. Селекторы атрибутов позволяют настраивать стиль элементов, опираясь на их атрибуты, такие как name или value . Этот функционал будет незаменим, если не представлена возможность назначить ID или классы.

Взгляните на пример оформления элемента ввода с именем "goButton":

CSS Скопировать код /* Трансформируем нейтральную кнопку 'goButton' в яркую 'Синий Настойчивец' */ input[name="goButton"] { background-color: blue; color: white; border: none; padding: 10px 20px; cursor: pointer; }

Специфичность и производительность

При работе со стилями учитывайте специфичность и производительность. Селекторы атрибутов находятся на промежуточном уровне между простыми типовыми селекторами и селекторами классов или ID. К тому же, несмотря на весьма эффективную обработку браузерами селекторов в современной веб-разработке, классы и ID все же обладают лучшей производительностью.

Совместимость с браузерами

Современные браузеры хорошо работают с селекторами атрибутов. Однако они могут быть непонятны для устаревших браузеров, вроде IE6. Но не беспокойтесь: при проблемах совместимости вы можете использовать Selectivizr, утилиту на JavaScript.

Комбинированное использование селекторов

Совмещать селекторы атрибутов с другими селекторами вы можете для большей точности и контроля:

CSS Скопировать код /* Стилизация текстовых полей для поиска, чтобы сделать их границы более выразительными */ input[type="text"][name="search"] { border: 1px solid #333; }

Использование значений атрибутов

Применяйте селекторы атрибутов, чтобы усилить свои CSS навыки. Вы можете предоставить стиль элементам на основе наличия атрибута, как [disabled] , или используйте селекторы совпадения по подстроке, такие как [name^="btn"] для имен, которые начинаются с "btn".

Визуализация

Воспринимайте HTML документы как сад, где каждый элемент — это уникальное растение:

Markdown Скопировать код Сад (🌼🏡🌳): [🌷, 🌹, 🌻, 🌼, 🌳]

Применение CSS к элементу подобно уходу за растениями:

CSS Скопировать код /* 🌹 расцветает для вас */ rose { color: red; }

И вот как выглядят изменения после вашего ухода:

Markdown Скопировать код До работы в саду: [🌷, 🌹, 🌻, 🌼, 🌳] После: [🌷, 🌹🔴, 🌻, 🌼, 🌳]

// Испечённая 🌹 теперь выделяется среди других обитателей сада.

Стилизация по шаблонам

Применяйте тематические стили или адаптируйте макет в зависимости от роли элемента в структуре, используя сложные шаблоны, такие как "имя заканчивается на" ( [name$="-footer"] ) или "имя содержит" ( [name*="middle"] ).

Преодоление ограничений HTML

Если вы столкнулись с автогенерируемым HTML или внешними виджетами, которые мешают присвоению классов или ID, не отчаивайтесь! Селекторы атрибутов станут нейтрализующими агентами, которые справятся с поставленной задачей и обеспечат единообразное оформление.

Совершенствование форм и элементов управления

Формы и элементы управления обычно содержат атрибут name . Оптимальное использование селекторов атрибутов поможет вам стилизовать input , button и select с учетом их функции — выделить обязательные поля, приглушить неактивные поля ввода или отрегулировать внешний вид радиокнопок и чекбоксов.

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