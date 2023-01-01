Применение CSS стилей к SVG через тег object

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Быстрый ответ

CSS может стилизовать встроенный SVG так же, как это делается с обычным HTML. Вот пример:

HTML Скопировать код <svg width="100" height="100"> <circle cx="50" cy="50" r="40" style="fill: red;" /> </svg>

Здесь круг приобретает красный цвет с помощью стиля, прописанного прямо в SVG-разметке.

Методы стилизации внедренного SVG

В зависимости от способа использования SVG в HTML существуют разные пути его стилизации. Давайте разберём их.

Метод 1: Добавление стиля через JavaScript

Если SVG внедряется с помощью тегов <img> или <object> , его стилизация через внешний CSS может быть затруднена из-за границ между документами. В таком случае стили можно применить или подключить внешний CSS с использованием JavaScript после полной загрузки изображения:

JS Скопировать код document.querySelector('img#mySVG').addEventListener('load', function() { const svgDoc = this.contentDocument; const style = svgDoc.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'style'); style.textContent = `circle { fill: blue; }`; // Добавляем синий цвет, любимый у Пикассо svgDoc.querySelector('svg').appendChild(style); // Вуаля, магия в действии! });

Метод 2: Использование пользовательских элементов и Теневого DOM

Можно создать собственный SVG-элемент и защитить его стили с помощью Теневого DOM, используя customElements.define() . Пример ниже демонстрирует это:

JS Скопировать код class CustomSvgElement extends HTMLElement { connectedCallback() { const svg = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'svg'); // Вставляем SVG и стили как настоящие граффити-артисты this.shadowRoot.appendChild(svg); } } customElements.define('custom-svg', CustomSvgElement); // И вуаля, искусство перед вами!

Метод 3: Использование внешних библиотек (SVGInject)

Специальные библиотеки, например, SVGInject, помогают упростить стилизацию SVG. Вот как это выглядит на практике:

HTML Скопировать код <img src="image.svg" onload="SVGInject(this)" /> <!-- Вставляем, стилизуем и доводим до совершенства -->

Визуализация

Представьте, что у вас есть картина (🖼️), и вы хотите придать ей особый шарм. SVG – это наш полотно, но пока оно выглядит бледно. Используем стилизацию, чтобы привнести жизнь:

Markdown Скопировать код SVG без стиля (🖼️): Блеклое и невзрачное. Стлизованное CSS SVG (🖼️🎨): Сияет, притягивает взгляд, невозможно игнорировать.

С помощью CSS мы можем заставить наши SVG сиять:

HTML Скопировать код <svg> <!-- Оригинальное SVG --> </svg> <style> svg { fill: blue; } /* 💡 Дарим нашему SVG новую жизнь */ </style>

Теперь наше SVG сияет в виртуальной галерее:

Markdown Скопировать код До: [🖼️] После: [🖼️💡]

Продвинутые приемы стилизации SVG

Ниже приведены методы, которые помогут вам поднять ваше мастерство работы со SVG на следующий уровень. Готовы стать настоящими мастерами стилизации?

Прием 1: SVG CSS с применением '@import'

С помощью команды @import можно хранить стили SVG отдельно и в надлежащем порядке:

HTML Скопировать код <svg> <style> @import url('external-styles.css'); // Импортируем стили как настоящий VIP </style> </svg>

Прием 2: Избегаем перезаписи атрибутов

Встроенные атрибуты SVG, такие как fill , могут переопределить CSS. Чтобы предотвратить это, лучше убрать такие атрибуты:

JS Скопировать код // Используем JavaScript для удаления атрибута 'fill' и втом же времени вставляем SVG в DOM

Прием 3: Обрабатываем SVG в <object> и <iframe>

Для SVG, используемого с <object> или <iframe> , стили можно применить напрямую, вставляя их или таблицы стилей через contentDocument:

JS Скопировать код const objectEl = document.querySelector('object#embeddedSvg'); objectEl.addEventListener('load', () => { const svgDoc = objectEl.contentDocument; const styleElement = svgDoc.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'style'); styleElement.textContent = '/* SVG стили готовы к работе! */'; svgDoc.documentElement.appendChild(styleElement); // И действуйте! });

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