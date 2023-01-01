Применение CSS стилей к SVG через тег object#CSS и верстка #SVG в HTML #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
CSS может стилизовать встроенный SVG так же, как это делается с обычным HTML. Вот пример:
<svg width="100" height="100">
<circle cx="50" cy="50" r="40" style="fill: red;" />
</svg>
Здесь круг приобретает красный цвет с помощью стиля, прописанного прямо в SVG-разметке.
Методы стилизации внедренного SVG
В зависимости от способа использования SVG в HTML существуют разные пути его стилизации. Давайте разберём их.
Метод 1: Добавление стиля через JavaScript
Если SVG внедряется с помощью тегов
<img> или
<object>, его стилизация через внешний CSS может быть затруднена из-за границ между документами. В таком случае стили можно применить или подключить внешний CSS с использованием JavaScript после полной загрузки изображения:
document.querySelector('img#mySVG').addEventListener('load', function() {
const svgDoc = this.contentDocument;
const style = svgDoc.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'style');
style.textContent = `circle { fill: blue; }`; // Добавляем синий цвет, любимый у Пикассо
svgDoc.querySelector('svg').appendChild(style); // Вуаля, магия в действии!
});
Метод 2: Использование пользовательских элементов и Теневого DOM
Можно создать собственный SVG-элемент и защитить его стили с помощью Теневого DOM, используя
customElements.define(). Пример ниже демонстрирует это:
class CustomSvgElement extends HTMLElement {
connectedCallback() {
const svg = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'svg');
// Вставляем SVG и стили как настоящие граффити-артисты
this.shadowRoot.appendChild(svg);
}
}
customElements.define('custom-svg', CustomSvgElement); // И вуаля, искусство перед вами!
Метод 3: Использование внешних библиотек (SVGInject)
Специальные библиотеки, например, SVGInject, помогают упростить стилизацию SVG. Вот как это выглядит на практике:
<img src="image.svg" onload="SVGInject(this)" /> <!-- Вставляем, стилизуем и доводим до совершенства -->
Визуализация
Представьте, что у вас есть картина (🖼️), и вы хотите придать ей особый шарм. SVG – это наш полотно, но пока оно выглядит бледно. Используем стилизацию, чтобы привнести жизнь:
SVG без стиля (🖼️):
Блеклое и невзрачное.
Стлизованное CSS SVG (🖼️🎨):
Сияет, притягивает взгляд, невозможно игнорировать.
С помощью CSS мы можем заставить наши SVG сиять:
<svg>
<!-- Оригинальное SVG -->
</svg>
<style>
svg { fill: blue; } /* 💡 Дарим нашему SVG новую жизнь */
</style>
Теперь наше SVG сияет в виртуальной галерее:
До: [🖼️]
После: [🖼️💡]
Продвинутые приемы стилизации SVG
Ниже приведены методы, которые помогут вам поднять ваше мастерство работы со SVG на следующий уровень. Готовы стать настоящими мастерами стилизации?
Прием 1: SVG CSS с применением '@import'
С помощью команды
@import можно хранить стили SVG отдельно и в надлежащем порядке:
<svg>
<style>
@import url('external-styles.css'); // Импортируем стили как настоящий VIP
</style>
</svg>
Прием 2: Избегаем перезаписи атрибутов
Встроенные атрибуты SVG, такие как
fill, могут переопределить CSS. Чтобы предотвратить это, лучше убрать такие атрибуты:
// Используем JavaScript для удаления атрибута 'fill' и втом же времени вставляем SVG в DOM
Прием 3: Обрабатываем SVG в
<object> и
<iframe>
Для SVG, используемого с
<object> или
<iframe>, стили можно применить напрямую, вставляя их или таблицы стилей через contentDocument:
const objectEl = document.querySelector('object#embeddedSvg');
objectEl.addEventListener('load', () => {
const svgDoc = objectEl.contentDocument;
const styleElement = svgDoc.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'style');
styleElement.textContent = '/* SVG стили готовы к работе! */';
svgDoc.documentElement.appendChild(styleElement); // И действуйте!
});
Полезные материалы
- SVG и CSS – SVG: Scalable Vector Graphics | MDN — глубинные знания о SVG и CSS от MDN.
- Использование SVG | CSS-Tricks — фундаментальное изучение всех аспектов SVG и CSS от CSS-Tricks.
- Стилизация и анимация SVG с помощью CSS — Smashing Magazine — красочный мир SVG от Smashing Magazine.
- Inline SVG против иконок-шрифтов [CAGEMATCH] | CSS-Tricks — сравнение встроенных SVG и иконок-шрифтов от CSS-Tricks.
- Практическое руководство по использованию SVG в вебе — ориентир по стильному использованию SVG в интернете.
- Понимание систем координат и преобразований SVG (Часть 1) — Сара Соуейдан — мудрые уроки от Сара Соуейдан о системах координат и преобразованиях SVG.
- Масштабируемая векторная графика (SVG) 2 — детальная спецификация SVG от W3C.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда