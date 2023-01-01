Применение CSS к содержимому iframe: руководство#Разное
Быстрый ответ
Чтобы добавить CSS в содержимое iframe, воспользуйтесь JavaScript и свойством contentDocument. Этот подход будет работать, если источник iframe совпадает с источником родительской страницы, либо если на уровне браузера имеется явное разрешение на такое применение. Пример добавления стилей:
document.getElementById('myIframe').contentWindow.document.head.insertAdjacentHTML(
'beforeend',
'<style>body { color: red; }</style>'
);
Для междоменных фреймов CSS следует включать непосредственно в HTML-текст или загружать из внешних CSS-файлов, так как доступ к внешним скриптам у них ограничен.
Стилизация содержимого iframe
Магия JavaScript: Если источник iframe и родительской страницы совпадают, можно применить JavaScript для внесения стилей или блоков стилей:
const frame = document.getElementById('myIframe');
const style = frame.contentWindow.document.createElement('style');
style.innerHTML = `
body { font-family: 'Arial', sans-serif; }
h1 { color: green; }
`;
frame.contentWindow.document.head.appendChild(style);
Секретный атрибут "srcdoc": Атрибут srcdoc позволяет незаметно добавить в iframe HTML-код и стили:
<iframe id="myIframe" srcdoc="<style>body { font-weight: bold; }</style><p>Ваш контент</p>"></iframe>
Прямое подключение CSS-файлов в iframe: Если вы имеете доступ к исходному HTML-коду фрейма, можно подключить CSS-файл непосредственно в нем:
<iframe src="iframe.html"></iframe>
<!-- Внутри iframe.html -->
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
Как стилизовать междоменные iframe
Для стилизации междоменных iframe необходимо использовать серверный скрипт или контролировать заголовки CORS.
Стальные перчатки PHP: С помощью PHP можно внедрить CSS динамически:
<?php
$content = file_get_contents('http://external-site.com/iframe-content.html');
$styledContent = str_replace('</head>', '<link rel="stylesheet" href="style.css" /></head>', $content);
echo $styledContent;
?>
Не забывайте о CORS при работе с междоменными запросами:
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
Отзывчивые и кроссбраузерные iframe
Для обеспечения отзывчивости iframe используйте проценты или единицы вьюпорта. Это будет удобно пользователям:
iframe {
width: 100%;
max-width: 600px;
height: 500px;
}
Обеспечьте кроссбраузерность. Разные браузеры могут отображать стили iframe по-разному, поэтому убедитесь, что ваши стили выглядят хорошо в Chrome, Firefox и Safari.
Стилизация iframe: вариант с jQuery
Любители jQuery, вам также доступен упрощенный подход:
$('#myIframe').contents().find('head').append(
$('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">')
);
Обратите внимание, что это будет работать только в рамках одного домена — jQuery междоменные ограничения обходить не позволяет!
Визуализация
Воспринимайте ваш CSS как рамку для картины, которую создает содержимое iframe:
Стена галереи (Ваша страница): 🖼️🖼️🖼️
Картина в iframe (Содержимое): 🎨
Рамка (CSS): 🖼️
Пример применения CSS к iframe:
iframe {
border: 3px solid blue;
width: 500px;
height: 300px;
}
Результат после применения на страницу:
До: 🖼️🎨🖼️
После: 🖼️🔵🎨🔵🖼️
Таким образом, хотя вы не можете изменить содержимое iframe (картину), умело подобранная рамка (CSS) может усилить впечатление от вашего произведения искусства!
Полезные материалы
- MDN Web Docs – Элемент встроенного фрейма –
<iframe>— Детальная информация и руководство по использованию элемента
<iframe>.
- Stack Overflow – Как применить CSS к iframe? — Обсуждение в сообществе разработчиков на тему стилизации iframe с помощью CSS.
- Тег iframe в HTML — Руководство и примеры использования тега
<iframe>от W3Schools.
- Stack Overflow – Переопределение стилей тега body внутри iframe — Обсуждение стратегий переопределения стилей внутри iframe.
- Генератор iFrame – Бесплатный онлайн-инструмент для создания кода iFrame — Инструмент для удобной стилизации и генерации кода iframe.
- CodePen – Практические примеры стилизации CSS для iframe — Наглядные примеры и демонстрация стилизации iframe с CSS.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы