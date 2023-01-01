Преобразование прямоугольного изображения в квадрат с CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для превращения прямоугольного изображения в форму идеального квадрата, задайте равные значения высоты и ширины для элемента img и примените свойство object-fit: cover . Такой метод позволяет изображению занимать всё пространство заданного квадрата, всё лишнее будет обрезано без нарушения пропорций.

CSS Скопировать код .square-crop { width: 100px; /* Обеспечиваем формирование квадрата, устанавливая равные размеры */ height: 100px; object-fit: cover; /* Команда обрезки с сохранением пропорций */ }

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" class="square-crop" alt="Идеальный квадрат">

Таким образом, мы получаем изображение, приведённое к квадратной форме, при этом сохраняется исходное соотношение сторон.

Продвинутые приёмы и ключевые сценарии

Квадрат с фоновым изображением

Вы можете создать квадрат с помощью div и задать ему фоновое изображение, что предоставит больше возможностей для манипуляций:

CSS Скопировать код .square-background { width: 100px; height: 100px; background-image: url('image.jpg'); background-size: cover; /* Обрезка фонового изображения */ background-position: center; /* Центрирование изображения */ background-repeat: no-repeat; /* Повторение изображения не допускается */ }

HTML Скопировать код <div class="square-background"></div>

Этот подход предоставляет широкие возможности для работы с фоном, позволяя размещать контент поверх него, не затрагивая изображение.

Адаптивный квадрат для адаптивного дизайна

Сделайте ваши квадраты адаптивными, чтобы они корректно отображались на различных экранах:

CSS Скопировать код .responsive-square { width: 50vw; /* Задаём процент от ширины экрана */ height: 0; padding-bottom: 50vw; /* Подгоняем высоту под ширину */ position: relative; } .responsive-square img { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; /* Сохраняем видимость и пропорциональность содержимого */ }

HTML Скопировать код <div class="responsive-square"> <img src="image.jpg" alt="Адаптивный квадрат"> </div>

При использовании этого метода, контейнер будет сохранять квадратную форму на любых экранах.

Инклюзивный дизайн и доступность

Нельзя забывать о важности атрибута alt , который предоставляет описание изображения:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" class="square-crop" alt="Дескриптивный текст доступного изображения">

Атрибут alt , заполненный правильно, помогает сделать изображение понятным при использовании скринридеров.

Визуализация

Жизненный пример поможет вам понять сложные идеи. Допустим, мы имеем дело с прямоугольным изображением, представляющим поднос с едой 🍽️🥗🍔🍟:

Markdown Скопировать код Прямоугольный поднос с различными блюдами (🍽️🥗🍔🍟): закуска, бургер, фри

Но нас интересует только главное блюдо — бургер 🍔:

CSS Скопировать код .burger { width: 100%; /* Ширина подноса 🍽️ */ height: auto; /* Автоматическое сохранение пропорций */ object-fit: cover; /* Оставляем только бургер 🍔, обрезка всего остального */ object-position: center; /* Центрируем бургер */ }

В результате мы получим:

Markdown Скопировать код До: Прямоугольный поднос с различными блюдами 🍽️🥗🍔🍟 После: Квадратный бургер 🍔

Отладка и дальнейшие улучшения

Искусное центрирование с помощью flexbox

Flexbox идеально подходит для совершенного центрирования и равномерного распределения:

CSS Скопировать код .square-flexbox { display: flex; justify-content: center; /* Центрируем содержимое */ align-items: center; width: 100px; height: 100px; overflow: hidden; /* Сокрытие лишнего за пределами контейнера */ } .square-flexbox img { flex-shrink: 0; min-width: 100%; min-height: 100%; object-fit: cover; /* Поддерживаем пропорциональность */ }

Медиазапросы для адаптивного дизайна

Медиазапросы придут на помощь для адаптации ваших квадратов к различного разрешения экранов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .responsive-square { width: 90vw; padding-bottom: 90vw; } }

Регулировка ширины и padding-bottom предоставляет возможность контролировать отображение на устройствах разного размера.

Поддержание формы квадрата с помощью псевдоэлементов

Можем попробовать использовать псевдоэлемент ::after :

CSS Скопировать код .aspect-ratio-box::after { content: ''; display: block; padding-top: 100%; /* Обеспечиваем равенство высоты ширине родительского элемента */ }

Такой подход позволяет обеспечить сохранение пропорций, не затрагивая изображение.

Полезные материалы