Преобразование HTML в текст в PHP для email с UTF-8

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Быстрый ответ

Если вам нужно преобразовать HTML в чистый текст в PHP, просто примените функцию strip_tags() , которая эффективно уберёт HTML-разметку. Полученный таким образом текст будет идеален для отправки по электронной почте.

Пример кода:

php Скопировать код $plainText = strip_tags("<h1>Заголовок</h1><p>Сообщение</p>"); // Результат: Заголовок Сообщение – быстро и наглядно!

Если нужно сохранить переносы строк, перед удалением тегов замените <br> на

.

Сохраняем форматирование с помощью html2text

Для конвертации HTML с сохранением форматирования используйте библиотеку html2text. Она преобразует HTML в текст, сохраняя ключевые элементы стиля.

Установка через Composer:

sh Скопировать код composer require html2text/html2text

Пример кода:

php Скопировать код use \Html2Text\Html2Text; $html = "<h1>Заголовок</h1><p>Сообщение</p>"; $text = new Html2Text($html); // Результат: 'Заголовок



Сообщение'. HTML-теги спокойно уходят в отпуск!

Работаем с символами UTF-8

При решении задач, связанных с символами UTF-8, стандартные методы PHP могут быть неэффективными. В этих случаях используйте функцию mb_convert_encoding() , чтобы избежать проблем при удалении тегов.

php Скопировать код $html = "<p>Текст UTF-8: Ω≈ç√∫˜µ≤≥÷</p>"; $utf8Text = mb_convert_encoding($html, 'HTML-ENTITIES', "UTF-8"); $plainText = strip_tags($utf8Text); // Результат: Текст UTF-8: Ω≈ç√∫˜µ≤≥÷. Спецсимволы больше не вызовут неприятностей!

Решение для профессионалов: lynx

Для специалистов, хорошо знакомых с HTML, оптимальным вариантом будет использование текстового браузера lynx в сочетании с функцией proc_open() в PHP. Это позволит качественно отрендерить HTML в текст.

Пример использования Lynx:

php Скопировать код $descriptorspec = array( 0 => array("pipe", "r"), 1 => array("pipe", "w"), 2 => array("pipe", "w") ); $process = proc_open('lynx -dump -stdin', $descriptorspec, $pipes); if (is_resource($process)) { fwrite($pipes[0], $htmlContent); fclose($pipes[0]); $textContent = stream_get_contents($pipes[1]); fclose($pipes[1]); if ($errors = stream_get_contents($pipes[2])) { throw new Exception("Ошибка при конвертации HTML: " . $errors); } fclose($pipes[2]); proc_close($process); echo $textContent; }

Совет: Вам всегда следует проверять выходные данные Lynx с точки зрения безопасности, чтобы избежать нежелательных последствий.

Визуализация

Преобразование HTML в чистый текст с помощью PHP напоминает трансформацию детской раскладушки в простое текстовое издание. Вот как это выглядит:

Markdown Скопировать код До: [🌈🖼️📜(HTML)🎨🖌️] После: [📄🔤📖(Чистый текст)🤓📚]

Превращение разноцветного калейдоскопа веб-страницы в стройность текстовой переписки:

plaintext Скопировать код 🌐🖼️👀 / \ / 🔄 \ /_______\ 📄🔠✉️

Мы отстраняем цветность и формы HTML-страницы, оставляя только её суть — основное содержание сообщения:

Markdown Скопировать код 🖥️💻🖌️🌟: "Восхищайтесь моими шрифтами и цветами!" 📩📤✉️📝: "Объективность превыше всего, я — электронная почта, а не шоу мод!"

О Лицензии и вкладе в проекты

Работая с html2text, учтите, что он распространяется под Лицензией Eclipse Public. Это может вызвать вопросы совместимости с другими служебными скриптами и библиотеками.

Внося свой вклад в проекты с открытым исходным кодом, вы помогаете совершенствовать инструменты и делаете мир лучше. Присоединяйтесь к сообществу html2text и вносите свой вклад в развитие веб-стандартов.

Изучайте такие библиотеки, как php-variable-sanitizer и useful-php-scripts , чтобы расширить свои возможности по очистке кода. Не забывайте ознакомиться с лицензионными соглашениями перед использованием, особенно если вы занимаетесь коммерческими проектами.

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