Преобразование HTML тегов в текст на C#: экранирование

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Быстрый ответ

Необходимо преобразовать специальные символы в тексте, чтобы он стал безопасным для HTML. Символ < заменяется на < , > — на > , & — на & , " — на " , и ' — на ' . Ниже представлен пример реализации на JavaScript:

JS Скопировать код function escapeHTML(text) { return text.replace(/&/g, '&').replace(/</g, '<').replace(/>/g, '>') .replace(/"/g, '"').replace(/'/g, '''); } const safeText = escapeHTML('Special chars: <, >, &, \", \''); // Миссия выполнена! Специальных символов больше нет.

Для защиты от интерпретации HTML достаточно применить функцию escapeHTML() .

Экранирование HTML в C# : выбор инструмента

В мире C# существуют различные методы для экранирования HTML-текста. Рассмотрим самые популярные из них:

Надёжный System.Web.HttpUtility.HtmlEncode

Метод HttpUtility.HtmlEncode справится с задачей даже вне контекста ASP.NET:

csharp Скопировать код using System.Web; string encodedHtml = HttpUtility.HtmlEncode("Special chars: <, >, &"); // Сила и компактность этой строки впечатляют.

Он преобразует HTML-теги в безопасный текст, заботясь о сохранности данных, словно Халк осторожно перемещается, чтобы ничего не разрушить.

Универсальный WebUtility.HtmlEncode

Для приложений .NET 4+ предпочтительнее использовать WebUtility.HtmlEncode . Он демонстрирует, что можно обойтись без System.Web:

csharp Скопировать код using System.Net; string encodedHtml = WebUtility.HtmlEncode("Special chars: <, >, &"); // Благодаря WebUtility процесс идет намного быстрее!

Защитник: AntiXssEncoder.HtmlEncode

Если подключение пользователей создает угрозу XSS, AntiXssEncoder.HtmlEncode становится вашим стволом в мире кибербезопасности:

csharp Скопировать код using System.Web.Security.AntiXss; string encodedHtml = AntiXssEncoder.HtmlEncode("Special chars: <, >, &", useNamedEntities: true); // XSS больше не представляет угрозы.

Выбор метода экранирования

При выборе метода учтите:

Требования к безопасности: Ощущаете ли вы угрозу?

Версию .NET: Держите руку на пульсе последних техологических трендов?

Ваши отношения с System.Web: Считаете ли вы себя его сторонником?

Подводные камни экранирования

На пути кодирования будьте особенно внимательны к:

Символам & (амперсанд) — они-то и есть мастера маскировки.

Смешиванию кодированного и некодированного контента — это как мешать масло с водой.

Контекстное кодирование: каждая ситуация требует индивидуального подхода.

Визуализация

Отслеживайте, как обычный текст превращается в специальный код:

Markdown Скопировать код До: "Hello & Goodbye <script>" // Вот они, специальные символы: [&, <, >] После: "Hello & Goodbye <script>" // И вуаля, вмешалась магия

Этот процесс переводит специальные символы в безопасные HTML-сущности, то есть в & , < .

Сценарии экранирования

Контент, создаваемый пользователями

Экранирование HTML становится крайне важным, когда пользователи участвуют в создании контента. Это ваш щит от XSS-атак и инструмент для избегания программных ошибок.

Динамический HTML

Если вы занимаетесь динамическим созданием HTML, гарантируйте защиту данных пользователей и внешних источников с помощью экранирования HTML.

Вставка кода в HTML

Демонстрируете фрагменты кода на HTML-страницах? Защитите теги <div> от "затопления" в коде. Используйте HTML-экранирование.

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