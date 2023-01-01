Преобразование гео-координат в город через API Google Maps

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Быстрый ответ

Для того, чтобы выяснить название вашего города, используя геолокацию, сначала вам потребуется определить географические координаты через Geolocation API. Затем примените полученные данные о широте и долготе в API обратного геокодирования. В результате вы получите подробную информацию об интересуемом вас месте. Рассмотрим пример с использованием функции navigator.geolocation совместно с безоплатным API от bigdatacloud :

JS Скопировать код navigator.geolocation.getCurrentPosition(async (position) => { const { latitude: lat, longitude: lon } = position.coords; // Ваши координаты определены! const res = await fetch(`https://api.bigdatacloud.net/data/reverse-geocode-client?latitude=${lat}&longitude=${lon}&localityLanguage=ru`); const { city } = await res.json(); // И вот название вашего города! console.log(`Город, в котором вы находитесь: ${city}`); }, console.log);

Учтите, что обработка возможных ошибок, а также особенностей поддержки браузеров, — важная часть задачи.

Элегантная обработка сбоев

Ошибки могут произойти по различным причинам, в частности, из-за отказа пользователя предоставить информацию о собственном местоположении. Важно корректно обрабатывать такие случаи и предоставлять пользователям ясные сообщения об ошибке:

JS Скопировать код function errorCallback(error) { switch(error.code) { case error.PERMISSION_DENIED: console.error("Пользователь отказал в доступе к информации о его геолокации."); // Уважайте выбор пользователя! break; case error.POSITION_UNAVAILABLE: console.error("Были проблемы с получением информации о местоположении."); // Возможно, проблемы с соединением break; case error.TIMEOUT: console.error("Время ожидания ответа от геолокационного сервиса истекло."); // Это можно использовать для улучшения сервиса. break; case error.UNKNOWN_ERROR: console.error("Произошла неизвестная ошибка."); // Необходимо разобраться в причинах и устранить её. break; } } navigator.geolocation.getCurrentPosition(successCallback, errorCallback);

Выбор API на рынке

Существует множество альтернатив Google Maps API для обратного геокодирования. Некоторые из них предлагают уникальные функциональные возможности. Рассмотрим два примера:

Geolocation-db.com API: данный сервис позволяет получить информацию о геолокации без необходимости согласия пользователя. Прекрасно подходит для случаев, когда нужно сохранить анонимность.

JS Скопировать код $.getJSON('https://geolocation-db.com/json/') .done (data => { console.log(data.city); // Получили название города });

Ipinfo.io: этот сервис предоставляет информацию о местоположении по IP-адресу. Особенно эффективен, если вы хорошо разбираетесь в классах IP.

JS Скопировать код $.getJSON('https://ipinfo.io', data => { console.log(data.city); // И название города пользователя теперь известно });

API, приведенные в примерах, просты в использовании и идеально подходят для маленьких приложений, не требующих получения большого объема информации.

Расшифровка JSON для «недоначитанных»

Данные от API обратного геокодирования поступают в формате JSON. В этом "ящике с сокровищами" вы найдёте разных компонентов адреса: как город, область и страну, так и полный адрес – formatted_address. Главное – уметь их правильно извлечь:

JS Скопировать код // Предположим, geocoderResult – это успешный ответ от геокодера let city; $.each(geocoderResult.address_components, function(i, component) { if (component.types[0] === "locality") { city = component.long_name; return false; // Всё, город найден, дальше искать не нужно. } }); console.log(`Название вашего города: ${city}`); // И вуаля, название города перед нами!

С помощью этого метода можно пройти по каждому компоненту адреса и выделить нужные данные о городе.

Визуализация

Возможно, это будет полезно для ваших внутренних представлений: вот как выглядит процесс определения местоположения и получения имени города:

Markdown Скопировать код 🌐 — это наша огромная планета, а вы — это маленькая точка "X": 🌐 X Эта "X" символизирует ваше местоположение, которое вы определите с помощью геолокации. Эта маленькая "X" превращается в конкретное название города! Всё, что вам нужно, – передать координаты в API: 📍 (X) ➡️ 📘 (API) ➡️ 🏙️ (Название города)

Так, подобно истинным исследователям, вы преобразуете простые географические координаты в конкретное название города.

Цена знания: ограничения и стоимость API

Важно помнить о ограничениях использования API: многие из них предоставляют ограниченное число бесплатных запросов и начинают взимать плату, как только вы превышаете установленный лимит. Также следует обращать внимание на возможность настройки языка ответов.

JS Скопировать код const languageParam = 'ru'; // Вы можете указать язык ответа, в данном случае, русский.

Это особенно актуально при использовании Google Maps Geocoding API: всегда проверяйте статус ответа google.maps.GeocoderStatus.OK , чтобы быть уверенным, что запрос был успешным.

Уважение к личной информации: обращение с данными пользователей

Всегда получайте явное согласие от пользователя перед тем, как использовать информацию о его местоположении. Будьте прозрачны в отношении того, как вы собираетесь использовать эту информацию, и предлагайте альтернативы тем, кто отказывается от геолокации.

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