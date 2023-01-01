Предустановка темы и содержимого email через mailto: в HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для создания шаблона письма с помощью протокола
mailto: вы можете воспользоваться следующим форматом:
<a href="mailto:user@example.com?subject=Тема&body=Содержание">Напиши мне, Скотти!</a>
По клику на такую ссылку автоматически создается письмо со вставленной в поля "тема" и "текст письма" заданной информацией. Пробелы и специальные символы кодируются процентным кодом (
%20).
Работа с дополнительными элементами в письме
Вставка переносов строк и специальных символов
Для добавления переносов строк в текст письма следует использовать
%0D%0A:
<!-- Кто не любит по-настоящему хороший отдых? -->
<a href="mailto:boss@example.com?subject=Планы%20на%20отпуск&body=Давай%20улетим%20на%3A%0D%0A10%20июля%202023">Отправить запрос</a>
В JavaScript имеется функция
encodeURIComponent(), предназначенная для кодирования специальных символов:
// Завершение мучений с ручным кодированием
const subject = encodeURIComponent('Особенный & символичный / Запрос');
const body = encodeURIComponent('Приветствую, босс. \nМне требуется повышение.');
let mailtoLink = `mailto:boss@example.com?subject=${subject}&body=${body}`
Заполнение полей для копий (CC и BCC)
Чтобы отправить письмо сразу нескольким адресатам, используйте поля
cc и
bcc:
<a href="mailto:user@example.com?cc=team@example.com&bcc=hr@example.com&subject=Обновление%20отчёта&body=Внутри: горячие сплетни и отчёт">Письмо с обновлением</a>
Создание ссылок mailto с применением инструментов
Для сознания сложных mailto-ссылок можно воспользоваться соответствующими инструментами, такими как
mailto.now.sh. Они значительно упростят этот процесс.
Визуализация
Процесс создания письма через
mailto: напоминает подготовку электронной открытки. Вы задаете адресата, определяете тему и текст – и ваше письмо готово к отправке.
Шаблон письма 📩
| Поле | Значение |
| ----------- | ------------------ |
| Кому: | [email] |
| Тема: | "Ваша тема" |
| Текст: | "Ваше сообщение" |
Создание mailto-ссылки просто:
<a href="mailto:somebody@example.com?subject=Привет!&body=Просто%20хотел%20сказать%20привет">Отправить приветствие</a>
Этот процесс можно описать следующим образом:
📧 Клик -> [Получатель: 📬 | Тема: ✉️ | Текст: 📝]
Расширенные возможности
Защита и кодирование с использованием PHP и HTML
В PHP функция
htmlspecialchars применяется для защиты URI
mailto:, а функция
rawurlencode – для кодирования компонентов URL.
Ознакомление со стандартами RFC
Для глубокого понимания и соблюдения лучших практик, обратитесь к стандартам RFC, в частности, к RFC 2368, RFC 1738 и RFC 3986.
Эффективное использование URI для электронной почты
Для обеспечения безошибочной доставки и читаемости писем, необходимо кодировать все специальные символы.
Разработка инструментов mailto с открытыми исходными кодами
При возможности – используйте или разрабатывайте открытые инструменты для работы с
mailto: чтобы совершенствовать и расширять их функциональные возможности.
Полезные материалы
- Создание гиперссылок – Изучение веб-разработки | MDN — Детальное описание использования
mailtoв HTML-ссылках.
- html – Можно ли указать тему или содержание письма через mailto:? – Stack Overflow — Форум, где обсуждаются вопросы по созданию mailto-ссылок.
- Как создать ссылки mailto для вебсайта — Пошаговое руководство по созданию ссылок mailto с указанием темы и содержимого письма.
Ксения Сорокина
веб-техредактор