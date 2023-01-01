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Предустановка темы и содержимого email через mailto: в HTML
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Предустановка темы и содержимого email через mailto: в HTML

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Ссылки и навигация  
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Быстрый ответ

Для создания шаблона письма с помощью протокола mailto: вы можете воспользоваться следующим форматом:

HTML
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<a href="mailto:user@example.com?subject=Тема&amp;body=Содержание">Напиши мне, Скотти!</a>

По клику на такую ссылку автоматически создается письмо со вставленной в поля "тема" и "текст письма" заданной информацией. Пробелы и специальные символы кодируются процентным кодом (%20).

Пошаговый план для смены профессии

Работа с дополнительными элементами в письме

Вставка переносов строк и специальных символов

Для добавления переносов строк в текст письма следует использовать %0D%0A:

HTML
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<!-- Кто не любит по-настоящему хороший отдых? -->
<a href="mailto:boss@example.com?subject=Планы%20на%20отпуск&amp;body=Давай%20улетим%20на%3A%0D%0A10%20июля%202023">Отправить запрос</a>

В JavaScript имеется функция encodeURIComponent(), предназначенная для кодирования специальных символов:

JS
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// Завершение мучений с ручным кодированием
const subject = encodeURIComponent('Особенный & символичный / Запрос');
const body = encodeURIComponent('Приветствую, босс. \nМне требуется повышение.');
let mailtoLink = `mailto:boss@example.com?subject=${subject}&body=${body}`

Заполнение полей для копий (CC и BCC)

Чтобы отправить письмо сразу нескольким адресатам, используйте поля cc и bcc:

HTML
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<a href="mailto:user@example.com?cc=team@example.com&bcc=hr@example.com&subject=Обновление%20отчёта&amp;body=Внутри: горячие сплетни и отчёт">Письмо с обновлением</a>

Создание ссылок mailto с применением инструментов

Для сознания сложных mailto-ссылок можно воспользоваться соответствующими инструментами, такими как mailto.now.sh. Они значительно упростят этот процесс.

Визуализация

Процесс создания письма через mailto: напоминает подготовку электронной открытки. Вы задаете адресата, определяете тему и текст – и ваше письмо готово к отправке.

Markdown
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Шаблон письма 📩
| Поле        | Значение           |
| ----------- | ------------------ |
| Кому:       | [email]            |
| Тема:       | "Ваша тема"        |
| Текст:      | "Ваше сообщение"   |

Создание mailto-ссылки просто:

HTML
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<a href="mailto:somebody@example.com?subject=Привет!&amp;body=Просто%20хотел%20сказать%20привет">Отправить приветствие</a>

Этот процесс можно описать следующим образом:

📧 Клик -> [Получатель: 📬 | Тема: ✉️ | Текст: 📝]

Расширенные возможности

Защита и кодирование с использованием PHP и HTML

В PHP функция htmlspecialchars применяется для защиты URI mailto:, а функция rawurlencode – для кодирования компонентов URL.

Ознакомление со стандартами RFC

Для глубокого понимания и соблюдения лучших практик, обратитесь к стандартам RFC, в частности, к RFC 2368, RFC 1738 и RFC 3986.

Эффективное использование URI для электронной почты

Для обеспечения безошибочной доставки и читаемости писем, необходимо кодировать все специальные символы.

Разработка инструментов mailto с открытыми исходными кодами

При возможности – используйте или разрабатывайте открытые инструменты для работы с mailto: чтобы совершенствовать и расширять их функциональные возможности.

Полезные материалы

  1. Создание гиперссылок – Изучение веб-разработки | MDN — Детальное описание использования mailto в HTML-ссылках.
  2. html – Можно ли указать тему или содержание письма через mailto:? – Stack Overflow — Форум, где обсуждаются вопросы по созданию mailto-ссылок.
  3. Как создать ссылки mailto для вебсайта — Пошаговое руководство по созданию ссылок mailto с указанием темы и содержимого письма.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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