Предустановка темы и содержимого email через mailto: в HTML

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Быстрый ответ

Для создания шаблона письма с помощью протокола mailto: вы можете воспользоваться следующим форматом:

HTML Скопировать код <a href="mailto:user@example.com?subject=Тема&body=Содержание">Напиши мне, Скотти!</a>

По клику на такую ссылку автоматически создается письмо со вставленной в поля "тема" и "текст письма" заданной информацией. Пробелы и специальные символы кодируются процентным кодом ( %20 ).

Работа с дополнительными элементами в письме

Вставка переносов строк и специальных символов

Для добавления переносов строк в текст письма следует использовать %0D%0A :

HTML Скопировать код <!-- Кто не любит по-настоящему хороший отдых? --> <a href="mailto:boss@example.com?subject=Планы%20на%20отпуск&body=Давай%20улетим%20на%3A%0D%0A10%20июля%202023">Отправить запрос</a>

В JavaScript имеется функция encodeURIComponent() , предназначенная для кодирования специальных символов:

JS Скопировать код // Завершение мучений с ручным кодированием const subject = encodeURIComponent('Особенный & символичный / Запрос'); const body = encodeURIComponent('Приветствую, босс.

Мне требуется повышение.'); let mailtoLink = `mailto:boss@example.com?subject=${subject}&body=${body}`

Заполнение полей для копий (CC и BCC)

Чтобы отправить письмо сразу нескольким адресатам, используйте поля cc и bcc :

HTML Скопировать код <a href="mailto:user@example.com?cc=team@example.com&bcc=hr@example.com&subject=Обновление%20отчёта&body=Внутри: горячие сплетни и отчёт">Письмо с обновлением</a>

Создание ссылок mailto с применением инструментов

Для сознания сложных mailto-ссылок можно воспользоваться соответствующими инструментами, такими как mailto.now.sh . Они значительно упростят этот процесс.

Визуализация

Процесс создания письма через mailto: напоминает подготовку электронной открытки. Вы задаете адресата, определяете тему и текст – и ваше письмо готово к отправке.

Markdown Скопировать код Шаблон письма 📩 | Поле | Значение | | ----------- | ------------------ | | Кому: | [email] | | Тема: | "Ваша тема" | | Текст: | "Ваше сообщение" |

Создание mailto-ссылки просто:

HTML Скопировать код <a href="mailto:somebody@example.com?subject=Привет!&body=Просто%20хотел%20сказать%20привет">Отправить приветствие</a>

Этот процесс можно описать следующим образом:

📧 Клик -> [Получатель: 📬 | Тема: ✉️ | Текст: 📝]

Расширенные возможности

Защита и кодирование с использованием PHP и HTML

В PHP функция htmlspecialchars применяется для защиты URI mailto: , а функция rawurlencode – для кодирования компонентов URL.

Ознакомление со стандартами RFC

Для глубокого понимания и соблюдения лучших практик, обратитесь к стандартам RFC, в частности, к RFC 2368, RFC 1738 и RFC 3986.

Эффективное использование URI для электронной почты

Для обеспечения безошибочной доставки и читаемости писем, необходимо кодировать все специальные символы.

Разработка инструментов mailto с открытыми исходными кодами

При возможности – используйте или разрабатывайте открытые инструменты для работы с mailto: чтобы совершенствовать и расширять их функциональные возможности.

Полезные материалы