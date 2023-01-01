Предотвращение повторной отправки формы при обновлении страницы#Разное
Быстрый ответ
Для предотвращения повторной отправки данных формы при обновлении страницы следует использовать подход Post/Redirect/Get (PRG). Этот подход предполагает выполнение 302-го редиректа после обработки POST-запроса, который перенаправляет пользователя либо на страницу подтверждения, либо обратно к исходной форме.
Пример реализации на PHP:
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
// Обрабатываем данные формы и заботимся о безопасности
header('Location: confirmation.php'); // Выходим из "опасной зоны"
exit;
}
Такой способ обеспечивает повторный запуск процесса с GET-запросом к
confirmation.php, предотвращая повторную отправку данных.
Защита данных пользователя
Важно удостовериться, что данные пользователя не потеряются в результате редиректа. Их можно сохранить в сессиях или куках, что позволит восстановить информацию пользователя после редиректа и обеспечит сохранность пользовательского опыта:
session_start(); // Инициируем сессию
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
// Сохраняем данные формы в сессии
$_SESSION['form_data'] = $_POST;
// Перенаправляем пользователя
header('Location: ' . $_SERVER['PHP_SELF']);
exit;
} elseif (!empty($_SESSION['form_data'])) {
// Восстанавливаем данные
$form_data = $_SESSION['form_data'];
// Очищаем сессию
unset($_SESSION['form_data']);
}
Для хранения данных на клиентской стороне без обращения к серверу в JavaScript можно воспользоваться
localStorage или
sessionStorage.
Использование уникальных идентификаторов и обеспечение идемпотентности на сервере
Назначение уникального идентификатора на каждый запрос отправки формы позволяет привязать его к созданному на основе данных сессии или БД уникальному токену. После использования токен аннулируется, что не дает возможности его повторно использовать:
session_start(); // Выполняем старт сессии
$unique_id = bin2hex(random_bytes(16)); // Генерируем уникальный ID
$_SESSION['form_unique_id'] = $unique_id; // Сохраняем его в сессии
При обработке данных формы:
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
if ($_POST['form_unique_id'] === $_SESSION['form_unique_id']) { // Проверяем токен
// Обрабатываем данные формы
// Аннулируем токен после использования
unset($_SESSION['form_unique_id']);
header('Location: confirmation.php');
exit;
}
}
Укрепляем защиту на клиентской стороне
Помимо логики PRG на сервере, можно осуществить защиту на клиентской стороне с помощью JavaScript. Метод
window.history.replaceState позволяет управлять историей браузера:
if (window.history.replaceState) {
window.history.replaceState(null, null, window.location.href); // Убираем форму из истории браузера
}
Такой подход удаляет информацию формы из истории и предотвращает её повторную отправку при обновлении страницы.
Визуализация
Представьте себе отправку формы как запуск бумажного самолетика с сообщением:
До: [✉️🏗️] -> [🛫]
Если предохранительный механизм не реализован:
После: [✉️🏗️] -> [🛫🛫🛫]
С реализованным предохранителем:
После: [✉️🏗️] -> [🛫] -> [📭] – и ваш самолетик полетит строго в одном направлении!
Практики безопасности
Охранные данные и предохраняйте формы от атак типа "межсайтовая подделка запросов" (CSRF). Используйте токены и алгоритмы хеширования для создания надежных токенов. Валидация при обработке формы способствует укреплению безопасности.
Улучшение пользовательского опыта
Любые технологии, внедряемые в процесс, должны оставаться незаметными для пользователя и не вызывать дискомфорта. Чтобы снизить серверную нагрузку и исключить возможность повторной отправки, проводите валидацию на клиентской стороне перед отправкой данных на сервер.
Проверьте всё прежде, чем отдыхать
Регулярно просматривайте и тестируйте процесс обработки форм. Проверьте, чтобы серверная валидация и клиентская валидация надежно предотвращали повторную отправку данных формы.
Полезные материалы
- Переадресации в HTTP – HTTP | MDN — подробное руководство MDN, разъясняющее принципы работы HTTP редиректов.
- PHP: $_SESSION – Руководство — здесь вы сможете узнать об управлении сессиями в PHP и о работе с серверными состояниями.
- Куки в JavaScript — будет полезно для тех, кто хочет получше узнать о управлении куками в JavaScript.
- Post/Redirect/Get – Википедия — более детальный обзор шаблона PRG.
- Руководство по формам HTML | web.dev — всесторонний ресурс, рассказывающий о формах HTML.
- Межсайтовая подделка запросов (CSRF) | Фонд OWASP — изучите техники противодействия CSRF, предложенные OWASP, для обеспечения безопасности ваших форм.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы