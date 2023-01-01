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Предотвращение переноса строки после тире в HTML и CSS
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Предотвращение переноса строки после тире в HTML и CSS

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы не допустить переноса текста после дефиса, примените свойство CSS white-space: nowrap:

CSS
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/* Предотвращает перенос слов */
.no-break {
  white-space: nowrap;
}

Передайте этот наглядный класс HTML-элементам на которые хотите применить это свойство:

HTML
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<!-- Неразрывный дефис -->
<span class="no-break">слово-вслед</span>

При помощи этого CSS-правила вы обеспечите неразрывность вашего дефиса.

К тому же, символ &#8209; используется в роли неразрывного дефиса, чтобы предотвратить разделение дефиса:

HTML
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<!-- Неразрывный дефис в словосочетании "здесь-там" -->
<p>Здесь&#8209;там</p>

Воспользуйтесь &#8288; для невидимой защиты от нежелательных переносов, блокируя разделение возле дефиса и других символов. Убедитесь в корректной работе в разных браузерах для достоверности результата.

Пошаговый план для смены профессии

Альтернативные методы с объяснениями

HTML-сущность: неразрывный дефис

Применяйте HTML-сущность &#8209;, если требуется обеспечить, что дефис останется неразделимым:

HTML
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<!-- Дефис упорно остаётся на своём месте -->
Оставайся&#8209;здесь навсегда.

Объединение символов для предотвращения переносов

Чтобы убедиться, что все символы в наборе останутся вместе, окружите их соединяющим невидимым символом, &#8288;:

HTML
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<!-- Вагоны поезда неразрывно соединены -->
Соединение&#8288;-&#8288;слов.

Отказываемся от устаревших тегов

Устаревший тег <nobr> лучше забыть. Вместо него примените CSS:

HTML
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<!-- Нет <nobr>, да CSS -->
Пользуйтесь вместо:
<nobr>устаревший-текст</nobr> <!-- Имеет историческую ценность, но не применим -->

Корректное объявление символов и DOCTYPE

В начале HTML-документа определите корректный DOCTYPE и кодировку символов:

HTML
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<!-- Вход в мир элегантных веб-страниц -->
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

Совместимость с браузерами

Проверьте корректность выполнения вашего решения в различных браузерах:

plaintext
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<!-- Браузеры ведут себя по-разному -->
Проверьте в Chrome, Firefox, Safari, Edge и других.

Визуализация

Избегание переносов после дефиса напоминает прицепленный в одну цепь поезд:

plaintext
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🚂-🚃🚃🚃 (Поезд целиком)

А вот что происходит с дефисом без ограничений:

Markdown
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Дефис решил отдохнуть:
🚂-
🚃🚃🚃

Эффект от запрета переноса на примере:

Markdown
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С 'white-space: nowrap' наш дефис всегда с вагонами:
🚂-🚃🚃🚃

Неразрывный дефис &#8209; также вызван в помощь нам:

plaintext
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<!-- Дефис надёжно удерживает слова -->
Символ &#8209; "здесь-там" останется вместе.
Без &#8209; может получиться "здесь-
там".

Это важнейшее условие для создания качественного веб-контента с разнообразной типографикой.

Дополнительное изучение

В сложных ситуациях использования, например, с динамичным текстом или текстом, созданным пользователями, потребуются дополнительные скрипты или использование регулярных выражений.

Полезные материалы

  1. white-space – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
  2. Обработка длинных слов и URL (Принудительные переносы, переносы по слогам и др.) | CSS-Tricks
  3. Тестовый редактор W3Schools
  4. CSS Text Module Level 4
  5. hyphens – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
  6. Трюк с единицами viewport на мобильных устройствах | CSS-Tricks
  7. Настройка текста в вебе по базовой сетке – A List Apart
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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