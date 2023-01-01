Предотвращение переноса строки после тире в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы не допустить переноса текста после дефиса, примените свойство CSS white-space: nowrap :

CSS Скопировать код /* Предотвращает перенос слов */ .no-break { white-space: nowrap; }

Передайте этот наглядный класс HTML-элементам на которые хотите применить это свойство:

HTML Скопировать код <!-- Неразрывный дефис --> <span class="no-break">слово-вслед</span>

При помощи этого CSS-правила вы обеспечите неразрывность вашего дефиса.

К тому же, символ ‑ используется в роли неразрывного дефиса, чтобы предотвратить разделение дефиса:

HTML Скопировать код <!-- Неразрывный дефис в словосочетании "здесь-там" --> <p>Здесь‑там</p>

Воспользуйтесь ⁠ для невидимой защиты от нежелательных переносов, блокируя разделение возле дефиса и других символов. Убедитесь в корректной работе в разных браузерах для достоверности результата.

Альтернативные методы с объяснениями

HTML-сущность: неразрывный дефис

Применяйте HTML-сущность ‑ , если требуется обеспечить, что дефис останется неразделимым:

HTML Скопировать код <!-- Дефис упорно остаётся на своём месте --> Оставайся‑здесь навсегда.

Объединение символов для предотвращения переносов

Чтобы убедиться, что все символы в наборе останутся вместе, окружите их соединяющим невидимым символом, ⁠ :

HTML Скопировать код <!-- Вагоны поезда неразрывно соединены --> Соединение⁠-⁠слов.

Отказываемся от устаревших тегов

Устаревший тег <nobr> лучше забыть. Вместо него примените CSS:

HTML Скопировать код <!-- Нет <nobr>, да CSS --> Пользуйтесь вместо: <nobr>устаревший-текст</nobr> <!-- Имеет историческую ценность, но не применим -->

Корректное объявление символов и DOCTYPE

В начале HTML-документа определите корректный DOCTYPE и кодировку символов:

HTML Скопировать код <!-- Вход в мир элегантных веб-страниц --> <!doctype html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8">

Совместимость с браузерами

Проверьте корректность выполнения вашего решения в различных браузерах:

plaintext Скопировать код <!-- Браузеры ведут себя по-разному --> Проверьте в Chrome, Firefox, Safari, Edge и других.

Визуализация

Избегание переносов после дефиса напоминает прицепленный в одну цепь поезд:

plaintext Скопировать код 🚂-🚃🚃🚃 (Поезд целиком)

А вот что происходит с дефисом без ограничений:

Markdown Скопировать код Дефис решил отдохнуть: 🚂- 🚃🚃🚃

Эффект от запрета переноса на примере:

Markdown Скопировать код С 'white-space: nowrap' наш дефис всегда с вагонами: 🚂-🚃🚃🚃

Неразрывный дефис ‑ также вызван в помощь нам:

plaintext Скопировать код <!-- Дефис надёжно удерживает слова --> Символ ‑ "здесь-там" останется вместе. Без ‑ может получиться "здесь- там".

Это важнейшее условие для создания качественного веб-контента с разнообразной типографикой.

Дополнительное изучение

В сложных ситуациях использования, например, с динамичным текстом или текстом, созданным пользователями, потребуются дополнительные скрипты или использование регулярных выражений.

Полезные материалы