Предотвращение переноса строк в inline-block div в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите, чтобы блоки inline-block всегда оставались в одной линии, установите для контейнера свойство
white-space: nowrap;, а для каждого блока —
display: inline-block;:
.container { white-space: nowrap; } // настроим контейнер так, чтобы дочерние элементы не переносились на новую строку
.div { display: inline-block; } // блоки выстроятся в ряд, без переноса
Таким образом, элемент
.container удерживает внутри себя блоки
.div на одной линии, не допуская их переноса на следующую строку.
Управление переполнением
Когда вы используете
white-space: nowrap;, чтобы контролировать переполнение контента, добавьте свойство
overflow:
.container { white-space: nowrap; overflow: hidden; } // обеспечиваем оставание содержимого в пределах контейнера
Свойство
overflow: hidden; не позволяет содержимому выходить за пределы контейнера и нарушать макет. В случае необходимости прокрутки используйте
overflow: auto;, чтобы добавить полосы прокрутки.
Визуализация
Вообразите блоки inline-block как акробатов, которые должны выступать вместе, не взаимодействуя друг с другом и не падая со сцены:
Сцена выступления: [🤸♀️🤸♀️🤸♀️🤸♀️🤸♀️] – блоки inline-block на своих местах
Для поддержания баланса и порядка:
.stage { white-space: nowrap; } // поддерживает акробатов на сцене во время выступления
.dancer { display: inline-block; } // акробаты занимают стабильные позиции
Выступление продолжается плавно и без нарушений:
До: [🤸♀️🤸♀️🤸♀️|🤸♀️🤸♀️] – акробаты рискуют упасть
После: [🤸♀️🤸♀️🤸♀️🤸♀️🤸♀️] – выступление проходит слаженно
Варианты решения: Flexbox и Float
Вместо
white-space: nowrap; вы можете использовать
flexbox и
float для более продвинутого управления размещением блоков:
.flex-container {
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
} // Flexbox делает расположение элементов гибким и эффективным
.float-div { float: left; }
.clearfix::after {
content: "";
clear: both;
display: table;
} // Float работает как позволяющая "плавать" разметка
Эти технологии предоставляют больше опций для управления макетом.
Отзывчивый дизайн без потери ширины
Использование
white-space: nowrap; не исключает автоматического распределения ширины блоков inline-block. Они могут занимать столько горизонтального пространства, сколько доступно, обеспечивая отзывчивый поток контента.
Баланс переполнения и области просмотра
Управление переносом может привести к появлению содержимого, нарушающего размеры области просмотра. Если возникает проблема с нежелательной горизонтальной прокруткой, установите
overflow: auto; для контейнера
.container, чтобы при необходимости добавлять скроллбары.
Полезные материалы
- Полный гид по Flexbox | CSS-Tricks
- Гибкая боксовая модель CSS – CSS: Cascading Style Sheets | MDN
- Модуль уровня 1 Гибкой боксовой модели CSS
- html – Как центрировать flex-контейнер, но выровнять flex-элементы влево – Stack Overflow
- Flexbox | Codrops
- Дизайн удобной для поддержки гибкой круговой диаграммы на CSS и SVG — Smashing Magazine
- "flexbox" | Can I use... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и др.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда