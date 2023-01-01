Pre-Заполнение текста SMS через HTML-ссылку: кросс-платформенное решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сформировать HTML-ссылку для отправки SMS с заранее указанным текстом, используйте схему sms: и параметр body :

HTML Скопировать код <a href="sms:+1234567890?body=Привет%20Мир">Отправить смс с указанным текстом</a>

Замените +1234567890 на номер получателя и текст Привет%20Мир на URL-кодированное сообщение. Кодирование пробелов осуществляется как %20 , а других специальных символов требуется для корректной отправки смс.

Универсальный вариант

В зависимости от платформы существуют разные варианты оформления SMS-ссылок с предзаполненным текстом:

iOS : На iOS 8 и новее предпочтительнее использовать & вместо ? : html <a href="sms:+1234567890&body=Привет%20Мир">Отправить смс</a>

: На предпочтительнее использовать вместо : Android: Для параметра body используется символ ? , который функционирует без проблем.

Подготовка символов

При формировании текста SMS следует придерживаться следующих правил кодирования:

Пробелы заменятся на %20 .

. Переходы на новую строку — на %0A .

. Другие специальные символы кодируются для избежания проблем с отправкой или искажения текста.

Практический опыт

В своих приложениях добавляйте наглядные демонстрации или QR-коды, чтобы пользователи могли отправить смс, например, через браузер Safari. Тестирование на различных устройствах помогает гарантировать полную совместимость.

Усовершенствование ссылки

Для более удобного и понятного использования ссылки, рекомендуется её улучшение следующим образом:

Чистый код : Форматируйте свою ссылку стеклянно и структурированно .

: Форматируйте свою ссылку . Простота обслуживания : Дополните код комментариями для упрощения внесения исправлений и обновлений.

: Дополните код для упрощения внесения исправлений и обновлений. Широкая доступность: Расширьте доступность добавлением соответствующих aria-labels для программ чтеца экрана.

Визуализация

Создание HTML-ссылки-якоря можно сравнить с наполнением "пригласительной открытки с текстом для сообщения":

HTML Скопировать код <a href="sms:+123456789?body=Приглашаю вас на вечеринку в 19:00!">Отправить пригласительное смс</a>

Текст ссылки 'Отправить пригласительное смс' напоминает надпись, которую вы бы сделали на конверте .

'Отправить пригласительное смс' напоминает надпись, которую вы бы сделали на . href="sms:+123456789 указывает номер телефона адресата.

указывает адресата. ?body=Приглашаю вас на вечеринку в 19:00! – это заранее подготовленное личное сообщение.

Визуализируйте процесс как массовую отправку пригласительных смс с уже заполненным текстом сообщений: 💌 -> 📱 -> 💬.

Особые случаи и проработка проблемных моментов

Учтите некоторые нюансы для повышения удобства использования и надежности SMS-ссылок:

Синтаксическая гармония : Применяйте двойной синтаксис для обеспечения совместимости с различными устройствами.

: Применяйте для обеспечения совместимости с различными устройствами. Тщательное тестирование : Проводите A/B тестирование с реальными пользователями на разнообразных платформах.

: Проводите с реальными пользователями на разнообразных платформах. Привлекательный визуальный облик: Стремитесь создавать чистые и понятные ссылки для интуитивно понятного интерфейса.

Используйте анализированный опыт

Чтобы повысить надёжность вашего проекта:

Учите : Изучайте живые демо, чтобы учиться на практическом примере других разработчиков.

: Изучайте живые демо, чтобы учиться на практическом примере других разработчиков. Инновации : Опробуйте новаторские подходы, например, использование QR-кодов в Safari , для лучшего понимания пользовательского опыта.

: Опробуйте новаторские подходы, например, использование QR-кодов в , для лучшего понимания пользовательского опыта. Предвидение: Антагонизируйте нестандартные ситуации, например, когда номер телефона может быть пропущен в ссылке.

Полезные материалы