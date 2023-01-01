Правильное значение атрибута "checked" в HTML-checkbox#Теги и атрибуты #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для отметки чекбокса как выбранного достаточно просто присвоить значение атрибуту
checked:
<input type="checkbox" checked>
Если флажок активен, значит, у него имеется атрибут
checked. Это булев атрибут, и его наличие на элементе означает активное состояние. Поэтому форма
checked="checked" также корректна, но она опциональна.
С целью обеспечения совместимости с XHTML рекомендуется использовать
checked="checked". Вместе с тем, HTML5 рекомендует использовать простую форму
checked как более предпочтительный вариант.
Чем примечательны булевы атрибуты
Булевы атрибуты в HTML принимают только истинные или ложные значения. Примером такого атрибута может служить
checked: его наличие обозначает, что чекбокс отмечен, а отсутствие — что нe отмечен. Вот как это работает:
- Чекбокс с атрибутом
<input type="checkbox" checked>будет отмечен, решение задачи достигнуто 🖐️.
- Чекбокс
<input type="checkbox">— еще ожидает своего часа 🤚.
Погружение в атрибуты
Значения булевых атрибутов
Значения булевых атрибутов, таких как
checked, писатель разметки выбирает в зависимости от своих стилистических предпочтений и требований XHTML. В строгих doctypes, например XHTML, использование
checked="checked" или
checked="true" обеспечивает корректность разметки. В современных HTML-документах достаточно использовать простую запись
checked, и она предпочтительнее.
JavaScript и состояние чекбокса
Вы можете изменять состояние
checked чекбоксов с помощью JavaScript, используя свойство:
// Включаем чекбокс с помощью JavaScript
document.getElementById('checkbox').checked = true; // "Галочка появилась!"
В качестве альтернативы, вы можете использовать
setAttribute для задания
checked или
removeAttribute для его удаления.
// Альтернативный подход – работаем напрямую с HTML-атрибутами
document.getElementById('checkbox').setAttribute('checked', ''); // "Галочка появилась!"
// или
document.getElementById('checkbox').removeAttribute('checked'); // "Галочка исчезла!"
Ошибки при использовании "checked"
Атрибуту
checked недопустимо присваивать значения типа
"false",
"0" или
"unchecked" в качестве обозначения отсутствия галки. Использование этих значений приводит к некорректной работе в различных браузерах. Для отображения состояния «не отмечено», достаточно просто не использовать атрибут
checked.
Визуализация
Следует воспринимать атрибут как переключатель:
- ВЫКЛ — это чекбокс без галочки <input type="checkbox">
- ВКЛ — это чекбокс с галочкой <input type="checkbox" checked="checked">
У вас в руках маленький мир, где атрибут
checked служит переключателем состояний с ВЫКЛ (🌑) на ВКЛ (💡).
Полезные материалы
<input type="checkbox">– HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное руководство по работе с чекбоксами в HTML, предоставленное MDN.
- HTML Standard for Input Checkbox — официальный стандарт HTML, описывающий функционирование элемента чекбокс.
- HTML input checked Attribute on W3Schools — обучающая статья по атрибуту checked чекбоксов с примерами на W3Schools.
- The "Checkbox Hack" | CSS-Tricks — оригинальные CSS-трюки с использованием чекбокса для создания интерактивных элементов.
- Grouping Controls | WAI Tutorials — рекомендации по группировке чекбоксов для повышения удобства пользования от W3C WAI.
- HTML Standard — полное описание текущей спецификации форм HTML, включая чекбоксы.
Марат Горчаков
лайфстайл-редактор