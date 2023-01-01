Правильное значение атрибута "checked" в HTML-checkbox

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Быстрый ответ

Для отметки чекбокса как выбранного достаточно просто присвоить значение атрибуту checked :

HTML Скопировать код <input type="checkbox" checked>

Если флажок активен, значит, у него имеется атрибут checked . Это булев атрибут, и его наличие на элементе означает активное состояние. Поэтому форма checked="checked" также корректна, но она опциональна.

С целью обеспечения совместимости с XHTML рекомендуется использовать checked="checked" . Вместе с тем, HTML5 рекомендует использовать простую форму checked как более предпочтительный вариант.

Чем примечательны булевы атрибуты

Булевы атрибуты в HTML принимают только истинные или ложные значения. Примером такого атрибута может служить checked : его наличие обозначает, что чекбокс отмечен, а отсутствие — что нe отмечен. Вот как это работает:

Чекбокс с атрибутом <input type="checkbox" checked> будет отмечен, решение задачи достигнуто 🖐️.

будет отмечен, решение задачи достигнуто 🖐️. Чекбокс <input type="checkbox"> — еще ожидает своего часа 🤚.

Погружение в атрибуты

Значения булевых атрибутов

Значения булевых атрибутов, таких как checked , писатель разметки выбирает в зависимости от своих стилистических предпочтений и требований XHTML. В строгих doctypes, например XHTML, использование checked="checked" или checked="true" обеспечивает корректность разметки. В современных HTML-документах достаточно использовать простую запись checked , и она предпочтительнее.

JavaScript и состояние чекбокса

Вы можете изменять состояние checked чекбоксов с помощью JavaScript, используя свойство:

JS Скопировать код // Включаем чекбокс с помощью JavaScript document.getElementById('checkbox').checked = true; // "Галочка появилась!"

В качестве альтернативы, вы можете использовать setAttribute для задания checked или removeAttribute для его удаления.

JS Скопировать код // Альтернативный подход – работаем напрямую с HTML-атрибутами document.getElementById('checkbox').setAttribute('checked', ''); // "Галочка появилась!" // или document.getElementById('checkbox').removeAttribute('checked'); // "Галочка исчезла!"

Ошибки при использовании "checked"

Атрибуту checked недопустимо присваивать значения типа "false" , "0" или "unchecked" в качестве обозначения отсутствия галки. Использование этих значений приводит к некорректной работе в различных браузерах. Для отображения состояния «не отмечено», достаточно просто не использовать атрибут checked .

Визуализация

Markdown Скопировать код Следует воспринимать атрибут как переключатель: - ВЫКЛ — это чекбокс без галочки <input type="checkbox"> - ВКЛ — это чекбокс с галочкой <input type="checkbox" checked="checked">

У вас в руках маленький мир, где атрибут checked служит переключателем состояний с ВЫКЛ (🌑) на ВКЛ (💡).

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