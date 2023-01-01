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Правильное закрытие тега <img> в HTML: подробный разбор
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Правильное закрытие тега <img> в HTML: подробный разбор

#Теги и атрибуты  #Ошибки разметки  #Изображения и медиа  
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Быстрый ответ

В HTML5 тег <img> применяется без закрывающего слэша:

HTML
Скопировать код
<img src="image.jpg" alt="Описание">

Однако для совместимости с XHTML или XML, вам стоит использовать закрывающий слэш:

HTML
Скопировать код
<img src="image.jpg" alt="Описание" />

В любом случае, не забывайте использовать атрибут alt, который повышает доступность вашего сайта.

Пошаговый план для смены профессии

Пустые элементы в HTML5

HTML5 включает в себя так называемые пустые элементы, среди которых и <img>. Эти элементы не требуют содержимого и закрывающего тега. Примерами таких могут быть <br>, <hr> и <input>. Использование </img> в контексте HTML5 излишне и может лишь усложнить код.

Закрытие тегов в соответствии с DOCTYPE

Способ закрытия тега <img> зависит от конкретного DOCTYPE. Если документ соответствует стандартам XHTML, используйте закрытие с слэшем. Это помогает избежать потенциальных проблем с XML-парсерами.

HTML
Скопировать код
<img src="coding.jpg" alt="Поздний вечер за программированием" /> // Стандартный выходной программиста, не так ли?

Единообразие кода

Соблюдение единообразия в стиле программирования делает код более понятным и облегчает его последующее использование. Определите для себя метод закрытия самозакрывающихся тегов и тщательно придерживайтесь его.

Визуализация

Воспринимайте код как сборку модели самолёта:

Markdown
Скопировать код
🛩️ Корпус:                [======]
🛩️ Крепление крыла:     [---X---] // Крылья надёжно закреплены!

# 🛩️ символизирует наш <img> в HTML

Код с самозакрывающимся тегом приравнивается сборке, где все детали аккуратно на своих местах:

HTML
Скопировать код
<img src="plane.png" alt="Модель самолета" />  // Крылья прикреплены, готовы к старту!

Завершение записи пустого элемента — это символ его завершённости:

Markdown
Скопировать код
🛩️ Готовая модель: [======X===] // Полная картина в своей красе!

Доступность и SEO: значимость атрибута Alt

Атрибут alt важен не только для доступности, но и для оптимизации под SEO. Программы-читалки озвучивают содержимое alt, а в случае недоступных изображений он помогает всем пользователям понять, что именно должно было быть на картинке.

Соблюдение стандартов валидации HTML5 и практика рефакторинга

Используйте валидаторы, например, от W3C, для проверки корректности кода в соответствии со стандартами HTML5. Регулярный рефакторинг способствует улучшению читабельности и актуальности вашего кода.

Выбор между XHTML и HTML5

Понимание различий между XHTML и HTML5 повышает эффективность и точность кодирования. Важно изучить синтаксис для той версии HTML, на которую вы опираетесь, иначе XML-парсер может очередной раз остановиться из-за незначительной ошибки в синтаксисе тега <img>.

Полезные материалы

  1. Тег img на W3Schools — отличный ресурс для освоения использования <img>.
  2. MDN Web Docs: Элемент <img> — всё о теге <img>.
  3. Обсуждение закрытия тегов <img> на Stack Overflow — различные мнения и практики использования <img>.
  4. HTML-стандарт WHATWG — документация об пустых элементах, включая <img>.
  5. CSS-Tricks о HTML5 формах — информация об элементах форм, с использованием изображений.
  6. Валидатор разметки от W3C — сервис для проверки качества кода HTML, CSS и XML.
  7. Статья о пустых элементах на Википедии — информация о пустых элементах в HTML и XHTML.
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Как правильно закрывать тег <img> в HTML5?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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