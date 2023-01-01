Правильное закрытие тега <img> в HTML: подробный разбор

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В HTML5 тег <img> применяется без закрывающего слэша:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" alt="Описание">

Однако для совместимости с XHTML или XML, вам стоит использовать закрывающий слэш:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" alt="Описание" />

В любом случае, не забывайте использовать атрибут alt , который повышает доступность вашего сайта.

Пустые элементы в HTML5

HTML5 включает в себя так называемые пустые элементы, среди которых и <img> . Эти элементы не требуют содержимого и закрывающего тега. Примерами таких могут быть <br> , <hr> и <input> . Использование </img> в контексте HTML5 излишне и может лишь усложнить код.

Закрытие тегов в соответствии с DOCTYPE

Способ закрытия тега <img> зависит от конкретного DOCTYPE. Если документ соответствует стандартам XHTML, используйте закрытие с слэшем. Это помогает избежать потенциальных проблем с XML-парсерами.

HTML Скопировать код <img src="coding.jpg" alt="Поздний вечер за программированием" /> // Стандартный выходной программиста, не так ли?

Единообразие кода

Соблюдение единообразия в стиле программирования делает код более понятным и облегчает его последующее использование. Определите для себя метод закрытия самозакрывающихся тегов и тщательно придерживайтесь его.

Визуализация

Воспринимайте код как сборку модели самолёта:

Markdown Скопировать код 🛩️ Корпус: [======] 🛩️ Крепление крыла: [---X---] // Крылья надёжно закреплены! # 🛩️ символизирует наш <img> в HTML

Код с самозакрывающимся тегом приравнивается сборке, где все детали аккуратно на своих местах:

HTML Скопировать код <img src="plane.png" alt="Модель самолета" /> // Крылья прикреплены, готовы к старту!

Завершение записи пустого элемента — это символ его завершённости:

Markdown Скопировать код 🛩️ Готовая модель: [======X===] // Полная картина в своей красе!

Доступность и SEO: значимость атрибута Alt

Атрибут alt важен не только для доступности, но и для оптимизации под SEO. Программы-читалки озвучивают содержимое alt , а в случае недоступных изображений он помогает всем пользователям понять, что именно должно было быть на картинке.

Соблюдение стандартов валидации HTML5 и практика рефакторинга

Используйте валидаторы, например, от W3C, для проверки корректности кода в соответствии со стандартами HTML5. Регулярный рефакторинг способствует улучшению читабельности и актуальности вашего кода.

Выбор между XHTML и HTML5

Понимание различий между XHTML и HTML5 повышает эффективность и точность кодирования. Важно изучить синтаксис для той версии HTML, на которую вы опираетесь, иначе XML-парсер может очередной раз остановиться из-за незначительной ошибки в синтаксисе тега <img> .

Полезные материалы