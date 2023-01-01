Правильное закрытие тега <img> в HTML: подробный разбор#Теги и атрибуты #Ошибки разметки #Изображения и медиа
Быстрый ответ
В HTML5 тег
<img> применяется без закрывающего слэша:
<img src="image.jpg" alt="Описание">
Однако для совместимости с XHTML или XML, вам стоит использовать закрывающий слэш:
<img src="image.jpg" alt="Описание" />
В любом случае, не забывайте использовать атрибут
alt, который повышает доступность вашего сайта.
Пустые элементы в HTML5
HTML5 включает в себя так называемые пустые элементы, среди которых и
<img>. Эти элементы не требуют содержимого и закрывающего тега. Примерами таких могут быть
<br>,
<hr> и
<input>. Использование
</img> в контексте HTML5 излишне и может лишь усложнить код.
Закрытие тегов в соответствии с DOCTYPE
Способ закрытия тега
<img> зависит от конкретного DOCTYPE. Если документ соответствует стандартам XHTML, используйте закрытие с слэшем. Это помогает избежать потенциальных проблем с XML-парсерами.
<img src="coding.jpg" alt="Поздний вечер за программированием" /> // Стандартный выходной программиста, не так ли?
Единообразие кода
Соблюдение единообразия в стиле программирования делает код более понятным и облегчает его последующее использование. Определите для себя метод закрытия самозакрывающихся тегов и тщательно придерживайтесь его.
Визуализация
Воспринимайте код как сборку модели самолёта:
🛩️ Корпус: [======]
🛩️ Крепление крыла: [---X---] // Крылья надёжно закреплены!
# 🛩️ символизирует наш <img> в HTML
Код с самозакрывающимся тегом приравнивается сборке, где все детали аккуратно на своих местах:
<img src="plane.png" alt="Модель самолета" /> // Крылья прикреплены, готовы к старту!
Завершение записи пустого элемента — это символ его завершённости:
🛩️ Готовая модель: [======X===] // Полная картина в своей красе!
Доступность и SEO: значимость атрибута Alt
Атрибут
alt важен не только для доступности, но и для оптимизации под SEO. Программы-читалки озвучивают содержимое
alt, а в случае недоступных изображений он помогает всем пользователям понять, что именно должно было быть на картинке.
Соблюдение стандартов валидации HTML5 и практика рефакторинга
Используйте валидаторы, например, от W3C, для проверки корректности кода в соответствии со стандартами HTML5. Регулярный рефакторинг способствует улучшению читабельности и актуальности вашего кода.
Выбор между XHTML и HTML5
Понимание различий между XHTML и HTML5 повышает эффективность и точность кодирования. Важно изучить синтаксис для той версии HTML, на которую вы опираетесь, иначе XML-парсер может очередной раз остановиться из-за незначительной ошибки в синтаксисе тега
<img>.
Полезные материалы
- Тег img на W3Schools — отличный ресурс для освоения использования
<img>.
- MDN Web Docs: Элемент <img> — всё о теге
<img>.
- Обсуждение закрытия тегов <img> на Stack Overflow — различные мнения и практики использования
<img>.
- HTML-стандарт WHATWG — документация об пустых элементах, включая
<img>.
- CSS-Tricks о HTML5 формах — информация об элементах форм, с использованием изображений.
- Валидатор разметки от W3C — сервис для проверки качества кода HTML, CSS и XML.
- Статья о пустых элементах на Википедии — информация о пустых элементах в HTML и XHTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор