Правильное выравнивание элементов div справа в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Если вам нужно выровнять div-элементы по правому краю, можете воспользоваться возможностями flexbox. Установите свойства display: flex; и justify-content: flex-end; для родительского контейнера:

CSS Скопировать код .container { display: flex; justify-content: flex-end; }

Поместите свой div внутри данного контейнера и посмотрите на результат:

HTML Скопировать код <div class="container"> <div>Теперь я нахожусь справа</div> </div>

Таким образом, div быстро и корректно переместится в правую часть контейнера.

Базовый уровень

Использование свойства flex-grow для заполнения свободного пространства

Во flex-контейнере свойство flex-grow позволяет элементам занять все свободное пространство, тем самым смещая div вправо.

CSS Скопировать код .child { flex-grow: 1; }

Управление переносом элементов при помощи свойства flex-wrap

Если у вас множество div-элементов, для того, чтобы избежать конфликта за пространство, примените свойство flex-wrap: wrap .

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-wrap: wrap; } .child { margin-left: auto; }

Адаптивное поведение с использованием flexbox

Flexbox идеален для работы с динамической шириной и адаптивным дизайном.

CSS Скопировать код .container { display: flex; } .child { flex: 1 1 auto; min-width: 0; }

Визуализация

Расположение div-элементов можно представить как расстановку книг на полке.

Сначала все выглядит хаотично:

Markdown Скопировать код До: 📚📚📚 (книги разбросаны без порядка)

Но потом вы аккуратно ставите их на полку:

HTML Скопировать код <div style="text-align: right;"> 📚📚📚 </div>

В чем секрет?

Markdown Скопировать код Полка (Container): `display: flex;` Книги (Div'ы): `margin-left: auto;`

И в итоге получается следующий результат:

Markdown Скопировать код После: ____________📚📚📚 (все на своих местах)

Секрет заключается в том, что мы перенесли свободное пространство влево, освобождая место справа!

Выравнивание div-элементов без использования flexbox

Не желаете использовать flexbox? Есть и другие методы.

Использование свойства inline-block совместно с text-align

CSS Скопировать код .container { text-align: right; } .child { display: inline-block; }

Автоматические отступы как волшебство

CSS Скопировать код .child { margin-left: auto; margin-right: 0; }

Управление переполнением при помощи float и clearfix

Если вы предпочитаете использовать float, воспользуйтесь clearfix, чтобы предотвратить проблемы с переполнением.

CSS Скопировать код .container::after { content: ""; display: table; clear: both; }

Дополнительные методы для выравнивания

Точное позиционирование при помощи свойства position

Абсолютно позиционированные элементы можно выровнять по правому краю:

CSS Скопировать код .child { position: absolute; right: 0; }

Равномерное распределение элементов

Для того, чтобы элементы распределялись равномерно, используйте свойство justify-content: space-around .

CSS Скопировать код .container { display: flex; justify-content: space-around; }

Специфические методы для Internet Explorer

Обращайте внимание на особенности IE, используя следующие приемы:

Будьте внимательны с известной ошибкой IE, связанной с двойными отступами.

Для вертикального выравнивания без использования flexbox применяйте display: table-cell; и vertical-align: middle; .

и . В более старых версиях IE замените flex на комбинацию display: inline-block; и text-align: right; для выравнивания div-элементов по правому краю.

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