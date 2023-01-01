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Правильное создание вложенных списков в HTML: варианты
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Правильное создание вложенных списков в HTML: варианты

#Основы HTML  #Практика верстки (кейсы)  #Списки (ul/ol/li)  
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Быстрый ответ

Чтобы создать вложенный список в HTML, следует включить тег <ul> или <ol> в элемент <li> основного списка. Важно помнить о закрывающих тегах. Вот пример кода:

HTML
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<ul>
  <li>Пункт 1</li>
  <li>Пункт 2
    <ul>
      <li>Подпункт 1</li>
      <li>Подпункт 2</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Пункт 3</li>
</ul>

Пункт 2 содержит в себе Подпункт 1 и Подпункт 2. Структура может быть усложнена путем создания многоуровневых списков.

Пошаговый план для смены профессии

Использование различных типов списков

HTML предусматривает различные типы списков для разных задач:

  • <ul>: Применяется, если порядок элементов не важен (неупорядоченный список).
  • <ol>: Подходит для ситуаций, где важна последовательность, например, в рецептах (упорядоченный список).
  • <dl>: В основном используется для списка терминов и их определений.

Семантический HTML и доступность

Семантика в HTML придаёт структуру содержимому документа, улучшает позиции в поисковой системе и обеспечивает доступность контента. Верно оформленные списки упрощают навигацию для всех пользователей, включая тех, кто воспринимает информацию с помощью синтезатора речи.

Валидация и удобство поддержки

Следует использовать такие инструменты, как Сервис валидации разметки W3C для поддержания кода в актуальном состоянии. Это положительно скажется на SEO и доступности вашего кода. Если вам предстоит работать с большими вложенными списками, рекомендуется разбить их на меньшие блоки для упрощения поддержки.

Визуализация

Создание вложенных списков можно представить аналогично строительству дома на дереве. Вот как это выглядит:

Markdown
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- 🏠 Главное здание (корень)
  – 🌳 Первый уровень
    – 🪜 Лестница на второй уровень
      – 🌞 Смотровая площадка (вложена во второй уровень)
    – 🍃 Ветвистая комната (вложена в первый уровень)
  – 🏡 Гостевой дом (находится на том же уровне, что и первый)

Каждый последующий отступ символизирует новый уровень вложенности списков в HTML-документе, подобно уровням в домике на дереве.

Соблюдение этикета вложенности

Нежелательно вкладывать ul непосредственно в ul. В HTML-сообществе это считается неправильным; ul следует включить в li:

HTML
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<!-- Неверно -->
<ul>
  <ul> <!-- Так делать не нужно! -->
    <li>Подпункт</li>
  </ul>
</li>

<!-- Верно -->
<ul>
  <li>
    <ul> <!-- Правильное место для вложения -->
      <li>Подпункт</li>
    </ul>
  </li>
</ul>

Продвинутые техники и оформление списков

Для реализации интерактивных списков или условного рендеринга можно использовать JavaScript-фреймворки, такие как React, Vue или Angular.

С помощью CSS вы можете придать спискам индивидуальный внешний вид: создать уникальные маркеры, регулировать отступы и уровни вложенности:

CSS
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ul {
  list-style-type: none; /* Убираем стандартные маркеры. */
  padding-left: 20px; /* Добавляем отступ слева. */
}
li::before {
  content: "➤"; /* Индивидуальный маркер. */
  padding-right: 5px; /* Добавляем отступ справа. */
}

Глубокая вложенность: будьте осторожны

Ясность структуры крайне важна при глубокой вложенности. Каждый вложенный список должен быть четко связан только с одним родительским элементом. Если вложенность слишком глубока, рассмотрите использование вкладок, аккордеонов или сайдбаров.

Полезные материалы

  1. HTML списки – W3Schools
  2. <ul>: Элемент неупорядоченного списка – MDN
  3. Создание веб-компонентов для различных контекстов | CSS-Tricks
  4. Как правильно создать вложенные списки в HTML? – Stack Overflow
  5. Как мне уменьшить размер пункта списка? – Форумы SitePoint
  6. CSS Design: Укрощение списков – A List Apart
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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