Правильное создание вложенных списков в HTML: варианты#Основы HTML #Практика верстки (кейсы) #Списки (ul/ol/li)
Быстрый ответ
Чтобы создать вложенный список в HTML, следует включить тег
<ul> или
<ol> в элемент
<li> основного списка. Важно помнить о закрывающих тегах. Вот пример кода:
<ul>
<li>Пункт 1</li>
<li>Пункт 2
<ul>
<li>Подпункт 1</li>
<li>Подпункт 2</li>
</ul>
</li>
<li>Пункт 3</li>
</ul>
Пункт 2 содержит в себе
Подпункт 1 и
Подпункт 2. Структура может быть усложнена путем создания многоуровневых списков.
Использование различных типов списков
HTML предусматривает различные типы списков для разных задач:
<ul>: Применяется, если порядок элементов не важен (неупорядоченный список).
<ol>: Подходит для ситуаций, где важна последовательность, например, в рецептах (упорядоченный список).
<dl>: В основном используется для списка терминов и их определений.
Семантический HTML и доступность
Семантика в HTML придаёт структуру содержимому документа, улучшает позиции в поисковой системе и обеспечивает доступность контента. Верно оформленные списки упрощают навигацию для всех пользователей, включая тех, кто воспринимает информацию с помощью синтезатора речи.
Валидация и удобство поддержки
Следует использовать такие инструменты, как Сервис валидации разметки W3C для поддержания кода в актуальном состоянии. Это положительно скажется на SEO и доступности вашего кода. Если вам предстоит работать с большими вложенными списками, рекомендуется разбить их на меньшие блоки для упрощения поддержки.
Визуализация
Создание вложенных списков можно представить аналогично строительству дома на дереве. Вот как это выглядит:
- 🏠 Главное здание (корень)
– 🌳 Первый уровень
– 🪜 Лестница на второй уровень
– 🌞 Смотровая площадка (вложена во второй уровень)
– 🍃 Ветвистая комната (вложена в первый уровень)
– 🏡 Гостевой дом (находится на том же уровне, что и первый)
Каждый последующий отступ символизирует новый уровень вложенности списков в HTML-документе, подобно уровням в домике на дереве.
Соблюдение этикета вложенности
Нежелательно вкладывать
ul непосредственно в
ul. В HTML-сообществе это считается неправильным;
ul следует включить в
li:
<!-- Неверно -->
<ul>
<ul> <!-- Так делать не нужно! -->
<li>Подпункт</li>
</ul>
</li>
<!-- Верно -->
<ul>
<li>
<ul> <!-- Правильное место для вложения -->
<li>Подпункт</li>
</ul>
</li>
</ul>
Продвинутые техники и оформление списков
Для реализации интерактивных списков или условного рендеринга можно использовать JavaScript-фреймворки, такие как React, Vue или Angular.
С помощью CSS вы можете придать спискам индивидуальный внешний вид: создать уникальные маркеры, регулировать отступы и уровни вложенности:
ul {
list-style-type: none; /* Убираем стандартные маркеры. */
padding-left: 20px; /* Добавляем отступ слева. */
}
li::before {
content: "➤"; /* Индивидуальный маркер. */
padding-right: 5px; /* Добавляем отступ справа. */
}
Глубокая вложенность: будьте осторожны
Ясность структуры крайне важна при глубокой вложенности. Каждый вложенный список должен быть четко связан только с одним родительским элементом. Если вложенность слишком глубока, рассмотрите использование вкладок, аккордеонов или сайдбаров.
Полезные материалы
Ксения Сорокина
веб-техредактор