Правильное подключение и применение .ttf шрифта в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для подключения шрифта формата
.ttf в CSS используйте директиву
@font-face, установите значение
font-family и укажите путь к файлу в
src. Вот пример:
@font-face {
font-family: 'MyFont'; // Название вашего шрифта
src: url('font.ttf') format('truetype'); // Укажите путь к файлу шрифта
}
/* Теперь примените "MyFont" к элементу */
.element {
font-family: 'MyFont', fallback_fonts; // Здесь 'MyFont' используется в качестве основного
}
Замените
'font.ttf' на адекватный вам путь к файлу шрифта, а 'MyFont' на название шрифта, который вы предпочитаете. Применяйте
'MyFont' к любым текстовым элементам, чтобы использовать выбранный вами шрифт.
Удовлетворение требований различных браузеров
Для надежного подключения шрифтов обратите внимание на особенности различных браузеров:
- Для современных браузеров выбирайте форматы .woff и .woff2, благодаря их компактности.
- Предпочтение отдайте форматам .eot и .svg для поддержки старых версий браузеров.
- Помещайте .woff на первое место, как более продвинутую альтернативу .ttf.
Воспользуйтесь Transfonter.org или Webfont Generator от Font Squirrel для простой конвертации
.ttf в эти форматы. Чтобы убедиться в совместимости шрифта, посетите сайт Can I Use.
Также вы можете использовать CDN для облегчения загрузки. Проверяйте шрифты в разных браузерах и следите за консолью на предмет возможных ошибок, связанных с шрифтами.
Разгадка таинственного @font-face
Чтобы успешно работать с
@font-face, нужно быть внимательным:
@font-face {
font-family: 'MyCustomFont'; // Используйте устоявшееся название вашего шрифта
src: url('path-to-your-font.eot'); /* Для совместимости с IE9 */
src: url('path-to-your-font.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* Для IE6-IE8 */
url('path-to-your-font.woff2') format('woff2'), /* Для современных браузеров */
url('path-to-your-font.woff') format('woff'), /* Для почти современных браузеров */
url('path-to-your-font.ttf') format('truetype'), /* Для Safari, Android и iOS */
url('path-to-your-font.svg#svgFontName') format('svg'); /* Для старых версий iOS */
}
Позвольте браузерам выбирать, заменяя значения
src.
Выберите имя font-family, чтобы оно оставалось неизменным. Тщательно подключайте URL в
src. В зависимости от структуры ваших файлов используйте относительные или абсолютные пути.
Визуализация
Подключение шрифта
.ttf в CSS напоминает работу портного:
@font-face {
font-family: 'CustomFont'; // Это ваша вывеска
src: url('path-to-font-file.ttf') format('truetype'); // Здесь располагается материал, из которого сшита вывеска
}
body {
font-family: 'CustomFont', sans-serif; // И мы примеряем это изделие 🎩👌
}
Застегните ваш сайт на все пуговицы, дайте ему показать себя в наряде, сшитом по последнему слову моды!
Обеспечение корректного отображения шрифтов в разных браузерах
Для того чтобы шрифты корректно отображались во всех браузерах:
- Углубитесь в детали: Убедитесь в правильности структуры файлов, чтобы браузерам было просто их найти.
- Пробуйте и экспериментируйте: Используйте разные устройства и браузеры, чтобы проверить, как выглядят шрифты. Каждая деталь важна: Контролируйте межбуквенное и межстрочное расстояние.
- Резервные шрифты: Используйте их как профилактическую меру. Если главный шрифт не загружается, они пригодятся. Например:
font-family: 'MyCustomFont', 'Arial', sans-serif;.
Не забывайте указывать атрибут
format ('format') в
@font-face, чтобы избежать ошибок с форматами.
Оптимизация загрузки шрифтов и повышение производительности
Оптимизируйте загрузку веб-шрифтов и улучшите производительность:
- Используйте Font Face Observer или аналогичные инструменты, чтобы избежать проблем с медленной загрузкой шрифтов.
- Если у вас много стилей шрифтов, следите за их размером и при необходимости оптимизируйте.
- Применяйте свойства
swapили
fallbackв
font-display, чтобы управлять визуализацией шрифтов во время их загрузки.
Полезные материалы
- Правило CSS @font-face — Как профессионально использовать
@font-face.
- Как использовать @font-face в CSS | CSS-Tricks — Глубокий анализ лучших практик и особенностей
@font-face.
- Создайте свои собственные наборы @font-face » Font Squirrel — Создайте веб-шрифты по вашему вкусу.
- @font-face – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Подробное руководство по
@font-faceот MDN.
- Обзор шрифтов – Google Fonts — Обширный выбор бесплатных шрифтов от Google.
- Font Face Observer — ускорьте загрузку веб-шрифтов — Инструмент для ускорения загрузки шрифтов.
- Can I use... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т.д. — Проверьте совместимость с помощью этих таблиц поддержки.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда