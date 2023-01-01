Правильное подключение и применение .ttf шрифта в CSS

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Быстрый ответ

Для подключения шрифта формата .ttf в CSS используйте директиву @font-face , установите значение font-family и укажите путь к файлу в src . Вот пример:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'MyFont'; // Название вашего шрифта src: url('font.ttf') format('truetype'); // Укажите путь к файлу шрифта } /* Теперь примените "MyFont" к элементу */ .element { font-family: 'MyFont', fallback_fonts; // Здесь 'MyFont' используется в качестве основного }

Замените 'font.ttf' на адекватный вам путь к файлу шрифта, а 'MyFont' на название шрифта, который вы предпочитаете. Применяйте 'MyFont' к любым текстовым элементам, чтобы использовать выбранный вами шрифт.

Удовлетворение требований различных браузеров

Для надежного подключения шрифтов обратите внимание на особенности различных браузеров:

Для современных браузеров выбирайте форматы .woff и .woff2, благодаря их компактности. Предпочтение отдайте форматам .eot и .svg для поддержки старых версий браузеров. Помещайте .woff на первое место, как более продвинутую альтернативу .ttf.

Воспользуйтесь Transfonter.org или Webfont Generator от Font Squirrel для простой конвертации .ttf в эти форматы. Чтобы убедиться в совместимости шрифта, посетите сайт Can I Use.

Также вы можете использовать CDN для облегчения загрузки. Проверяйте шрифты в разных браузерах и следите за консолью на предмет возможных ошибок, связанных с шрифтами.

Разгадка таинственного @font-face

Чтобы успешно работать с @font-face , нужно быть внимательным:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'MyCustomFont'; // Используйте устоявшееся название вашего шрифта src: url('path-to-your-font.eot'); /* Для совместимости с IE9 */ src: url('path-to-your-font.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* Для IE6-IE8 */ url('path-to-your-font.woff2') format('woff2'), /* Для современных браузеров */ url('path-to-your-font.woff') format('woff'), /* Для почти современных браузеров */ url('path-to-your-font.ttf') format('truetype'), /* Для Safari, Android и iOS */ url('path-to-your-font.svg#svgFontName') format('svg'); /* Для старых версий iOS */ }

Позвольте браузерам выбирать, заменяя значения src .

Выберите имя font-family, чтобы оно оставалось неизменным. Тщательно подключайте URL в src . В зависимости от структуры ваших файлов используйте относительные или абсолютные пути.

Визуализация

Подключение шрифта .ttf в CSS напоминает работу портного:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'CustomFont'; // Это ваша вывеска src: url('path-to-font-file.ttf') format('truetype'); // Здесь располагается материал, из которого сшита вывеска } body { font-family: 'CustomFont', sans-serif; // И мы примеряем это изделие 🎩👌 }

Застегните ваш сайт на все пуговицы, дайте ему показать себя в наряде, сшитом по последнему слову моды!

Обеспечение корректного отображения шрифтов в разных браузерах

Для того чтобы шрифты корректно отображались во всех браузерах:

Углубитесь в детали : Убедитесь в правильности структуры файлов, чтобы браузерам было просто их найти.

: Убедитесь в правильности структуры файлов, чтобы браузерам было просто их найти. Пробуйте и экспериментируйте : Используйте разные устройства и браузеры, чтобы проверить, как выглядят шрифты. Каждая деталь важна : Контролируйте межбуквенное и межстрочное расстояние.

: Используйте разные устройства и браузеры, чтобы проверить, как выглядят шрифты. : Контролируйте межбуквенное и межстрочное расстояние. Резервные шрифты: Используйте их как профилактическую меру. Если главный шрифт не загружается, они пригодятся. Например: font-family: 'MyCustomFont', 'Arial', sans-serif; .

Не забывайте указывать атрибут format ('format') в @font-face , чтобы избежать ошибок с форматами.

Оптимизация загрузки шрифтов и повышение производительности

Оптимизируйте загрузку веб-шрифтов и улучшите производительность:

Используйте Font Face Observer или аналогичные инструменты, чтобы избежать проблем с медленной загрузкой шрифтов. Если у вас много стилей шрифтов, следите за их размером и при необходимости оптимизируйте. Применяйте свойства swap или fallback в font-display , чтобы управлять визуализацией шрифтов во время их загрузки.

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