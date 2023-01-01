Правильное использование тега <section> в HTML5: советы и примеры

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Быстрый ответ

Тег <section> в HTML5 разработан для группировки содержимого, объединённого общей темой и имеющего самостоятельный заголовок. Этот тег используется для выделения различных разделов документа или приложения, например, глав, вкладок или тем статьи.

Перед корректным использованием <section> обязательно присутствие внутри него заголовка ( <h1> - <h6> ), который бы разделить его содержимое:

HTML Скопировать код <section> <h2>Заголовок раздела</h2> <p>Основная часть...</p> </section>

Пользуйтесь <section> для выделения частей контента, имеющих свой заголовок. Если требуется простой контейнер для применения стилей или скриптов, используйте <div> . Правильная семантическая структура <section> оказывает положительное влияние на доступность и SEO, делая информацию на странице более структурированной и удобной для навигации.

Различаем "Section" и "Article"

При выборе между <section> и <article> учитывайте контекст и назначение материала. <article> подходит для автономных статей, предназначенных для распространения, как новости или посты в блогах. <section> , в свою очередь, служит для создания тематических групп в рамках документа.

Необходимость заголовков и их важность

Каждый раздел <section> должен начинаться с заголовка, который предоставляет контекст последующему содержанию. Эта структура помогает поисковым системам и программам для чтения экрана ориентироваться в контенте, что повышает доступность и эффективность SEO.

Визуализация

Продемонстрируем применение тега <section> на примере дома с разными комнатами, где каждая комната выполняет свою уникальную функцию и оборудована соответствующим образом:

Markdown Скопировать код 🏠 Дом = Веб-страница | ├── 🚪 <section> = Гостиная (Введение) | 🛋️ Содержание, объединённое общей темой | ├── 🚪 <section> = Кухня (Основная часть) | 🍳 Контент с собственным "вкусом" | ├── 🚪 <section> = Спальня (Дополнительные разделы) | 🛏️ Содержание, связанное с другой тематикой | └── 🚪 <section> = Гараж (Дополнение к теме) 🚗 Контент, который дополняет исходную идею

Каждый <section> аналогичен отдельной комнате с чётко определённой функцией и соответствующим содержимым.

Div или Section: Как выбирать?

Для стилизации и работы с JavaScript часто вполне достаточно использовать <div> , в то время как <section> создан для формирования семантической структуры документа. Если содержимое не формирует естественную группу и не сопровождается заголовком, лучше воспользоваться <div> , чтобы избежать семантических путаниц.

Одиночество: страница с одним разделом

Если страница состоит из одного раздела, использование <section> может показаться неразумным. В таких случаях роль контейнера полностью переходит к <body> , что делает разметку чище и семантически корректной.

SEO и семантические "плюшки"

Не забывайте о важности структурированного и семантически правильного контента, в том числе с помощью <section> . Поисковые системы предпочтительнее относятся к чётко организованной информации, что может положительно отразиться на позициях в результатах поиска.

Пример кода: Организация тематической вечеринки

HTML Скопировать код <body> <!-- Приветствие: Вводная часть страницы --> <section> <h1>Добро пожаловать на нашу веб-вечеринку</h1> <p>Предлагаю вам приветственный напиток... 🍹</p> </section> <!-- Основная часть: Содержание --> <section> <h2>Насыщенная тема</h2> <p>Самое время для основного блюда... 🍲</p> </section> <!-- Дополнение: Разделы с десертами --> <section> <h2>Время десертов</h2> <!-- Все любят десерты, не так ли? 😉 --> <article> <h3>Интересная тема юзабилити</h3> <p>Небольшая порция подтемы... 🍨</p> </article> <article> <h3>Интересное о пользовательском интерфейсе</h3> <p>Часть ещё одной подтемы... 🍰</p> </article> </section> </body>

Такая организация помогает упорядочить информацию, предоставив контекст и значимость как для пользователей, так и для поисковых механизмов.

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