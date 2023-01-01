Правильное использование тега Div внутри LI в HTML#Списки (ul/ol/li) #Div и спаны #Ошибки разметки
Быстрый ответ
В соответствии с HTML стандартами, в элементах
ul и
ol прямыми непосредственными потомками могут являться только теги
li. Тем не менее, в каждой отдельной ячейке
li вложение
div более чем допустимо и не противоречит правилам:
<ul>
<li><div>Первый элемент: Моя мечта сбылась, и я обосновался в 'li'.</div></li>
<li><div>Второй элемент: Здесь так уютно, в объятиях 'li', точно дома.</div></li>
</ul>
Обеспечивайте семантическую целостность и доступность вашего кода, используя
li в качестве прямых потомков
ul или
ol.
Максимизация мощности div внутри li
Создание сложных макетов с легкостью
Div внутри
li значительно упрощает создание сложных макетов. Когда внутри элемента списка находятся разнообразные блоки, такие как изображения, текст или интерактивные элементы,
div выступает в роли удобной обертки для создания "групп зон".
Универсализация стилизации
Использование
div в списках открывает широкие возможности для стилизации с помощью CSS, что упрощает организацию сложного контента и обеспечивает единообразие визуального восприятия.
Улучшение семантической ясности
Внедрение
div внутрь тега
li позволяет больше соответствовать структуре и иерархии контента, что выводит семантическую ясность на новый уровень.
Визуализация
Как представить визуально расположение
div в
li?
ulили
ol— образно, это дерево (🌳)
li— это гнезда на дереве (🐦)
div— это как бы качели в гнезде (🌈)
<ul> <!-- 🌳 -->
<li> <!-- В каждом гнезде может быть 🐦 -->
<div> <!-- а в каждом гнезде... 🌈 -->
Тут содержимое <!-- ...может быть что-то интересное 🌟 -->
</div>
</li>
</ul>
Согласно стандартам HTML: "Да, внутри гнезда действительно может быть что-то "полезное"! Вложение
div в
li одобрено."
Топ заблуждений и их разрушение
Процесс валидации вашего HTML
Для подтверждения валидности
div в
li, используйте специализированные сервисы валидации, такие как Валидатор W3C, он поможет убедиться в корректности кода и его совместимости с браузерами.
Фокус на доступности
Семантически верный HTML существенно повышает уровень доступности вашего сайта. Осознанное использование
div в
li формирует чёткую структуру контента, которая легко воспринимается скринридерами и другими помощниками.
Организация динамичного контента
В разработке вложенных меню, списков товаров или галерей
div становится незаменимым контейнером для интерактивных элементов, таких как кнопки или ссылки, превращая
li в многозадачный инструмент.
Полезные материалы
- HTML стандарт — фундаментальный источник знаний о моделях контента в HTML.
- Типы содержимого – HTML: HyperText Markup Language — подробное руководство MDN по типам содержания в HTML.
- Элемент section | HTML5 Doctor — лучшие практики использования
<div>в списковых структурах.
- php – В чем разница между "" и ''? – Stack Overflow — советы и обсуждения в сообществе о правильном расположении
<div>в
<li>.
- Проверочный центр – Nu HTML Checker — непременно используемый инструмент для валидации HTML и проверки корректности разметки.
- WebAIM: Семантическая структура: Разделы, Заголовки и Списки — детальный обзор значимости семантической структуры и доступности в HTML шаг за шагом.
Ксения Сорокина
веб-техредактор