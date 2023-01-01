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Правильное использование тега Div внутри LI в HTML
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Правильное использование тега Div внутри LI в HTML

#Списки (ul/ol/li)  #Div и спаны  #Ошибки разметки  
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Быстрый ответ

В соответствии с HTML стандартами, в элементах ul и ol прямыми непосредственными потомками могут являться только теги li. Тем не менее, в каждой отдельной ячейке li вложение div более чем допустимо и не противоречит правилам:

HTML
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<ul>
  <li><div>Первый элемент: Моя мечта сбылась, и я обосновался в 'li'.</div></li>
  <li><div>Второй элемент: Здесь так уютно, в объятиях 'li', точно дома.</div></li>
</ul>

Обеспечивайте семантическую целостность и доступность вашего кода, используя li в качестве прямых потомков ul или ol.

Пошаговый план для смены профессии

Максимизация мощности div внутри li

Создание сложных макетов с легкостью

Div внутри li значительно упрощает создание сложных макетов. Когда внутри элемента списка находятся разнообразные блоки, такие как изображения, текст или интерактивные элементы, div выступает в роли удобной обертки для создания "групп зон".

Универсализация стилизации

Использование div в списках открывает широкие возможности для стилизации с помощью CSS, что упрощает организацию сложного контента и обеспечивает единообразие визуального восприятия.

Улучшение семантической ясности

Внедрение div внутрь тега li позволяет больше соответствовать структуре и иерархии контента, что выводит семантическую ясность на новый уровень.

Визуализация

Как представить визуально расположение div в li?

  • ul или ol — образно, это дерево (🌳)
  • li — это гнезда на дереве (🐦)
  • div — это как бы качели в гнезде (🌈)
HTML
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<ul>                   <!--                            🌳 -->
  <li>                 <!-- В каждом гнезде может быть 🐦 -->
    <div>              <!--  а в каждом гнезде...      🌈 -->
      Тут содержимое   <!--  ...может быть что-то интересное  🌟 -->
    </div>
  </li>
</ul>

Согласно стандартам HTML: "Да, внутри гнезда действительно может быть что-то "полезное"! Вложение div в li одобрено."

Топ заблуждений и их разрушение

Процесс валидации вашего HTML

Для подтверждения валидности div в li, используйте специализированные сервисы валидации, такие как Валидатор W3C, он поможет убедиться в корректности кода и его совместимости с браузерами.

Фокус на доступности

Семантически верный HTML существенно повышает уровень доступности вашего сайта. Осознанное использование div в li формирует чёткую структуру контента, которая легко воспринимается скринридерами и другими помощниками.

Организация динамичного контента

В разработке вложенных меню, списков товаров или галерей div становится незаменимым контейнером для интерактивных элементов, таких как кнопки или ссылки, превращая li в многозадачный инструмент.

Полезные материалы

  1. HTML стандарт — фундаментальный источник знаний о моделях контента в HTML.
  2. Типы содержимого – HTML: HyperText Markup Language — подробное руководство MDN по типам содержания в HTML.
  3. Элемент section | HTML5 Doctor — лучшие практики использования <div> в списковых структурах.
  4. php – В чем разница между "" и ''? – Stack Overflow — советы и обсуждения в сообществе о правильном расположении <div> в <li>.
  5. Проверочный центр – Nu HTML Checker — непременно используемый инструмент для валидации HTML и проверки корректности разметки.
  6. WebAIM: Семантическая структура: Разделы, Заголовки и Списки — детальный обзор значимости семантической структуры и доступности в HTML шаг за шагом.
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Почему использование тега div внутри li допустимо в HTML?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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