Правильное использование <ol>/<ul> в <p> в HTML: стандарты#Разное
Быстрый ответ
Недопустимо помещать
<ol> и
<ul> внутрь
<p>. Попытка сделать это подобно смешиванию бананов с арахисовым маслом: отдельно каждый продукт отличен, но вместе работают далеко не всегда.
<p>Ваш текст абзаца здесь.</p>
<ul>
<li>Элемент списка высшего качества</li>
<li>Ещё один великолепный элемент</li>
</ul>
<p>И если вы решите вставить ещё один абзац, то разместите его здесь.</p>
Такой подход обеспечивает сохранение доступности и семантики вашего контента на высоком уровне.
Категории элементов в HTML
HTML-элементы разделяются на фразовые или словесные (то есть, слова и фразы), и блочные, например, упорядоченные и неупорядоченные списки.
<p> относится к фразовым элементам, в то время как
<ol>/
<ul> — к блочным.
<p> используется для работы с такими видами содержимого как
<span> и
<strong>. В то время как
<ol>/
<ul> идеально подходят для создания списка с использованием
<li>.
Браузеры относятся к этому разграничению с особой строгостью. Если вы поместите блочный элемент внутрь параграфа, браузер автоматически закроет тег
<p>, тем самым скорректировав вашу ошибку.
Доступность и структура HTML
HTML — это не только функциональность, это также искусство создания ответственного контента. В любом вопросе, связанном с разметкой, всегда помните о таких важных аспектах как структура и доступность. Плохо организованная структура может стать настоящей проблемой.
Если вы хотите объединить
<p> и
<li>, то вполне допустимо поместить
<p> в
<li> в качестве вложенного элемента:
<ul>
<li>
Элемент списка с желанием сказать что-то больше.
<p>"Здесь столько свободного пространства!"</p>
</li>
</ul>
Лучшие практики HTML: краткое напоминание
- Соблюдайте стандарты HTML: в мире кода вашей наградой станут структурированность, читаемость и поддержка кода.
- Изучайте язык браузеров: понимание того, как отдельные браузеры реагируют на вашу разметку, способно сэкономить множество времени и сил.
- Относитесь к структуре контента с максимумом заботы: тут зарождаются SEO, пользовательский интерфейс и доступность.
Визуализация
Представьте нашу HTML-структуру следующим образом:
Амбиции HTML-документа в стремлении к идеальной структуре:
- `<p>`: Это настенные часы на месте, которые обеспечивают порядок и уют.
- `ol/ul`: Это книжные полки с организованным, доступным и разнообразным содержимым.
Приветствуем дома 🏠:
Дом 🏠:
Настенные часы 🕰️
Книжные полки 📚
– ✅ Каждая полка надежно закреплена на стене и находится вне зоны видимости часов.
Верный совет: списки располагаются рядом с
p, но размещение их внутри абзацев недопустимо.
Разметка HTML: что допустимо, а что нет
- Списки внутри абзацев: абсолютно НЕ допустимо. Это противоречит основам HTML.
- Абзацы внутри элементов списка: совершенно допустимо, продолжайте в том же духе.
- Блочные элементы против строчных: Помните простое правило: у каждого элемента должно быть свое место!
Дизайн и использование списков
Правильное использование списков может значительно улучшить дизайн и структуру вашего контента:
Советы по использованию списков:
- Списки с маркерами: Отлично подходят для выделения ключевых идей.
- Нумерованные списки: Используйте, когда важен порядок элементов.
- Вложенные списки: Оружие в борьбе с перегруженностью информацией.
Полезные материалы
- HTML Стандарт для элемента 'p': Изучите основы использования
<p>.
- HTML Стандарт для элементов 'ol' и 'ul': Разберитесь в применении
<ol>/
<ul>.
- Элемент "Абзац" – HTML | MDN: Все, что нужно знать о
<p>.
- Элемент "Упорядоченный список" – HTML | MDN: Понимайте важность
<ol>и
<ul>.
- "Блочные" элементы в HTML5 | HTML5 Doctor: Более глубокое вникновение в блочно-строчную модель HTML5.
- Обсуждение на Stack Overflow: Должны ли
<ul>/
<ol>находиться внутри тегов
<p>?: Горячие дискуссии по поводу HTML-структурирования.
- HTML Списки – W3Schools: Руководство по продуктивной работе со списками в HTML.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы