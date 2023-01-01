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Правильное использование <ol>/<ul> в <p> в HTML: стандарты
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Правильное использование <ol>/<ul> в <p> в HTML: стандарты

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Быстрый ответ

Недопустимо помещать <ol> и <ul> внутрь <p>. Попытка сделать это подобно смешиванию бананов с арахисовым маслом: отдельно каждый продукт отличен, но вместе работают далеко не всегда.

HTML
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<p>Ваш текст абзаца здесь.</p>
<ul>
  <li>Элемент списка высшего качества</li>
  <li>Ещё один великолепный элемент</li>
</ul>
<p>И если вы решите вставить ещё один абзац, то разместите его здесь.</p>

Такой подход обеспечивает сохранение доступности и семантики вашего контента на высоком уровне.

Пошаговый план для смены профессии

Категории элементов в HTML

HTML-элементы разделяются на фразовые или словесные (то есть, слова и фразы), и блочные, например, упорядоченные и неупорядоченные списки. <p> относится к фразовым элементам, в то время как <ol>/<ul> — к блочным.

<p> используется для работы с такими видами содержимого как <span> и <strong>. В то время как <ol>/<ul> идеально подходят для создания списка с использованием <li>.

Браузеры относятся к этому разграничению с особой строгостью. Если вы поместите блочный элемент внутрь параграфа, браузер автоматически закроет тег <p>, тем самым скорректировав вашу ошибку.

Доступность и структура HTML

HTML — это не только функциональность, это также искусство создания ответственного контента. В любом вопросе, связанном с разметкой, всегда помните о таких важных аспектах как структура и доступность. Плохо организованная структура может стать настоящей проблемой.

Если вы хотите объединить <p> и <li>, то вполне допустимо поместить <p> в <li> в качестве вложенного элемента:

HTML
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<ul>
  <li>
    Элемент списка с желанием сказать что-то больше.
    <p>"Здесь столько свободного пространства!"</p>
  </li>
</ul>

Лучшие практики HTML: краткое напоминание

  • Соблюдайте стандарты HTML: в мире кода вашей наградой станут структурированность, читаемость и поддержка кода.
  • Изучайте язык браузеров: понимание того, как отдельные браузеры реагируют на вашу разметку, способно сэкономить множество времени и сил.
  • Относитесь к структуре контента с максимумом заботы: тут зарождаются SEO, пользовательский интерфейс и доступность.

Визуализация

Представьте нашу HTML-структуру следующим образом:

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Амбиции HTML-документа в стремлении к идеальной структуре:

- `<p>`: Это настенные часы на месте, которые обеспечивают порядок и уют.
- `ol/ul`: Это книжные полки с организованным, доступным и разнообразным содержимым.

Приветствуем дома 🏠:

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  Дом 🏠:
    Настенные часы 🕰️
    Книжные полки 📚
    – ✅ Каждая полка надежно закреплена на стене и находится вне зоны видимости часов.

Верный совет: списки располагаются рядом с p, но размещение их внутри абзацев недопустимо.

Разметка HTML: что допустимо, а что нет

  1. Списки внутри абзацев: абсолютно НЕ допустимо. Это противоречит основам HTML.
  2. Абзацы внутри элементов списка: совершенно допустимо, продолжайте в том же духе.
  3. Блочные элементы против строчных: Помните простое правило: у каждого элемента должно быть свое место!

Дизайн и использование списков

Правильное использование списков может значительно улучшить дизайн и структуру вашего контента:

Советы по использованию списков:

  • Списки с маркерами: Отлично подходят для выделения ключевых идей.
  • Нумерованные списки: Используйте, когда важен порядок элементов.
  • Вложенные списки: Оружие в борьбе с перегруженностью информацией.

Полезные материалы

  1. HTML Стандарт для элемента 'p': Изучите основы использования <p>.
  2. HTML Стандарт для элементов 'ol' и 'ul': Разберитесь в применении <ol>/<ul>.
  3. Элемент "Абзац" – HTML | MDN: Все, что нужно знать о <p>.
  4. Элемент "Упорядоченный список" – HTML | MDN: Понимайте важность <ol> и <ul>.
  5. "Блочные" элементы в HTML5 | HTML5 Doctor: Более глубокое вникновение в блочно-строчную модель HTML5.
  6. Обсуждение на Stack Overflow: Должны ли <ul>/<ol> находиться внутри тегов <p>?: Горячие дискуссии по поводу HTML-структурирования.
  7. HTML Списки – W3Schools: Руководство по продуктивной работе со списками в HTML.
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Почему недопустимо помещать элементы <ol> и <ul> внутри <p>?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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