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Правильная структура HTML: &lt;h1&gt;&lt;a&gt;...&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt; или &lt;a&gt;&lt;h1&gt;...&lt;/h1&gt;&lt;/a&gt;
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Правильная структура HTML: <h1><a>...</a></h1> или <a><h1>...</h1></a>

#Основы HTML  #Семантическая разметка  #Ошибки разметки  
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Быстрый ответ

Чтобы сделать заголовок <h1> кликабельным, рекомендуется поместить его внутрь тега <a>:

HTML
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<a href="ваша-ссылка-здесь">
  <h1>Ваш заголовок</h1>
</a>

Это увеличивает кликабельную зону, тем самым улучшая пользовательский интерфейс и оптимизацию под поисковые системы.

Пошаговый план для смены профессии

Якорь, заголовок и семантика

Теги <h1> и <a> выполняют различные функции — первый обеспечивает структуру и важность контента, второй управляет навигацией. Путем вложения <h1> в <a>, мы повышаем удобство взаимодействия с пользователем, особенно на устройствах с сенсорным управлением, и оптимизируем сайт для поисковиков.

HTML5: преодоление границ между inline и block

HTML5 позволяет вкладывать блочные элементы в строчные, тем самым допуская возможность оформления инлайнового элемента <a> блочного элемента <h1>. Это снимает ограничения предыдущих версий HTML, упрощая разработку.

Доступность: каждый клик важен

Тег <a> является фокусируемым и делает его удобным для навигации с помощью клавиатуры. Его сочетание с <h1> улучшает доступность веб-контента.

Визуализация

HTML-структура схожа с зданием: <h1> — это крыша, обеспечивающая защиту, а <a> — дверь, через которую мы входим.

Правильное вложение — когда крыша (🔝) находится над дверью (🚪):

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🏠
🔝<h1>🚪<a>Добро пожаловать!</a></h1>
# <h1> защищает <a>, как крыша над входом.

Неправильное вложение — когда дверь (🚪) удерживает крышу (🔝):

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🏠
🚪<a>🔝<h1>Добро пожаловать!</h1></a>
# <a> включает <h1>, словно дверь подпирает крышу.

Идеальное вложение для цельности структуры и семантики:

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🔝<h1>🚪<a>Добро пожаловать домой!</a></h1>🔝 – Надёжно и осмысленно.

Тщательное построение HTML-структуры обеспечивает её семантическую чистоту.

История HTML: взгляд в прошлое

Предшественники HTML5 не рекомендовали вкладывать блочные элементы внутри строчных. Однако HTML5 изменил эти правила, предоставив разработчикам больше возможностей.

Лучшие практики: осознанный выбор между <h1><a>...</a></h1> и <a><h1>...</h1></a>

Когда использовать <h1><a>...</a></h1>

  • Если нужно сделать кликабельной только часть заголовка.
  • Когда ссылка в заголовке добавляет контекст.

Используйте <a><h1>...</h1></a>, когда

  • Желательно, чтобы весь заголовок был интерактивным.
  • Заголовок функционирует как «портал» в определенный раздел сайта.

Чего следует избегать

  • Избыточное использование <h1> негативно сказывается на структуре и SEO.
  • Предлагайте валидный href и обеспечьте возможность фокусировки, чтобы не усложнять навигацию.

Советы для дополнительного качества

  • С помощью CSS можно придать тексту в <h1> кликабельный вид, сохраняя при этом гармоничность дизайна.
  • Выполняйте проверку своего HTML с помощью инструментов валидации, таких как W3C Markup Validation Service.

Полезные материалы

  1. HTML-стандарт — детальная информация об элементе <a>.
  2. Элемент якоря — HTML | MDN — инструкция по использованию тега <a> от MDN.
  3. "Блочные" ссылки в HTML5 | HTML5 Doctor — обсуждение блочных ссылок в контексте HTML5.
  4. Служба валидации разметки W3C — для проверки корректности HTML.
  5. Can I use... Сupport tables for HTML5, CSS3, and others — таблицы совместимости функций для проверки перед внедрением нововведений.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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