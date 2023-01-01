Правильная структура HTML: <h1><a>...</a></h1> или <a><h1>...</h1></a>#Основы HTML #Семантическая разметка #Ошибки разметки
Быстрый ответ
Чтобы сделать заголовок
<h1> кликабельным, рекомендуется поместить его внутрь тега
<a>:
<a href="ваша-ссылка-здесь">
<h1>Ваш заголовок</h1>
</a>
Это увеличивает кликабельную зону, тем самым улучшая пользовательский интерфейс и оптимизацию под поисковые системы.
Якорь, заголовок и семантика
Теги
<h1> и
<a> выполняют различные функции — первый обеспечивает структуру и важность контента, второй управляет навигацией. Путем вложения
<h1> в
<a>, мы повышаем удобство взаимодействия с пользователем, особенно на устройствах с сенсорным управлением, и оптимизируем сайт для поисковиков.
HTML5: преодоление границ между inline и block
HTML5 позволяет вкладывать блочные элементы в строчные, тем самым допуская возможность оформления инлайнового элемента
<a> блочного элемента
<h1>. Это снимает ограничения предыдущих версий HTML, упрощая разработку.
Доступность: каждый клик важен
Тег
<a> является фокусируемым и делает его удобным для навигации с помощью клавиатуры. Его сочетание с
<h1> улучшает доступность веб-контента.
Визуализация
HTML-структура схожа с зданием:
<h1> — это крыша, обеспечивающая защиту, а
<a> — дверь, через которую мы входим.
Правильное вложение — когда крыша (🔝) находится над дверью (🚪):
🏠
🔝<h1>🚪<a>Добро пожаловать!</a></h1>
# <h1> защищает <a>, как крыша над входом.
Неправильное вложение — когда дверь (🚪) удерживает крышу (🔝):
🏠
🚪<a>🔝<h1>Добро пожаловать!</h1></a>
# <a> включает <h1>, словно дверь подпирает крышу.
Идеальное вложение для цельности структуры и семантики:
🔝<h1>🚪<a>Добро пожаловать домой!</a></h1>🔝 – Надёжно и осмысленно.
Тщательное построение HTML-структуры обеспечивает её семантическую чистоту.
История HTML: взгляд в прошлое
Предшественники HTML5 не рекомендовали вкладывать блочные элементы внутри строчных. Однако HTML5 изменил эти правила, предоставив разработчикам больше возможностей.
Лучшие практики: осознанный выбор между <h1><a>...</a></h1> и <a><h1>...</h1></a>
Когда использовать
<h1><a>...</a></h1>
- Если нужно сделать кликабельной только часть заголовка.
- Когда ссылка в заголовке добавляет контекст.
Используйте
<a><h1>...</h1></a>, когда
- Желательно, чтобы весь заголовок был интерактивным.
- Заголовок функционирует как «портал» в определенный раздел сайта.
Чего следует избегать
- Избыточное использование
<h1>негативно сказывается на структуре и SEO.
- Предлагайте валидный
hrefи обеспечьте возможность фокусировки, чтобы не усложнять навигацию.
Советы для дополнительного качества
- С помощью CSS можно придать тексту в
<h1>кликабельный вид, сохраняя при этом гармоничность дизайна.
- Выполняйте проверку своего HTML с помощью инструментов валидации, таких как W3C Markup Validation Service.
Полезные материалы
- HTML-стандарт — детальная информация об элементе
<a>.
- Элемент якоря — HTML | MDN — инструкция по использованию тега
<a>от MDN.
- "Блочные" ссылки в HTML5 | HTML5 Doctor — обсуждение блочных ссылок в контексте HTML5.
- Служба валидации разметки W3C — для проверки корректности HTML.
- Can I use... Сupport tables for HTML5, CSS3, and others — таблицы совместимости функций для проверки перед внедрением нововведений.
Ксения Сорокина
веб-техредактор