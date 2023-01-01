Правильная разметка имени автора в HTML5: альтернативы <author>

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Быстрый ответ

Чтобы уточнить имя автора в HTML5, обычно применяется тег <footer> , размещённый внутри тега <article> . Имя самого автора вкладывается в тег <cite> .

Пример:

HTML Скопировать код <article> <h1>Захватывающий заголовок — залог внимания читателя!</h1> <p>Содержимое, которое вызывает восторг и интерес.</p> <footer>Автор: <cite>Имя автора здесь.</cite></footer> </article>

Ключевые идеи:

<footer> : Идеальное место для указания автора внутри статьи.

: Идеальное место для указания автора внутри статьи. <cite> : Подчеркивает имя автора, акцентируя его значимость.

Сокращаем семантическое пространство

Давайте шаг за шагом разберёмся, как выстроить прочную семантическую структуру вашего HTML5 кода, руководствуясь предыдущим быстрым ответом.

Преображаем оптимальный путь

Внутри <article> элемент <header> служит для вступления в контент. В <footer> добавляем элемент <address> для контактной информации автора. Если автор имеет свой сайт, используем тег <a> с атрибутом rel="author" для ссылки на его страницу.

Вглубь микроформатов и микроданных

Применяйте микроформаты, как например hCard , и атрибуты itemprop с микроданными, для улучшения возможности чтения предоставленной информации о авторе машинами. Это также помогает поисковым сервисам и другим интернет-сервисам точнее интерпретировать данные.

Осваиваем язык времени

Укажите дату публикации с помощью элемента <time> , дополнив его атрибутом datetime . Это следует сделать близко к имени автора, создавая тем самым единую и цельную структуру.

Пример кода

HTML Скопировать код <article itemscope itemtype="http://schema.org/Article"> <header> <h1 itemprop="headline">"Заманчивый заголовок! Доказанный способ привлечения внимания!"</h1> <p><time itemprop="datePublished" datetime="2023-01-15">"Вечный момент..."</time></p> </header> <!-- Здесь начинается захватывающий контент... --> <footer> <address itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> Автор: <a href="http://www.authorwebsite.com" rel="author" itemprop="url"><span itemprop="name">"От автора. Приветствуем знакомых!"</span></a> </address> </footer> </article>

Ключевые идеи:

<header> и <footer> : Структурные элементы для вводной и заключительной части материала.

: Структурные элементы для вводной и заключительной части материала. Микроданные : Атрибуты itemprop , itemscope и itemtype обогащают описание контента.

: Атрибуты , и обогащают описание контента. Тег <time> : Маркирует даты публикаций.

Визуализация

Представьте HTML-теги как разными элементами гардероба:

Markdown Скопировать код - `<strong>` = 🧥 (Делает ваше утверждение сильным) - `<em>` = 👕 (Выделяет вашу интонацию) - `<b>` = 👔 (Выражает уверенность) - `<i>` = 🎩 (Добавляет изящество)

Для разметки имени автора мы используем:

HTML Скопировать код <address>📇</address>

📇 – подобно визитной карте на значимом событии, она изящно представляет имя нашего автора.

Завершение

Помимо выделения имени автора, описанные методы и подходы дают надёжную основу для глубокого понимания сути семантического HTML и его практического использования. Тренируйтесь, экспериментируйте и развивайте эти концепции, чтобы стать мастером кодирования. И не забывайте: сколь бы сложной ни была синтаксис, хорошая шутка в комментариях всегда повышает настроение!

Удачи в кодировании! 👩‍💻

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