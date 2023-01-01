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Правильная разметка имени автора в HTML5: альтернативы <author>
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Правильная разметка имени автора в HTML5: альтернативы <author>

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Быстрый ответ

Чтобы уточнить имя автора в HTML5, обычно применяется тег <footer>, размещённый внутри тега <article>. Имя самого автора вкладывается в тег <cite>.

Пример:

HTML
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<article>
  <h1>Захватывающий заголовок — залог внимания читателя!</h1>
  <p>Содержимое, которое вызывает восторг и интерес.</p>
  <footer>Автор: <cite>Имя автора здесь.</cite></footer>
</article>

Ключевые идеи:

  • <footer>: Идеальное место для указания автора внутри статьи.
  • <cite>: Подчеркивает имя автора, акцентируя его значимость.
Пошаговый план для смены профессии

Сокращаем семантическое пространство

Давайте шаг за шагом разберёмся, как выстроить прочную семантическую структуру вашего HTML5 кода, руководствуясь предыдущим быстрым ответом.

Преображаем оптимальный путь

Внутри <article> элемент <header> служит для вступления в контент. В <footer> добавляем элемент <address> для контактной информации автора. Если автор имеет свой сайт, используем тег <a> с атрибутом rel="author" для ссылки на его страницу.

Вглубь микроформатов и микроданных

Применяйте микроформаты, как например hCard, и атрибуты itemprop с микроданными, для улучшения возможности чтения предоставленной информации о авторе машинами. Это также помогает поисковым сервисам и другим интернет-сервисам точнее интерпретировать данные.

Осваиваем язык времени

Укажите дату публикации с помощью элемента <time>, дополнив его атрибутом datetime. Это следует сделать близко к имени автора, создавая тем самым единую и цельную структуру.

Пример кода

HTML
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<article itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
  <header>
    <h1 itemprop="headline">"Заманчивый заголовок! Доказанный способ привлечения внимания!"</h1>
    <p><time itemprop="datePublished" datetime="2023-01-15">"Вечный момент..."</time></p>
  </header>
  <!-- Здесь начинается захватывающий контент... -->
  <footer>
    <address itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
      Автор: <a href="http://www.authorwebsite.com" rel="author" itemprop="url"><span itemprop="name">"От автора. Приветствуем знакомых!"</span></a>
    </address>
  </footer>
</article>

Ключевые идеи:

  • <header> и <footer>: Структурные элементы для вводной и заключительной части материала.
  • Микроданные: Атрибуты itemprop, itemscope и itemtype обогащают описание контента.
  • Тег <time>: Маркирует даты публикаций.

Визуализация

Представьте HTML-теги как разными элементами гардероба:

Markdown
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- `<strong>` = 🧥 (Делает ваше утверждение сильным)
- `<em>` = 👕 (Выделяет вашу интонацию)
- `<b>` = 👔 (Выражает уверенность)
- `<i>` = 🎩 (Добавляет изящество)

Для разметки имени автора мы используем:

HTML
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<address>📇</address>

📇 – подобно визитной карте на значимом событии, она изящно представляет имя нашего автора.

Завершение

Помимо выделения имени автора, описанные методы и подходы дают надёжную основу для глубокого понимания сути семантического HTML и его практического использования. Тренируйтесь, экспериментируйте и развивайте эти концепции, чтобы стать мастером кодирования. И не забывайте: сколь бы сложной ни была синтаксис, хорошая шутка в комментариях всегда повышает настроение!

Удачи в кодировании! 👩‍💻

Для более подробной информации обращайтесь к актуальным и авторитетным ресурсам, перечисленным ниже.

Полезные материалы

  1. HTML СтандартОфициальное руководство
  2. HTML Тег AddressОбучение с W3Schools
  3. Тип Schema.org – PersonСведения о типе Person на Schema.org
  4. Доступные богатые интернет-приложения (WAI-ARIA) 1.3Делаем интернет доступным для всех
  5. Справочник по HTML-элементам – HTML: HyperText Markup Language | MDNИнформация о семантическом HTML от Mozilla
  6. Свежие вопросы по 'html+semantic-markup' – Stack OverflowОбмен опытом с коллегами
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Какой тег рекомендуется использовать для указания имени автора в HTML5?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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