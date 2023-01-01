Правильная разметка имени автора в HTML5: альтернативы <author>#Разное
Быстрый ответ
Чтобы уточнить имя автора в HTML5, обычно применяется тег
<footer>, размещённый внутри тега
<article>. Имя самого автора вкладывается в тег
<cite>.
Пример:
<article>
<h1>Захватывающий заголовок — залог внимания читателя!</h1>
<p>Содержимое, которое вызывает восторг и интерес.</p>
<footer>Автор: <cite>Имя автора здесь.</cite></footer>
</article>
Ключевые идеи:
<footer>: Идеальное место для указания автора внутри статьи.
<cite>: Подчеркивает имя автора, акцентируя его значимость.
Сокращаем семантическое пространство
Давайте шаг за шагом разберёмся, как выстроить прочную семантическую структуру вашего HTML5 кода, руководствуясь предыдущим быстрым ответом.
Преображаем оптимальный путь
Внутри
<article> элемент
<header> служит для вступления в контент. В
<footer> добавляем элемент
<address> для контактной информации автора. Если автор имеет свой сайт, используем тег
<a> с атрибутом
rel="author" для ссылки на его страницу.
Вглубь микроформатов и микроданных
Применяйте микроформаты, как например
hCard, и атрибуты
itemprop с микроданными, для улучшения возможности чтения предоставленной информации о авторе машинами. Это также помогает поисковым сервисам и другим интернет-сервисам точнее интерпретировать данные.
Осваиваем язык времени
Укажите дату публикации с помощью элемента
<time>, дополнив его атрибутом
datetime. Это следует сделать близко к имени автора, создавая тем самым единую и цельную структуру.
Пример кода
<article itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
<header>
<h1 itemprop="headline">"Заманчивый заголовок! Доказанный способ привлечения внимания!"</h1>
<p><time itemprop="datePublished" datetime="2023-01-15">"Вечный момент..."</time></p>
</header>
<!-- Здесь начинается захватывающий контент... -->
<footer>
<address itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
Автор: <a href="http://www.authorwebsite.com" rel="author" itemprop="url"><span itemprop="name">"От автора. Приветствуем знакомых!"</span></a>
</address>
</footer>
</article>
Ключевые идеи:
<header>и
<footer>: Структурные элементы для вводной и заключительной части материала.
- Микроданные: Атрибуты
itemprop,
itemscopeи
itemtypeобогащают описание контента.
- Тег
<time>: Маркирует даты публикаций.
Визуализация
Представьте HTML-теги как разными элементами гардероба:
- `<strong>` = 🧥 (Делает ваше утверждение сильным)
- `<em>` = 👕 (Выделяет вашу интонацию)
- `<b>` = 👔 (Выражает уверенность)
- `<i>` = 🎩 (Добавляет изящество)
Для разметки имени автора мы используем:
<address>📇</address>
📇 – подобно визитной карте на значимом событии, она изящно представляет имя нашего автора.
Завершение
Помимо выделения имени автора, описанные методы и подходы дают надёжную основу для глубокого понимания сути семантического HTML и его практического использования. Тренируйтесь, экспериментируйте и развивайте эти концепции, чтобы стать мастером кодирования. И не забывайте: сколь бы сложной ни была синтаксис, хорошая шутка в комментариях всегда повышает настроение!
Удачи в кодировании! 👩💻
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Полезные материалы
- HTML Стандарт — Официальное руководство
- HTML Тег Address — Обучение с W3Schools
- Тип Schema.org – Person — Сведения о типе Person на Schema.org
- Доступные богатые интернет-приложения (WAI-ARIA) 1.3 — Делаем интернет доступным для всех
- Справочник по HTML-элементам – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Информация о семантическом HTML от Mozilla
- Свежие вопросы по 'html+semantic-markup' – Stack Overflow — Обмен опытом с коллегами
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы