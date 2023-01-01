Позиционирование курсора в конце текста: contenteditable

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Быстрый ответ

Если вам требуется немедленно переместить курсор в конец элемента с атрибутом contenteditable, воспользуйтесь следующим кодом:

JS Скопировать код function поместитьКурсорВКонец(el) { el.focus(); document.execCommand('selectAll', false, null); document.getSelection().collapseToEnd(); }; поместитьКурсорВКонец(document.querySelector('[contenteditable]'));

Этот код позволяет буквально мгновенно перенести курсор в конец содержимого элемента.

Практика установки курсора в ContentEditable

Учет особенностей разных браузеров

При работе с позицией курсора важно учитывать разницу в поведении браузеров. В частности, при вставке новых строк посредством нажатия клавиши 'Enter' позиция курсора может меняться. Поэтому протестируйте свое решение в крупнейших браузерах, таких как Chrome, Firefox, Safari, а также в Internet Explorer.

Использование метода 'focus'

Помните, что перед манипуляциями с курсором необходимо запустить фокусировку на элементе:

JS Скопировать код element.focus(); // 💡

Современный подход с использованием 'window.getSelection()' и 'document.createRange()'

С помощью этих команд вы сможете манипулировать курсором в современных браузерах:

JS Скопировать код const selection = window.getSelection(); const range = document.createRange(); range.selectNodeContents(element); // Выделяем всё содержимое range.collapse(false); // Перемещаемся к концу selection.removeAllRanges(); // Очищаем предыдущее выделение selection.addRange(range); // Применяем новое выделение

Совместимость с Internet Explorer

Для работы с IE подходит метод document.body.createTextRange() :

JS Скопировать код var textRange = document.body.createTextRange(); textRange.moveToElementText(element); textRange.collapse(false); textRange.select();

Добавляем кнопку для управления курсором

Кнопка поможет поместить курсор в нужное место:

JS Скопировать код document.getElementById('btn').addEventListener('click', event => { поместитьКурсорВКонец(document.querySelector('[contenteditable]')); });

Визуализация

Вот только один из многих возможных примеров, как можно разместить курсор в конец текста:

Markdown Скопировать код <div contenteditable="true"> Вот так вот, следуем за поездом: |🚃|🚃|🚃|🚃|_| </div>

Напишем такой код на JavaScript, который бы это продемонстрировал:

JS Скопировать код function поместитьКурсорВКонец(element) { element.focus(); const range = document.createRange(); range.selectNodeContents(element); range.collapse(false); const selection = window.getSelection(); selection.removeAllRanges(); selection.addRange(range); }

Умелое управление курсором при начале и завершении вставки текста

Размещение курсора в начале строки

JS Скопировать код function поместитьКурсорВНачало(element) { element.focus(); const range = document.createRange(); range.selectNodeContents(element); range.collapse(true); // начинаем вставку текста const selection = window.getSelection(); selection.removeAllRanges(); selection.addRange(range); }

Улучшение UX для разных браузеров

Следите за тем, чтобы ваш код работал исправно в различных браузерах.

Форматирование новых строк и последующего текста

Продолжая работу, обратите внимание на форматирование строк с <br> , <div> , или <p> , чтобы они выглядели единообразно.

Особенности поведения в разных браузерах

Браузеры могут по-разному работать при вставке, копировании или комбинациях клавиш. Будьте тщательны при тестировании!

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