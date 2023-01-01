Позиционирование курсора в конце текста: contenteditable#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Если вам требуется немедленно переместить курсор в конец элемента с атрибутом contenteditable, воспользуйтесь следующим кодом:
function поместитьКурсорВКонец(el) {
el.focus();
document.execCommand('selectAll', false, null);
document.getSelection().collapseToEnd();
};
поместитьКурсорВКонец(document.querySelector('[contenteditable]'));
Этот код позволяет буквально мгновенно перенести курсор в конец содержимого элемента.
Практика установки курсора в ContentEditable
Учет особенностей разных браузеров
При работе с позицией курсора важно учитывать разницу в поведении браузеров. В частности, при вставке новых строк посредством нажатия клавиши 'Enter' позиция курсора может меняться. Поэтому протестируйте свое решение в крупнейших браузерах, таких как Chrome, Firefox, Safari, а также в Internet Explorer.
Использование метода 'focus'
Помните, что перед манипуляциями с курсором необходимо запустить фокусировку на элементе:
element.focus(); // 💡
Современный подход с использованием 'window.getSelection()' и 'document.createRange()'
С помощью этих команд вы сможете манипулировать курсором в современных браузерах:
const selection = window.getSelection();
const range = document.createRange();
range.selectNodeContents(element); // Выделяем всё содержимое
range.collapse(false); // Перемещаемся к концу
selection.removeAllRanges(); // Очищаем предыдущее выделение
selection.addRange(range); // Применяем новое выделение
Совместимость с Internet Explorer
Для работы с IE подходит метод
document.body.createTextRange():
var textRange = document.body.createTextRange();
textRange.moveToElementText(element);
textRange.collapse(false);
textRange.select();
Добавляем кнопку для управления курсором
Кнопка поможет поместить курсор в нужное место:
document.getElementById('btn').addEventListener('click', event => {
поместитьКурсорВКонец(document.querySelector('[contenteditable]'));
});
Визуализация
Вот только один из многих возможных примеров, как можно разместить курсор в конец текста:
<div contenteditable="true">
Вот так вот, следуем за поездом:
|🚃|🚃|🚃|🚃|_|
</div>
Напишем такой код на JavaScript, который бы это продемонстрировал:
function поместитьКурсорВКонец(element) {
element.focus();
const range = document.createRange();
range.selectNodeContents(element);
range.collapse(false);
const selection = window.getSelection();
selection.removeAllRanges();
selection.addRange(range);
}
Умелое управление курсором при начале и завершении вставки текста
Размещение курсора в начале строки
function поместитьКурсорВНачало(element) {
element.focus();
const range = document.createRange();
range.selectNodeContents(element);
range.collapse(true); // начинаем вставку текста
const selection = window.getSelection();
selection.removeAllRanges();
selection.addRange(range);
}
Улучшение UX для разных браузеров
Следите за тем, чтобы ваш код работал исправно в различных браузерах.
Форматирование новых строк и последующего текста
Продолжая работу, обратите внимание на форматирование строк с
<br>,
<div>, или
<p>, чтобы они выглядели единообразно.
Особенности поведения в разных браузерах
Браузеры могут по-разному работать при вставке, копировании или комбинациях клавиш. Будьте тщательны при тестировании!
Полезные материалы
- Document: execCommand() метод – Web APIs | MDN — Информация о кроссбраузерных возможностях.
- Selection – Web APIs | MDN — Методы выборки текста подробно.
- Как установить позицию курсора в contenteditable элементе (div)? – Stack Overflow — Варианты для позиционирования курсора.
- Как переместить курсор в конец contenteditable элемента – Stack Overflow — Решение по возвращению курсора на исходную позицию.
- HTML DOM Input Range Object — Разбор работы с объектом Range.
- Вставка HTML у курсора в contenteditable div – Stack Overflow — Работа с вставками в редактируемых элементах.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик