Позиционирование изображений друг на друге в HTML без композитинга#Основы HTML #CSS и верстка #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Для наложения одного изображения на другое применяется позиционирование CSS. Окружите оба изображения контейнером
div, которому присвоено свойство
position: relative;. Элементу изображения на верхнем слое задайте
position: absolute; и корректируйте
top и
left для точного расположения.
Пример кода:
<div style="position: relative;">
<!-- Основное изображение -->
<img src="background.jpg" alt="" style="width: 100%;">
<!-- Изображение, которое будет расположено сверху -->
<img src="overlay.png" alt="" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%;">
</div>
overlay.png будет наложено на
background.jpg. Координаты
top и
left регулируйте с учётом желаемого дизайна.
Более продвинутые методы позиционирования
Для более тонкой настройки наложения можно использовать свойство
z-index, которое управляет последовательностью слоёв на странице – элемент с большим значением "вытесняет" элемент на слой выше.
Псевдоэлементы к вашим услугам
С помощью псевдоэлементов
::before и
::after с
position: relative; и
content: "" можно уменьшить количество HTML-элементов.
Адаптивный дизайн
При создании адаптивного (отзывчивого) дизайна используйте процентные значения или относительные единицы для
top и
left. Свойства
background-size: cover; или
contain; обеспечивают корректное масштабирование фонового изображения.
Современные методики позиционирования — ваш надёжный друг
Мощь CSS-фреймворков, Grid и Flexbox лишь подчёркивает их эффективность:
Фреймворки: Bootstrap и Foundation
Воспользовавшись фреймворками, например, Bootstrap или Foundation, вы сможете упростить процесс благодаря уже предопределённым классам CSS.
CSS Grid и Flexbox
В сложных макетах CSS Grid и Flexbox существенно облегчат управление расположением элементов.
Советы и рекомендации
- Режим
position: absoluteприменяется к элементам в контексте ближайшего родительского элемента с позиционированием.
- Избегайте излишнего использования
div, применяя псевдоэлементы и свойство CSS
background-image.
- Соблюдайте правильность потока документа и удобство использования, чтобы элементы с абсолютным позиционированием не мешали восприятию остального контента.
Визуализация
Давайте предложим принцип наложения изображений как игру с картами и несколькими колодами:
🂠 – Карта 1 (расположена снизу)
🂡 – Карта 2 (расположена сверху)
Применим позиционирование CSS для достижения результата:
🂠
position: relative;
🂡
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
Так, карта 2 🂡 накладывается на карту 1 🂠 с использованием чёткого позиционирования.
Практическая реализация: живые примеры:
- Наложение логотипа: можно разместить логотип используя
top: 10px; left: 10px;.
- Интерактивные галереи изображений: при наведении курсора отображайте наложенные элементы с помощью события
:hover.
- Аннотации: элементы иконок или текста можно точно разместить на изображении.
Лучше всего концепцию демонстрировать на примерах в интерактивных средах, например, на площадках CodePen или JSFiddle.
Полезные материалы
- position – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- Stacking context – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- z-index – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- Абсолютное позиционирование внутри относительного позиционирования | CSS-Tricks
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks
- Сеточная компоновка CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN
- Адаптивные изображения в CSS | CSS-Tricks
Ксения Сорокина
веб-техредактор