Позиционирование элементов CSS: absolute и прокрутка#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы элемент не менял своего положения при прокрутке страницы, задайте родительскому блоку свойство
position: relative;, а самому элементу установите
position: absolute;. Это позволит элементу сохранять текущую позицию внутри родительского контейнера при скроллинге.
CSS:
.container {
position: relative;
overflow: auto;
}
.child {
position: absolute;
bottom: 0;
right: 0;
}
HTML:
<div class="container">
<div class="full-height">
Прокручиваемое содержимое...
<div class="child">🎵Танцую на дне вместе с тобой...🎵</div>
</div>
</div>
При прокрутке контента элемент с классом
.child остаётся на месте, словно он прикреплён к нижнему краю внутреннего контейнера с классом
.full-height.
Совместимость с position: relative
Если вам требуется, чтобы абсолютно позиционированный элемент прикрепился к определённому месту и не перемещался при прокрутке, оберните его в родительский
div, в котором задано
position: relative;. Это замкнёт область перемещения абсолютно позиционированного элемента.
Настройка высоты
Желаете прикрепить элемент к нижней части контейнера? Примените к классу
.full-height свойство
height: 100%; – это позволит использовать значение
bottom как указатель на истинное "Низ" родительского элемента.
Z-index: слой за слоем
Если ваш элемент оказался скрыт под другими, воспользуйтесь свойством
z-index для обеспечения его видимости при наложении элементов внутри контейнера.
Ещё один вариант: position: fixed
Может быть, хотите, чтобы элемент оставался неподвижным при любой прокрутке? В этом случае ваш выбор –
position: fixed; Этот вариант зафиксирует элемент относительно окна просмотра, не привязывая его к родительским контейнерам.
Визуализация
Воспроизведём процесс, используя театральную метафору:
Декорации (🎭): [Задник, Реквизит, Главная роль, Второстепенный персонаж]
Свойство
position: absolute;, олицетворяет прожектор, фокусирующийся на главной роли:
🎭: [Задник, Реквизит, ✨Главная роль, Второстепенный персонаж]
Добавляем прокрутку:
До прокрутки: 🔦✨ Главная роль в свете фонаря
Во время прокрутки:🔦✨ Главная роль движется вместе с фонарем
После прокрутки: 🔦✨ Главная роль продолжает оставаться в свете фонаря, независимо от того, куда ушли остальные
Как звезда остаётся в центре внимания, так и наш «Прожектор» удерживает абсолютно позиционированный элемент в свете, не позволяя ему скользнуть в тень.
Тонкая настройка и управление переполнением
Точное позиционирование:
Используйте свойства
top,
right,
bottom и
left для прецизионного размещения абсолютно позиционированного элемента внутри его контейнера.
Учёт объёма содержимого: Разный объём содержимого может влиять на поведение абсолютного элемента, так что учитывайте этот аспект, прежде чем отправлять его пользователю.
Стратегии работы с переполнением:
Можно скрыть излишнее содержимое, задав
overflow: hidden;, но лучше использовать
overflow: auto; или
overflow: scroll; для предоставления контроля над прокруткой пользователю, при этом сохраняя фиксированное положение элементов.
Веб-решения на основе CSS: Старайтесь применять только CSS-методы для сохранения позиции элемента при прокрутке, избегая использование JavaScript там, где это возможно.
Вложенная прокрутка:
Если ваш макет предусматривает вложенную прокрутку, установка
overflow: scroll; для вложенных контейнеров внутри родительского может эффективно справиться с задачей, сохраняя абсолютные позиции элеменов без изменений.
Полезные материалы
- position – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Глубокое погружение в понимание
positionв CSS.
- position: sticky; | CSS-Tricks — Обстоятельный разбор использования свойства
positionсо значением
sticky.
- position | CSS-Tricks — Исчерпывающее руководство по различным способам использования свойства
positionв CSS.
- Создание модального окна с помощью CSS и JavaScript — Практическое применение
position: absoluteпри создании модальных окон.
- CSS Position – Изучение за 9 минут – YouTube — Краткий видеоурок об использовании позиционирования в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда