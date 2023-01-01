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Появление cz-shortcut-listen="true" в коде HTML: причина
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Появление cz-shortcut-listen="true" в коде HTML: причина

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Ошибки разметки  
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Быстрый ответ

Если в теге <body> вашего HTML-кода вы обнаружили атрибут cz-shortcut-listen="true", скорее всего, это следствие действий одного из браузерных расширений, например, Colorzilla. Чтобы проверить это предположение:

  1. Отключите все расширения на странице chrome://extensions/.
  2. Обновите страницу и снова осмотрите тег <body>.
  3. Если атрибут исчез, значит, он был добавлен последним отключённым расширением, которое инъецирует код.

Не забудьте по окончании проверки снова активировать все расширения!

Пошаговый план для смены профессии

Подробнее: откуда вообще это взялось?

Внезапное обнаружение cz-shortcut-listen="true" в вашем коде может вас смутить. Но не беспокойтесь. Это не стандартный HTML-атрибут, и вы сами его не добавляли. Он появляется в результате работы определённых расширений Chrome, которые отслеживают сочетания клавиш. Давайте же обратим данью уважения расширением, тщательно работающим над улучшением браузера 🏆!

Поиск причины: инспектор Гаджет

Для подтверждения того, что причина заключается в одном из расширений, вы можете предпринять следующие шаги:

  • Откройте страницу в другом браузере. Отсутствие атрибута подтвердит, что особенность связана с Chrome.
  • Используйте режим инкогнито, в котором расширения обычно отключены, для чистого эксперимента.
  • Осмотрите информацию на форумах или в документации данного расширения. Возможно, там описаны подобные ситуации.

Визуализация

Согласно известной поговорке: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Давайте воспользуемся этой мудростью:

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Представьте себе, что HTML `<body>` – это дом (**🏠**) с массой аудиосистем (**🔊**), где каждая из них символизирует элемент веб-страницы.

Теперь внезапно появляется `cz-shortcut-listen="true"` – это незваный гость (**👂**), который подслушивает разговоры о сочетаниях клавиш (**🎹**). Он не причиняет вреда, но и приглашён не был.

🏠🔊👂🎹: Непрошенный гость, следящий за комбинациями клавиш на вечеринке вашего сайта!

Знай свой браузер: разгадывая тайну Chrome

Расширения вроде Colorzilla стремятся помочь пользователям, но иногда приносят неожиданные сюрпризы в виде атрибутов в DOM, которые кажутся внезапно появившимися из ниоткуда. Расширения интегрируют скрипты или изменяют содержимое веб-страниц для реализации своих функций. Инструменты разработки Chrome отображают эти изменения, даже если они кажутся загадочными.

Прыжок сквозь время: призрак

Такие незванные атрибуты, как cz-shortcut-listen, встречаются с 2012 года. Путешествие в прошлое поможет лучше понять историю этого атрибута и эволюцию браузерных расширений. Брайан Пембертон твитнул об этой тематике, однако сейчас этот твит утерян, но его можно найти на archive.org.

Полезные материалы

  1. Расширения | Chrome для разработчиков – Изучите официальное руководство по расширениям Chrome.
  2. Стандарт HTML – Информация о глобальных атрибутах HTML.
  3. Что такое инструменты разработчика браузера? – Учим веб-разработку | MDN – Расширьте свои навыки в работе с инструментами разработчика.
  4. Chrome DevTools | Chrome для разработчиков – Изучите навигацию в мире отладки HTML с помощью DevTools.
  5. Атрибуты и свойства – Подробнее о свойствах и атрибутах в DOM.
  6. GitHub – duo-labs/chrome-extension-boilerplate – Для начинающих создателей расширений для Chrome.
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Что вызывает появление атрибута cz-shortcut-listen="true" в HTML-коде?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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