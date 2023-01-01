Появление cz-shortcut-listen="true" в коде HTML: причина

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Быстрый ответ

Если в теге <body> вашего HTML-кода вы обнаружили атрибут cz-shortcut-listen="true" , скорее всего, это следствие действий одного из браузерных расширений, например, Colorzilla. Чтобы проверить это предположение:

Отключите все расширения на странице chrome://extensions/ . Обновите страницу и снова осмотрите тег <body> . Если атрибут исчез, значит, он был добавлен последним отключённым расширением, которое инъецирует код.

Не забудьте по окончании проверки снова активировать все расширения!

Подробнее: откуда вообще это взялось?

Внезапное обнаружение cz-shortcut-listen="true" в вашем коде может вас смутить. Но не беспокойтесь. Это не стандартный HTML-атрибут, и вы сами его не добавляли. Он появляется в результате работы определённых расширений Chrome, которые отслеживают сочетания клавиш. Давайте же обратим данью уважения расширением, тщательно работающим над улучшением браузера 🏆!

Поиск причины: инспектор Гаджет

Для подтверждения того, что причина заключается в одном из расширений, вы можете предпринять следующие шаги:

Откройте страницу в другом браузере. Отсутствие атрибута подтвердит, что особенность связана с Chrome.

Используйте режим инкогнито , в котором расширения обычно отключены, для чистого эксперимента.

, в котором расширения обычно отключены, для чистого эксперимента. Осмотрите информацию на форумах или в документации данного расширения. Возможно, там описаны подобные ситуации.

Визуализация

Согласно известной поговорке: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Давайте воспользуемся этой мудростью:

Markdown Скопировать код Представьте себе, что HTML `<body>` – это дом (**🏠**) с массой аудиосистем (**🔊**), где каждая из них символизирует элемент веб-страницы. Теперь внезапно появляется `cz-shortcut-listen="true"` – это незваный гость (**👂**), который подслушивает разговоры о сочетаниях клавиш (**🎹**). Он не причиняет вреда, но и приглашён не был.

🏠🔊👂🎹: Непрошенный гость, следящий за комбинациями клавиш на вечеринке вашего сайта!

Знай свой браузер: разгадывая тайну Chrome

Расширения вроде Colorzilla стремятся помочь пользователям, но иногда приносят неожиданные сюрпризы в виде атрибутов в DOM, которые кажутся внезапно появившимися из ниоткуда. Расширения интегрируют скрипты или изменяют содержимое веб-страниц для реализации своих функций. Инструменты разработки Chrome отображают эти изменения, даже если они кажутся загадочными.

Прыжок сквозь время: призрак

Такие незванные атрибуты, как cz-shortcut-listen , встречаются с 2012 года. Путешествие в прошлое поможет лучше понять историю этого атрибута и эволюцию браузерных расширений. Брайан Пембертон твитнул об этой тематике, однако сейчас этот твит утерян, но его можно найти на archive.org.

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