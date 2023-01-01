Поворот div элемента на 90 градусов с CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро повернуть элемент <div> , используйте CSS-свойство transform: rotate(90deg); :

HTML Скопировать код <div style="transform: rotate(90deg);">Повёрнутый на 90°</div>

Таким образом, элемент будет повернут по часовой стрелке на 90° одной командой.

Для добления плавности процессу вращения, используйте следующий код:

CSS Скопировать код div { transition: transform 0.5s ease-in-out; }

С помощью этого кода, для вашего элемента div будет создан эффект плавного вращения.

Пошаговое руководство

Использование CSS transform

Для поворота элемента воспользуйтесь функцией transform: rotate(90deg); . Вот пример кода, с помощью которого можно повернуть <div> , не используя интерактивных состояний вроде :hover :

CSS Скопировать код #rotate-me { transform: rotate(90deg); }

Настройка стилей после поворота

После вращения элемента возможно нужно будет скорректировать некоторые стилевые свойства, например, ширину, высоту и границы:

CSS Скопировать код #make-over { width: 100px; height: 200px; border: 1px solid black; transform-origin: top left; }

Возможности свойства transform

CSS-свойство transform предоставляет множество возможностей: не только вращение, но и масштабирование, перетаскивание и искажение. Взглянем на пример:

CSS Скопировать код #do-the-wave { transform: skew(20deg) scale(1.2); }

Вращение при наведении

Чтобы создать эффект вращения при наведении курсора, используйте псевдокласс :hover :

CSS Скопировать код #hovercraft { transition: transform 0.5s; } #hovercraft:hover { transform: rotate(90deg); }

Вендорные префиксы в ретроспективе

В прошлом, чтобы обеспечить совместимость с различными браузерами, приходилось использовать так называемые вендорные префиксы, например, -webkit- или -ms- . Сегодня синтаксис transform поддерживается большинством современных браузеров без использования дополнительных префиксов. Однако, всегда стоит проверять поддержку свойств для тех случаев, где они все же могут потребоваться.

Визуализация

Вообразим дверь (🚪), которая открывается с севера на юг:

Markdown Скопировать код 🧭 Текущее положение: [ 🚪 ] 🧍‍♀️

Применяя CSS-трансформацию, мы можем заставить дверь открываться с запада на восток:

CSS Скопировать код div { transform: rotate(90deg); }

Markdown Скопировать код 🧭 Новое положение: 🧍‍♀️ [ 🚪 ]

Теперь дверь поворачивается на 90 градусов вправо. Если бы все домашние ремонты были такими же простыми!

Опыт улучшает качество

Комбинирование трансформаций для создания сложных эффектов

С использованием transform можно комбинировать вращение, масштабирование и другие эффекты для создания более сложных анимаций:

CSS Скопировать код div { transform: rotate(90deg) scale(1.5); }

Коррекция стилей после поворота

Не забывайте, что после вращения элементы могут требовать коррекции положения из-за изменения их размеров. В этом случае может быть полезно использование свойства position .

Доступность имеет первостепенное значение перед эстетикой

Несмотря на то, что анимации могут оживить ваш сайт, важно убедиться, что они не мешают пользовательскому опыту, особенно для людей, которые используют скринридеры, и не вызывают дискомфорта у пользователей, страдающих от повышенной чувствительности к движениям. Главное здесь – находить баланс между красотой и функциональностью.

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