POST-запрос кнопкой HTML без JavaScript: решение#Основы HTML #Формы #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Да, кнопка в HTML может инициировать отправку POST-запроса, если она находится внутри элемента
<form> с атрибутом
method="post". Атрибут
action служит для указания пути отправки данных:
<form action="http://example.com/endpoint" method="POST">
<button type="submit">Отправить запрос</button>
</form>
Нажатие на кнопку приведет к отправке POST-запроса на указанный URL. Для передачи данных можно использовать элементы
<input>.
Как это работает? Магия или технология?
Кнопка с атрибутом
type="submit", расположенная внутри формы, обеспечивает, по сути, механизм отправки запроса. При нажатии на нее все элементы
<input> с атрибутом
name, находящиеся внутри формы, попадают в состав POST-запроса:
<form action="/submit_or_regret" method="post">
<input type="hidden" name="token" value="secret_elves_token" />
<button type="submit">Позвать эльфов</button>
</form>
Атрибут
name выступает в роли идентификатора, позволяющего серверу определить отправителя данных. Элемент
<input> скрыт от пользователя и служит для передачи данных на сервер.
Улучшаем внешний вид кнопки
Текстовое описание на кнопке выполняет в основном декоративную функцию, тогда как атрибут
value служит для указания фактических передаваемых данных:
<button type="submit" value="unicorn_magic">Зачарованные гривы!</button>
<!-- 'unicorn_magic' включается в состав POST-запроса -->
Фраза "Зачарованные гривы!" делает кнопку привлекательной для пользователя, а "unicorn_magic" кодирует смысловую информацию.
Скрытые кнопки вне формы
Даже если кнопка не находится внутри элемента
<form>, она способна отправлять данные формы. Это обеспечивается посредством атрибута
form, указывающего идентификатор формы:
<button type="submit" form="rogueForm">Отправить скрытно</button>
<form id="rogueForm" action="/submit_here_from_the_dark" method="post"></form>
Когда пользователь нажимает на кнопку, активируется форма с идентификатором
rogueForm.
Визуализация
Вообразите кнопку как бутылку с посланием:
<button type="submit" form="formID">Кидай!</button>
<form id="formID" action="/submit_destination" method="post">
</form>
Нажатие на кнопку аналогично отправке послания: скрытые данные формы (послание) отправляются к указанному адресату (URL сервера) путем POST-запроса (морских течений).
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Ксения Сорокина
веб-техредактор