Порядок элементов в head HTML: влияние на совместимость и SEO#ТехSEO #Структура документа (DOCTYPE, html, head, body) #SEO в HTML
Основное руководство по тегу
Тег
<head> — это составляющая объектной модели документа (DOM) и он следует определённой последовательности:
<meta charset="utf-8">– гарантирует корректное отображение текста.
<title>– важен для удобства пользователей и оптимизации поиска.
<meta name="viewport">– адаптирует веб-страницу под мобильные устройства.
<style>или
<link>– свяжите ключевые стили в начале.
<script>c атрибутом
defer– подгружает JavaScript, не прерывая рендеринг.
<meta>– метаданные, такие как описание и ключевые слова для SEO.
<link rel="icon">– иконка сайта, не влияет на начальную визуализацию страницы.
Используйте атрибуты
async и
defer в скриптах, чтобы не прерывать рендеринг. Внизу представлен пример оптимальной структуры
<head>:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- Кодировка – необходимое условие для отображения текста. И она должна быть указана первой. -->
<meta charset="utf-8">
<!-- Заголовок страницы должен быть уникальным. Это важно для поисковиков и пользователей. -->
<title>Таинственный мир кошек</title>
<!-- Поддержка мобильных устройств – проявление заботы о пользователе. -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- Стили создают первое впечатление от вашего веб-сайта. Старайтесь его не испортить. -->
<link rel="stylesheet" href="critical.css">
<!-- Скрипт с отложенной загрузкой не замедлит отрисовку страницы. Насколько это удобно, не так ли? -->
<script src="main.js" defer></script>
</head>
Детальный анализ структуры
Каждый элемент в
<head> выполняет свою функцию:
<!DOCTYPE html>указывает браузеру версию HTML.
<meta charset="utf-8">обеспечивает корректную кодировку на первых 1024 байтах.
<title>задаёт название документу.
<meta name="description">и ключевые слова помогают SEO.
<link>и
<style>для CSS должны идти до JavaScript для надлежащей отрисовки.
Пошаговое усовершенствование
Для дополнительной оптимизации
<head> примените следующие методики:
- Инлайнинг ключевых стилей и скриптов может ускорить отображение.
<link rel="preload">осуществляет предварительную загрузку необходимых ресурсов.
- Для поддержки обратной совместимости используйте такие инструменты как Modernizr после подключения стилей.
Визуализация
<head> – база вашего сайта:
<title>– визитная карточка вашего бренда 🚀.
<meta charset>– конструкторные блоки 🧱.
<meta name='viewport'>– это ваши "окна в мир" 🪟.
<link rel='stylesheet'>– дизайн вашего сайта 🎨.
<script>– нынешняя техника 🛗.
<link rel="icon">– символ бренда 🚩.
<meta name="description">– это ваши материалы промоушена 📄.
Хорошо структурированный сайт можно сравнить с качественно возведённым зданием.
Осмысление контекста
Более продуманный набор элементов
<head> приводит к более качественной работе сайта, в частности в области доступности и индексации поисковыми системами.
- Адаптивные мета-теги улучшают отображение сайта на различных устройствах.
<meta name="theme-color">создаёт универсальный стиль для бренда.
- Социальные мета-теги улучшают видимость ваших материалов.
Акцентируйте внимание на качестве вашей HTML-разметки и структуре DOM – это улучшит удобство использования, индексацию, доступность и SEO.
Полезные ресурсы
- Элемент
<head>– MDN — официальная документация MDN.
- HTML Стандарт — актуальная спецификация HTML.
- Meta Tags and Attributes that Google Supports | Google Search Central — как Google обходит с метатегами.
- HTML5 Boilerplate index.html source code — примеры лучших практик для
<head>.
- W3 Schools – тег
<head>— применение тега
<head>.
Пётр Гончаров
SEO-редактор