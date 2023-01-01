Порядок элементов в head HTML: влияние на совместимость и SEO

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Основное руководство по тегу

Тег <head> — это составляющая объектной модели документа (DOM) и он следует определённой последовательности:

<meta charset="utf-8"> – гарантирует корректное отображение текста. <title> – важен для удобства пользователей и оптимизации поиска. <meta name="viewport"> – адаптирует веб-страницу под мобильные устройства. <style> или <link> – свяжите ключевые стили в начале. <script> c атрибутом defer – подгружает JavaScript, не прерывая рендеринг. <meta> – метаданные, такие как описание и ключевые слова для SEO. <link rel="icon"> – иконка сайта, не влияет на начальную визуализацию страницы.

Используйте атрибуты async и defer в скриптах, чтобы не прерывать рендеринг. Внизу представлен пример оптимальной структуры <head> :

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <!-- Кодировка – необходимое условие для отображения текста. И она должна быть указана первой. --> <meta charset="utf-8"> <!-- Заголовок страницы должен быть уникальным. Это важно для поисковиков и пользователей. --> <title>Таинственный мир кошек</title> <!-- Поддержка мобильных устройств – проявление заботы о пользователе. --> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <!-- Стили создают первое впечатление от вашего веб-сайта. Старайтесь его не испортить. --> <link rel="stylesheet" href="critical.css"> <!-- Скрипт с отложенной загрузкой не замедлит отрисовку страницы. Насколько это удобно, не так ли? --> <script src="main.js" defer></script> </head>

Детальный анализ структуры

Каждый элемент в <head> выполняет свою функцию:

<!DOCTYPE html> указывает браузеру версию HTML.

указывает браузеру версию HTML. <meta charset="utf-8"> обеспечивает корректную кодировку на первых 1024 байтах.

обеспечивает корректную кодировку на первых 1024 байтах. <title> задаёт название документу.

задаёт название документу. <meta name="description"> и ключевые слова помогают SEO.

и ключевые слова помогают SEO. <link> и <style> для CSS должны идти до JavaScript для надлежащей отрисовки.

Пошаговое усовершенствование

Для дополнительной оптимизации <head> примените следующие методики:

Инлайнинг ключевых стилей и скриптов может ускорить отображение.

<link rel="preload"> осуществляет предварительную загрузку необходимых ресурсов.

осуществляет предварительную загрузку необходимых ресурсов. Для поддержки обратной совместимости используйте такие инструменты как Modernizr после подключения стилей.

Визуализация

<head> – база вашего сайта:

<title> – визитная карточка вашего бренда 🚀. <meta charset> – конструкторные блоки 🧱. <meta name='viewport'> – это ваши "окна в мир" 🪟. <link rel='stylesheet'> – дизайн вашего сайта 🎨. <script> – нынешняя техника 🛗. <link rel="icon"> – символ бренда 🚩. <meta name="description"> – это ваши материалы промоушена 📄.

Хорошо структурированный сайт можно сравнить с качественно возведённым зданием.

Осмысление контекста

Более продуманный набор элементов <head> приводит к более качественной работе сайта, в частности в области доступности и индексации поисковыми системами.

Адаптивные мета-теги улучшают отображение сайта на различных устройствах.

<meta name="theme-color"> создаёт универсальный стиль для бренда.

создаёт универсальный стиль для бренда. Социальные мета-теги улучшают видимость ваших материалов.

Акцентируйте внимание на качестве вашей HTML-разметки и структуре DOM – это улучшит удобство использования, индексацию, доступность и SEO.

Полезные ресурсы