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Порядок элементов в head HTML: влияние на совместимость и SEO
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Порядок элементов в head HTML: влияние на совместимость и SEO

#ТехSEO  #Структура документа (DOCTYPE, html, head, body)  #SEO в HTML  
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Основное руководство по тегу

Тег <head> — это составляющая объектной модели документа (DOM) и он следует определённой последовательности:

  1. <meta charset="utf-8"> – гарантирует корректное отображение текста.
  2. <title> – важен для удобства пользователей и оптимизации поиска.
  3. <meta name="viewport"> – адаптирует веб-страницу под мобильные устройства.
  4. <style> или <link> – свяжите ключевые стили в начале.
  5. <script> c атрибутом defer – подгружает JavaScript, не прерывая рендеринг.
  6. <meta> – метаданные, такие как описание и ключевые слова для SEO.
  7. <link rel="icon"> – иконка сайта, не влияет на начальную визуализацию страницы.

Используйте атрибуты async и defer в скриптах, чтобы не прерывать рендеринг. Внизу представлен пример оптимальной структуры <head>:

HTML
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<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Кодировка – необходимое условие для отображения текста. И она должна быть указана первой. -->
    <meta charset="utf-8">
  
    <!-- Заголовок страницы должен быть уникальным. Это важно для поисковиков и пользователей. -->
    <title>Таинственный мир кошек</title>
  
    <!-- Поддержка мобильных устройств – проявление заботы о пользователе. -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
    <!-- Стили создают первое впечатление от вашего веб-сайта. Старайтесь его не испортить. -->
    <link rel="stylesheet" href="critical.css">
  
    <!-- Скрипт с отложенной загрузкой не замедлит отрисовку страницы. Насколько это удобно, не так ли? -->
    <script src="main.js" defer></script>
  </head>
Пошаговый план для смены профессии

Детальный анализ структуры

Каждый элемент в <head> выполняет свою функцию:

  • <!DOCTYPE html> указывает браузеру версию HTML.
  • <meta charset="utf-8"> обеспечивает корректную кодировку на первых 1024 байтах.
  • <title> задаёт название документу.
  • <meta name="description"> и ключевые слова помогают SEO.
  • <link> и <style> для CSS должны идти до JavaScript для надлежащей отрисовки.

Пошаговое усовершенствование

Для дополнительной оптимизации <head> примените следующие методики:

  • Инлайнинг ключевых стилей и скриптов может ускорить отображение.
  • <link rel="preload"> осуществляет предварительную загрузку необходимых ресурсов.
  • Для поддержки обратной совместимости используйте такие инструменты как Modernizr после подключения стилей.

Визуализация

<head> – база вашего сайта:

  1. <title> – визитная карточка вашего бренда 🚀.
  2. <meta charset> – конструкторные блоки 🧱.
  3. <meta name='viewport'> – это ваши "окна в мир" 🪟.
  4. <link rel='stylesheet'> – дизайн вашего сайта 🎨.
  5. <script> – нынешняя техника 🛗.
  6. <link rel="icon"> – символ бренда 🚩.
  7. <meta name="description"> – это ваши материалы промоушена 📄.

Хорошо структурированный сайт можно сравнить с качественно возведённым зданием.

Осмысление контекста

Более продуманный набор элементов <head> приводит к более качественной работе сайта, в частности в области доступности и индексации поисковыми системами.

  • Адаптивные мета-теги улучшают отображение сайта на различных устройствах.
  • <meta name="theme-color"> создаёт универсальный стиль для бренда.
  • Социальные мета-теги улучшают видимость ваших материалов.

Акцентируйте внимание на качестве вашей HTML-разметки и структуре DOM – это улучшит удобство использования, индексацию, доступность и SEO.

Полезные ресурсы

  1. Элемент <head> – MDN — официальная документация MDN.
  2. HTML Стандарт — актуальная спецификация HTML.
  3. Meta Tags and Attributes that Google Supports | Google Search Central — как Google обходит с метатегами.
  4. HTML5 Boilerplate index.html source code — примеры лучших практик для <head>.
  5. W3 Schools – тег <head> — применение тега <head>.
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Какой тег должен быть указан первым в элементе <head>?
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Пётр Гончаров

SEO-редактор

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