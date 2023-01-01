Понимаем символ &#xA; в программировании: значение и использование

Понимаем символ 
 в программировании: значение и использование#Веб-разработка #Основы HTML #Ошибки разметки
Быстрый ответ

 — это символ переноса строки в HTML. Этот символ используется в текстах и атрибутах для обозначения невидимого переноса строки в тех местах, где недопустимо использование тега
<br>.
Пример:
<button title="Строка 1
Строка 2">Информация</button>
Этот код создает всплывающую подсказку для кнопки, выводящую две отдельные строки текста.
Разбор символа 


 — это HTML-код символа переноса строки (LF), который также можно выразить в десятичном формате как
. Этот код имеет ключевое значение при формировании структуры текста и приводит к изменению его внешнего вида в различных средах и операционных системах, включая Unix и Windows.
История перевода строки: взгляд на Unix и Windows
Восприятие символа

 зависит от используемой операционной системы:
- В операционных системах Unix для обозначения новой строки используется только

.
- В Windows для того же действия требуется комбинация символов возврата каретки (CR) и перевода строки (LF), которая выглядит как

или
.
Использование символа 
 упрощает обмен структурированными данными между разными системами и помогает при создании кроссплатформенных приложений.
Семантика кодирования
Символ

 эквивалентен символу переноса строки (LF) в формате ASCII и Unicode (шестнадцатеричный код: 0x0A). Эту информацию следует использовать при обработке текстовых данных и обеспечении совместимости между различными форматами, такими как HTML, XML и JSON.
В случае таких спецификаций, как XML, правильная кодировка обеспечивает соответствие стандартам для корректно сформированных документов. В HTML и JSON точное применение символьных сущностей позволяет избежать проблем, связанных с невидимыми или управляющими символами, что играет важную роль при взаимодействии с пользовательским интерфейсом или API.
Практическое применение и возможные проблемы
Вот некоторые ситуации, когда использование

 окажется полезным, и проблемы, которые могут возникнуть:
Использование в HTML-атрибутах
Атрибуты вроде
title или
alt не поддерживают прямые переносы строк, поэтому тут

 становится незаменимым.
<!-- Пример использования HTML-подсказки: когда обычные разрывы строк не работают, на помощь приходит `
`! -->
<button title="Щёлкни меня!
 Да, именно ЩЁЛКНИ!">Кнопка</button>
Обработка данных в формате JSON и их сериализация
При сериализации данных символ переноса строки должен быть правильно закодирован, чтобы гарантировать бесперебойную передачу и хранение данных.
/* Если хотите привести в порядок данные в JSON, используйте `\n`. */
{"message": "Кто там?\nЭто я."}
Улучшение читаемости кода

 можно использовать для улучшения читаемости кода при встраивании JavaScript в HTML. Это помогает создать ясные разделы, не влияя на исполнение кода.
<!-- Как улучшить код на JavaScript: переносы строк не заметны, но `
` помогает! -->
<script>let message = "Привет,
 Stackoverflow!"</script>
Особенности, на которые стоит обратить внимание!
Протестируйте код с

 в разные браузеры и на разных устройствах, так как результаты могут изменяться. Если вы копируете код, будьте внимательны: это может привести к преобразованию символьных сущностей в реальные переносы строк или наоборот.
Визуализация
Воспринимайте символ 
 как разрыв строки в текстовом сообщении:
До: "Привет, мир!
Рад видеть тебя."
После:
"Привет, мир!
Рад видеть тебя."
Этот символ обеспечивает невидимый перенос строки, улучшая читаемость текста:
В текстовом поле:
До редактирования:
"Люблю программирование.
Особенно по пятницам!"
После редактирования:
"Люблю программирование.
Особенно по пятницам!"
Представьте себе символ

 как команду печатной машинки, которая велит перейти на новую строку:
На экране: "Stackoverflow великолепен!
Получил свой ответ."
В коде: "Stackoverflow великолепен!
Получил свой ответ."
Особенности кодирования
Символ

 важен не только в HTML и XML, но и во многих других областях:
- В строках JSON используется
\n.
- В языках программирования, таких как PHP или JavaScript, применяется
\n.
- В базах данных могут применяться разные способы кодировки или экранирования символов.
Рекомендации по кодированию
- Используйте

в атрибутах HTML, чтобы обеспечить совместимость.
- Сделайте свой код более доступным и удобным для поддержки, экранируя новые строки в JavaScript.
- При передаче данных между системами всегда внимательно проверяйте кодировку.
Направления для дальнейшего изучения
- Экспериментируйте с использованием

для создания переносов строк в элементах SVG 'text'.
- Изучите поведение необработанных и закодированных переносов строки в элементах
<textarea>.
- Овладейте функциями

при создании шаблонов электронной почты для плавного размещения строк.
Полезные материалы
- XML Entity Definitions for Characters (Third Edition) — детальная таблица символьных сущностей XML и HTML от W3C.
- Entity – Глоссарий MDN Web Docs — авторитетный и проверенный источник информации о символьных сущностях HTML.
- List of XML and HTML character entity references – Wikipedia — обширный ресурс, включающий в себя различные символьные сущности XML и HTML.
- Latest 'html-entities' Questions – Stack Overflow — на форуме сообщества обсуждаются практические вопросы и решения, связанные с HTML-сущностями.
- Glyphs | CSS-Tricks — наглядное руководство по использованию глифов и символьных сущностей HTML.
- HTML Standard — официальный стандарт WHATWG с подробным описанием символьных ссылок HTML.
- HTML Escape Characters: Complete List of HTML Entities — руководство, которое поможет решить проблемы, связанные с переносами строк и другими символами в HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор