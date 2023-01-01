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Получение значения из поля ввода в jQuery: метод .val()
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Получение значения из поля ввода в jQuery: метод .val()

#Работа с DOM  #jQuery  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Если вам в срочном порядке требуется извлечь или изменить значение из текстового поля с использованием jQuery, обратитесь к следующему фрагменту кода:

Для извлечения текущего значения:

JS
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// С помощью jQuery это выполняется удивительно просто. Наслаждайтесь!
var inputValue = $('#text-input').val();
console.log(inputValue);

Здесь мы просто обращаемся к полю ввода через его ID и используем .val(). Вы можете вставить эту команду в обработчик событий, такой как **.click()**, **.change()** или **.keyup()**, чтобы отслеживать взаимодействия пользователя и получать значение из поля.

Пошаговый план для смены профессии

Обработка динамического ввода в режиме реального времени

Событие keyup позволяет отслеживать изменения, сделанные пользователем, в режиме реального времени. Отобразим введенные данные в консоли:

JS
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$('#text-input').on('keyup', function() {
  console.log(`Добро пожаловать! Я заметил, что вы начали вводить: ${$(this).val()}`);
});

Важно! Оберните привязываемые к событиям команды в $(document).ready(function(){...});. Позвольте DOM полностью инициализироваться, прежде чем начнете с ним взаимодействовать. Это является примером best practice.

Применение нативного JavaScript

Если в вашем проекте не используется jQuery, извлечь значение ввода можно с применением нативного, чистого JavaScript:

JS
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var inputVal = document.getElementById('text-input').value;
console.log(`На языке чистого JavaScript: Ваше значение -${inputVal}`);

Полезный совет: прямо из обработчиков событий JavaScript вы можете получить доступ к значению, используя this.value.

Визуализация

Markdown
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Представьте, что текстовые поля ввода являются мини-сейфами (🔒🧰) для хранения информации. 
С помощью JavaScript вы, как опытный хакер, способны открыть эти сейфы и узнать, что в них находится.

javascript var treasure = document.getElementById('myVault').value; // Вот как вы взламываете сейф!


Теперь сокровище в ваших руках! Давайте оценим, что у нас есть:

markdown // 🎉 Сокровище теперь ваше: [Ваше значение] 🧰🔓

Профессиональный совет: каждый **элемент ввода** ведет себя как сейф, а **JavaScript** – как умелый замковник. С подходящими инструментами и навыками любое сокровище окажется в ваших руках!

<< добавьте сюда контент>>

## Погружение в код

### Обновление значений полей ввода

Для того чтобы **изменить** значения полей ввода, можно использовать метод `.val()` в jQuery или свойство `.value` в JavaScript:

javascript // jQuery $('#text-input').val('new value'); // Момент магии!

// JavaScript document.getElementById('text-input').value = 'new value'; // Простой и надежный подход!


### .attr('value') vs .val()

В jQuery метод `.attr('value')` возвращает только **начальное** HTML-значение и не обновляет его после ввода. Используйте `.val()` для работы с динамическими значениями, это позволит отслеживать обновления автоматически.

### Следите за действиями пользователя

В jQuery используйте событие `.keyup()`, чтобы **отслеживать** действия пользователя в режиме реального времени:

javascript $("input").keyup(function(){ console.log(Я вижу каждое твое движение: ${this.value}); // Теперь всё под контролем! });


### Работа с полями ввода без уникальных имен

Иногда у полей ввода отсутствует уникальный ID. Все равно можно извлечь их значения, используя **классовые селекторы** и **атрибуты**:

javascript $('.input-class').val(); // Встречайте значение класса! $('input[name="inputName"]').val(); // Призвал тебя по имени и узнал твое значение!

## Полезные материалы

1. [HTML DOM Input Text значение свойства](https://www.w3schools.com/jsref/prop_text_value.asp) — Узнайте, **как получить** и **установить** значение текстового поля ввода в **HTML**.
2. [&lt;input&gt;: Элемент ввода (ввод форм) – HTML: HyperText Markup Language | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input) — Детальная и **пошаговая документация** по элементам **ввода HTML** от **MDN**.
3. [.val() | jQuery API Documentation](https://api.jquery.com/val/) — Изучите, как получить **текущее значение** первого элемента из набора **jQuery**.
4. [dom – Как я могу получить значение текстового поля ввода с помощью JavaScript? – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/11563638/how-do-i-get-the-value-of-text-input-field-using-javascript) — Ответы профессионалов и наилучшие рекомендации со Stack Overflow на вопросы о **извлечении значений** из текстовых полей ввода.
5. [Учебник  | DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-get-elements-by-class-name-in-javascript) — Подробное **руководство от DigitalOcean** по работе с элементами DOM, выбранными по названию класса в JavaScript.
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Элина Баранова

разработчик Android

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