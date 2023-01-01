Получение значения из поля ввода в jQuery: метод .val()#Работа с DOM #jQuery #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Если вам в срочном порядке требуется извлечь или изменить значение из текстового поля с использованием jQuery, обратитесь к следующему фрагменту кода:
Для извлечения текущего значения:
// С помощью jQuery это выполняется удивительно просто. Наслаждайтесь!
var inputValue = $('#text-input').val();
console.log(inputValue);
Здесь мы просто обращаемся к полю ввода через его ID и используем
.val(). Вы можете вставить эту команду в обработчик событий, такой как
**.click()**,
**.change()** или
**.keyup()**, чтобы отслеживать взаимодействия пользователя и получать значение из поля.
Обработка динамического ввода в режиме реального времени
Событие
keyup позволяет отслеживать изменения, сделанные пользователем, в режиме реального времени. Отобразим введенные данные в консоли:
$('#text-input').on('keyup', function() {
console.log(`Добро пожаловать! Я заметил, что вы начали вводить: ${$(this).val()}`);
});
Важно! Оберните привязываемые к событиям команды в
$(document).ready(function(){...});. Позвольте DOM полностью инициализироваться, прежде чем начнете с ним взаимодействовать. Это является примером best practice.
Применение нативного JavaScript
Если в вашем проекте не используется jQuery, извлечь значение ввода можно с применением нативного, чистого JavaScript:
var inputVal = document.getElementById('text-input').value;
console.log(`На языке чистого JavaScript: Ваше значение -${inputVal}`);
Полезный совет: прямо из обработчиков событий JavaScript вы можете получить доступ к значению, используя
this.value.
Визуализация
Представьте, что текстовые поля ввода являются мини-сейфами (🔒🧰) для хранения информации.
С помощью JavaScript вы, как опытный хакер, способны открыть эти сейфы и узнать, что в них находится.
javascript var treasure = document.getElementById('myVault').value; // Вот как вы взламываете сейф!
Теперь сокровище в ваших руках! Давайте оценим, что у нас есть:
markdown
// 🎉 Сокровище теперь ваше:
[Ваше значение] 🧰🔓
Профессиональный совет: каждый **элемент ввода** ведет себя как сейф, а **JavaScript** – как умелый замковник. С подходящими инструментами и навыками любое сокровище окажется в ваших руках!
<< добавьте сюда контент>>
## Погружение в код
### Обновление значений полей ввода
Для того чтобы **изменить** значения полей ввода, можно использовать метод `.val()` в jQuery или свойство `.value` в JavaScript:
javascript // jQuery $('#text-input').val('new value'); // Момент магии!
// JavaScript document.getElementById('text-input').value = 'new value'; // Простой и надежный подход!
### .attr('value') vs .val()
В jQuery метод `.attr('value')` возвращает только **начальное** HTML-значение и не обновляет его после ввода. Используйте `.val()` для работы с динамическими значениями, это позволит отслеживать обновления автоматически.
### Следите за действиями пользователя
В jQuery используйте событие `.keyup()`, чтобы **отслеживать** действия пользователя в режиме реального времени:
javascript
$("input").keyup(function(){
console.log(
Я вижу каждое твое движение: ${this.value}); // Теперь всё под контролем!
});
### Работа с полями ввода без уникальных имен
Иногда у полей ввода отсутствует уникальный ID. Все равно можно извлечь их значения, используя **классовые селекторы** и **атрибуты**:
javascript $('.input-class').val(); // Встречайте значение класса! $('input[name="inputName"]').val(); // Призвал тебя по имени и узнал твое значение!
## Полезные материалы
1. [HTML DOM Input Text значение свойства](https://www.w3schools.com/jsref/prop_text_value.asp) — Узнайте, **как получить** и **установить** значение текстового поля ввода в **HTML**.
2. [<input>: Элемент ввода (ввод форм) – HTML: HyperText Markup Language | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input) — Детальная и **пошаговая документация** по элементам **ввода HTML** от **MDN**.
3. [.val() | jQuery API Documentation](https://api.jquery.com/val/) — Изучите, как получить **текущее значение** первого элемента из набора **jQuery**.
4. [dom – Как я могу получить значение текстового поля ввода с помощью JavaScript? – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/11563638/how-do-i-get-the-value-of-text-input-field-using-javascript) — Ответы профессионалов и наилучшие рекомендации со Stack Overflow на вопросы о **извлечении значений** из текстовых полей ввода.
5. [Учебник | DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-get-elements-by-class-name-in-javascript) — Подробное **руководство от DigitalOcean** по работе с элементами DOM, выбранными по названию класса в JavaScript.
Элина Баранова
разработчик Android