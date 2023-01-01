Получение значений выбранных чекбоксов по классу в jQuery

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Быстрый ответ

Для получения массива значений всех выбранных чекбоксов с определённым классом, примените метод .map() в jQuery вместе с селектором :checked :

JS Скопировать код // Создаём массив со значениями выбранных чекбоксов var checkedValues = $('.your-checkbox-class:checked').map((_, el) => el.value).get();

Замените .your-checkbox-class на класс, подходящий для ваших элементов. Массив checkedValues будет содержать требуемые значения.

Прогрессивные методы и потенциальные трудности

Метод .each(): когда требуется детальная обработка

Метод .map() подходит для многих случаев, но если вам нужен более тонкий контроль или дополнительные операции в цикле, воспользуйтесь методом .each() :

JS Скопировать код // Создаём массив и заполняем его значениями выбранных чекбоксов var checkedValues = []; $('.your-checkbox-class:checked').each(function() { checkedValues.push(this.value); });

Решение для чекбоксов без значений

Если у чекбоксов нет атрибута value , установите им значение по умолчанию следующим образом:

JS Скопировать код // Создаём массив и заполняем его значениями выбранных чекбоксов или значением по умолчанию var checkedValues = $('.your-checkbox-class:checked').map((_, el) => $(el).val() || 'default').get();

Адаптация к динамическим элементам: отложенные вызовы

В случае динамически добавляемых чекбоксов, необходимо делегировать обработку событий для отлавливания изменений:

JS Скопировать код // Добавляем обработчик события на документ для отлавливания изменений $(document).on('change', '.your-checkbox-class', function() { // Обрабатываем новые чекбоксы });

Визуализация

Чтобы наглядно продемонстировать, как можно работать с группой чекбоксов с определённым классом, используем следующий пример:

JS Скопировать код // Получаем массив выбранных чекбоксов $('.checkbox-class:checked').toArray();

HTML представление чекбоксов:

Markdown Скопировать код [🪖🗹, 🪖, 🪖🗹, 🧝‍♀️, 🧝‍♀️🗹, 🐉]

Обработанный результат:

Markdown Скопировать код Выбранные чекбоксы: [🪖🗹, 🪖🗹, 🧝‍♀️🗹]

Таким образом, jQuery отобрала все выбранные чекбоксы из данного набора.

Глубокое погружение: особые условия и оптимизация производительности

Работа с крупными формами

При обработке крупных форм необходимо обратиться к оптимизации производительности:

JS Скопировать код // Создаём массив выбранных чекбоксов с оптимизацией var $checkboxes = $('.your-checkbox-class'); var checkedValues = $checkboxes.filter(':checked').map((_, el) => el.value).get();

Цепочные вызовы: эффективность против производительности

Цепочки вызовов jQuery могут выглядеть аттрактивно, но они могут снижать производительность:

JS Скопировать код // Создаём массив выбранных чекбоксов с использованием цепочки вызовов var checkedValues = $('.your-checkbox-class').filter(':checked').map((_, el) => el.value).get();

Помощь от Underscore.js

Использование вспомогательных библиотек, например, underscore.js, может упростить решение задач:

JS Скопировать код // Создаём массив выбранных чекбоксов с использованием underscore.js var checkedValues = _.map($('.your-checkbox-class:checked'), (el) => el.value);

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