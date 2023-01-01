Получение цвета фона HTML элемента с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Для быстрого получения цвета фона элемента используйте window.getComputedStyle(element).getPropertyValue('background-color') :

JS Скопировать код let bgColor = window.getComputedStyle(document.getElementById('myElement')).getPropertyValue('background-color'); console.log(bgColor); // Выводит цвет в формате RGB/RGBA/HEX

Этот метод извлекает реально применённое значение из стилей элемента, включая инлайновые, внутренние и из внешних CSS файлов.

Разбор вычисленных стилей

Вычисленные стили представляют собой финальные значения CSS-свойств для элемента, которые получаются после всех этапов каскадности CSS. При использовании getComputedStyle() , мы буквально заглядываем в то место, где соединены все источники CSS стилей.

Применение инлайновых стилей

Иногда случается так, что цвет задаётся непосредственно в HTML-элементе:

JS Скопировать код let bgColor = document.getElementById('myElement').style.backgroundColor; // Это сработает, если свойство backgroundColor задано в инлайновых стилях

Данный метод возвращает только инлайновые стили, что может пригодиться для непосредственных изменений или просмотра стилей элемента.

Правильное использование CSS-свойств в JavaScript

CSS-свойства, записанные строчными буквами и с дефисами, в JavaScript трансформируются в camelCase:

JS Скопировать код let bgColor = getComputedStyle(document.getElementById('myElement')).backgroundColor; // В JavaScript используется "backgroundColor", а не "background-color"

Точное соблюдение регистра при написании свойств в JavaScript критически важно при работе с CSS-свойствами.

Преимущества библиотек

Если вы предпочитаете работу с библиотеками типа jQuery или Prototype, есть более простые методы для получения стилей:

JS Скопировать код let bgColor = jQuery('#myElement').css("background-color"); // Решение для поклонников jQuery!

Или так, при использовании Prototype:

JS Скопировать код let bgColor = $('myElement').getStyle('backgroundColor'); // Вариант с использованием Prototype!

Библиотеки облегчают учёт браузерных особенностей, предоставляя упрощённый синтаксис для доступа к стилям.

Советы для максимальной эффективности

Сохраните значение цвета в переменной для повторного использования .

. getComputedStyle — это универсальный метод, в отличие от element.style .

— это универсальный метод, в отличие от . CSS-свойства в JavaScript следует записывать в формате camelCase .

. Учитывайте все источники стилей при определении цвета фона элемента.

Визуализация

Представьте, что определение цвета фона элемента напоминает разгадывание загадок в детективной истории:

Markdown Скопировать код 🎨 Подозреваемый Элемент (HTML Element)

Применяя наш детективный инструмент, window.getComputedStyle :

JS Скопировать код const elementStyle = window.getComputedStyle(document.getElementById('myElement')); const bgColor = elementStyle.getPropertyValue('background-color');

Мы открываем завесу тайны:

Markdown Скопировать код 🖌️ Таинственный Цвет: `bgColor`

С помощью getComputedStyle() мы раскрываем истину, которая может быть не так очевидна с первого взгляда!

Глубокое погружение в

Метод getComputedStyle() — это надёжный помощник, всегда находящий истинные CSS значения. Давайте подробнее познакомимся с его особенностями:

getComputedStyle на практике

Метод прекрасно работает с динамически установленными через JavaScript стилями .

. Учитывает особенности различных браузеров и их предустановленные стили .

. Возвращает точные значения цветов, будь то RGB, RGBA или HEX — в зависимости от обработки браузером.

Возможные сложности

Результаты могут отличаться от формата, указанного в CSS (например, RGB вместо HEX).

Метод требует, чтобы элемент был доступен в DOM (элементы, не отображаемые на странице, могут вызвать проблемы).

Расширенные возможности

Обратите внимание, как специфичность CSS и использование флага !important могут влиять на итоговый стиль:

JS Скопировать код let priorityColor = getComputedStyle(document.getElementById('myElement'), null).getPropertyValue('background-color', 'important'); // Особенности работы с !important

Этот метод помогает обнаружить "битвы" за приоритетность стилей!

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