Получение текста div в JavaScript: разница value и textContent

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Быстрый ответ

Для извлечения текста из элемента div можно воспользоваться свойством textContent . Оно позволяет получить текст без его форматирования:

JS Скопировать код var divText = document.getElementById('yourDivId').textContent;

Если вы хотите получить текст так, как он отображается на странице, следует использовать innerText :

JS Скопировать код var divText = document.getElementById('yourDivId').innerText;

Эти два метода являются эффективными способами получения доступа к содержимому div с использованием чистого JavaScript.

Различия между

При работе с извлечением текста из div основными инструментами являются textContent и innerText . Несмотря на то, что они выполняют сходные функции, главные различия между ними кроются в спецификах поведения и областях применения.

Внутреннее устройство 'textContent'

Свойство textContent возвращает весь текст внутри элемента, включая текст, скрытый или стилизованный при помощи CSS. Это может быть представлено как нефильтрованный данные, игнорирующие внешнее оформление.

'innerText' – что видно на поверхности

В свою очередь, innerText учитывает стили CSS и видимость элемента. Он возвращает только ту часть текста, которая становится видимой пользователю после применения стилевых правил.

Как сделать правильный выбор

Используйте textContent при работе с текстовыми данными в исходном, необработанном виде, и выбирайте innerText , когда нужно получить доступ к видимому, уже отрендеренному тексту. textContent не взаимодействует с CSS, благодаря чему он работает быстрее и производительней.

Совместимость со старыми браузерами

Если вы работаете с аудиторией, которая использует устаревшие браузеры, не поддерживающие textContent , вы можете использовать innerText как надёжную альтернативу:

JS Скопировать код var myDiv = document.getElementById('myDiv'); var divText = myDiv.textContent || myDiv.innerText;

Выбор между

Точечный удар с getElementById

Метод getElementById применяется для детального поиска div по его ID, когда находить нужно точно определённый элемент:

JS Скопировать код var divText = document.getElementById('myDivId').textContent;

Вся мощь в querySelector

document.querySelector предоставляет возможность производить более гибкий поиск, используя любой CSS-селектор:

JS Скопировать код var divText = document.querySelector('#myDivId').textContent;

Не попадайте в распространённые ловушки

Забудьте о innerHTML при работе с текстом

Свойство innerHTML манит очень простым логическим решением: оно возвращает весь HTML-контент, включая теги. Однако такой подход может создать проблемы с безопасностью при работе с ненадёжным содержимым.

Оставьте value для элементов формы

Не используйте value со структурными элементами, которые не являются элементами формы. value идеально подходит при работе с полями input.

Держите безопасность под контролем

Главная ваша задача — обеспечить безопасность при обработке контента элементов. textContent здесь безопасен по умолчанию, поскольку он не интерпретирует содержимое как HTML. Если вы выбираете innerHTML , всегда следуйте правилам очистки контента для защиты от XSS-атак.

Визуализация

Постарайтесь представить процесс извлечения текста из div наглядно:

Markdown Скопировать код В качестве примера возьмём комнату, в которой стоит множество коробок с этикетками: 🎁 => <div id="knowledgeBox">Ценности распакованы!</div>

Используя чистый JavaScript, мы находим коробку с этикеткой id="knowledgeBox" :

JS Скопировать код var knowledgeText = document.getElementById('knowledgeBox').textContent;

Открываем коробку и обнаруживаем замечательное сокровище:

Markdown Скопировать код 🎁... вот что внутри! Открыв коробку, мы видим: **"Ценности распакованы!"**

Совсем не сложно найти нужную коробку и получить доступ к её содержимому, словно находим спрятанный сокровища.

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