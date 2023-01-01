Получение текста div в JavaScript: разница value и textContent#Основы JavaScript #Основы HTML #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для извлечения текста из элемента
div можно воспользоваться свойством
textContent. Оно позволяет получить текст без его форматирования:
var divText = document.getElementById('yourDivId').textContent;
Если вы хотите получить текст так, как он отображается на странице, следует использовать
innerText:
var divText = document.getElementById('yourDivId').innerText;
Эти два метода являются эффективными способами получения доступа к содержимому
div с использованием чистого JavaScript.
Различия между
При работе с извлечением текста из
div основными инструментами являются
textContent и
innerText. Несмотря на то, что они выполняют сходные функции, главные различия между ними кроются в спецификах поведения и областях применения.
Внутреннее устройство 'textContent'
Свойство
textContent возвращает весь текст внутри элемента, включая текст, скрытый или стилизованный при помощи CSS. Это может быть представлено как нефильтрованный данные, игнорирующие внешнее оформление.
'innerText' – что видно на поверхности
В свою очередь,
innerText учитывает стили CSS и видимость элемента. Он возвращает только ту часть текста, которая становится видимой пользователю после применения стилевых правил.
Как сделать правильный выбор
Используйте
textContent при работе с текстовыми данными в исходном, необработанном виде, и выбирайте
innerText, когда нужно получить доступ к видимому, уже отрендеренному тексту.
textContent не взаимодействует с CSS, благодаря чему он работает быстрее и производительней.
Совместимость со старыми браузерами
Если вы работаете с аудиторией, которая использует устаревшие браузеры, не поддерживающие
textContent, вы можете использовать
innerText как надёжную альтернативу:
var myDiv = document.getElementById('myDiv');
var divText = myDiv.textContent || myDiv.innerText;
Выбор между
Точечный удар с
getElementById
Метод
getElementById применяется для детального поиска div по его ID, когда находить нужно точно определённый элемент:
var divText = document.getElementById('myDivId').textContent;
Вся мощь в
querySelector
document.querySelector предоставляет возможность производить более гибкий поиск, используя любой CSS-селектор:
var divText = document.querySelector('#myDivId').textContent;
Не попадайте в распространённые ловушки
Забудьте о
innerHTML при работе с текстом
Свойство
innerHTML манит очень простым логическим решением: оно возвращает весь HTML-контент, включая теги. Однако такой подход может создать проблемы с безопасностью при работе с ненадёжным содержимым.
Оставьте
value для элементов формы
Не используйте
value со структурными элементами, которые не являются элементами формы.
value идеально подходит при работе с полями input.
Держите безопасность под контролем
Главная ваша задача — обеспечить безопасность при обработке контента элементов.
textContent здесь безопасен по умолчанию, поскольку он не интерпретирует содержимое как HTML. Если вы выбираете
innerHTML, всегда следуйте правилам очистки контента для защиты от XSS-атак.
Визуализация
Постарайтесь представить процесс извлечения текста из div наглядно:
В качестве примера возьмём комнату, в которой стоит множество коробок с этикетками:
🎁 => <div id="knowledgeBox">Ценности распакованы!</div>
Используя чистый JavaScript, мы находим коробку с этикеткой
id="knowledgeBox":
var knowledgeText = document.getElementById('knowledgeBox').textContent;
Открываем коробку и обнаруживаем замечательное сокровище:
🎁... вот что внутри!
Открыв коробку, мы видим: **"Ценности распакованы!"**
Совсем не сложно найти нужную коробку и получить доступ к её содержимому, словно находим спрятанный сокровища.
Полезные материалы
- Document: метод querySelector() – Web API | MDN — подробный анализ
querySelectorи его универсальности при поиске элементов в DOM.
- Element: свойство innerHTML – Web API | MDN — получение текста и HTML из элемента через
innerHTML.
- Node: свойство textContent – Web API | MDN — методы возврата текста из узла и его потомков через
textContent.
- HTML DOM свойство textContent элемента — руководство по извлечению текста элемента при помощи
textContent.
- Поиск: getElement, querySelector — детальное рассмотрение методов поиска элементов в DOM с использованием JavaScript.
- Чем отличаются innerText, innerHTML и value? – Stack Overflow — разъяснение различий между
innerText,
innerHTMLи
textContent.
- Основы манипулирования DOM без jQuery — SitePoint — обзор основ управления DOM без использования библиотек.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик