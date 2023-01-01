Получение «сырого» значения из поля input type=number

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Быстрый ответ

Чтобы извлечь значение из поля ввода <input type="number"> воспользуйтесь свойством value в этом коде:

JS Скопировать код let rawValue = document.querySelector('input[type="number"]').value;

Но помните: браузер удаляет все символы, не являющиеся числами, превращая их в пустую строку. Если нужно сохранить все символы, включая неподходящие для числового формата, предпочтительнее использовать <input type="text"> и затем преобразовывать полученные данные в число.

Особенности очистки ввода и поведение браузера

Браузер автоматически очищает данные в поле ввода в соответствии с правилами WHATWG и W3C: если символы в поле <input type="number"> не соответствуют числовым, они заменяются пустой строкой.

Самостоятельное извлечение значений с

Если требуется сохранить весь спектр символов, включая нечисловые, используйте <input type="text"> :

JS Скопировать код let rawInput = document.querySelector('input[type="text"]').value; let parsedNumber = parseFloat(rawInput); // Преобразуем строку в число

Проверка введенных значений на валидность? Безусловно!

Подлинность введенного значения можно проверить при помощи свойства inputElement.validity.valid :

JS Скопировать код let numberInput = document.querySelector('input[type="number"]'); let isValid = numberInput.validity.valid;

Немедленно обеспечьте пользователю визуальную обратную связь с использованием CSS-псевдокласса :invalid :

CSS Скопировать код input:invalid { border: 2px solid red; // Используйте красный цвет: он указывает на наличие ошибки }

Выделение, отслеживание и реагирование

Команда document.execCommand("SelectAll") выделяет весь текст поля, а window.getSelection().toString() позволяет получить текущее выделение:

JS Скопировать код input.addEventListener('keyup', (event) => { console.log("Нажатая клавиша:", event.key); // Внимательно следим за вводом пользователя });

Ограничения для числовых полей ввода

Для задания границ числового ввода используйте атрибуты min и max :

HTML Скопировать код <input type="number" min="1" max="10">

Не забудьте убедиться, что ваш браузер поддерживает HTML5 API для валидации, чтобы использовать свойство validity .

Выделение, преобразование и оформление

Метод select() дает возможность выделить текст в поле ввода. Преобразуйте полученные текстовые данные в числовой формат, обработав событие перехода элемента из фокуса (blur):

JS Скопировать код input.onblur = () => { input.value = parseFloat(input.value) || ''; };

Визуализация

Сравните <input type="number"> со сканером цен в супермаркете:

Markdown Скопировать код Исходное значение: [1, 2, ., 3, e, 3] // Какое многообразие символов в поле для ввода! Результат сканирования: 12.33$ // Но сканер отфильтровывает и принимает только числа.

Как и этот сканер, свойство .valueAsNumber принимает во внимание только числовые значения, отсеивая все остальное.

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Обработка сложной пользовательской записи

Если вы ожидаете ввода текста, состоящего из букв, чисел и специальных символов, используйте специализированные методы разбора строки или воспользуйтесь библиотеками.

Непрерывная обратная связь

Для обеспечения интерактивности форм и своевременной проверки валидности является целесообразным установить слушателей событий для элементов ввода.

Универсальная совместимость

Тестируйте работу форм в разнообразных браузерах и на различных устройствах – ведь обработка данных может вести себя неодинаково в разных окружениях.

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