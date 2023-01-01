Получение «сырого» значения из поля input type=number#Работа с DOM #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы извлечь значение из поля ввода
<input type="number"> воспользуйтесь свойством
value в этом коде:
let rawValue = document.querySelector('input[type="number"]').value;
Но помните: браузер удаляет все символы, не являющиеся числами, превращая их в пустую строку. Если нужно сохранить все символы, включая неподходящие для числового формата, предпочтительнее использовать
<input type="text"> и затем преобразовывать полученные данные в число.
Особенности очистки ввода и поведение браузера
Браузер автоматически очищает данные в поле ввода в соответствии с правилами WHATWG и W3C: если символы в поле
<input type="number"> не соответствуют числовым, они заменяются пустой строкой.
Самостоятельное извлечение значений с
Если требуется сохранить весь спектр символов, включая нечисловые, используйте
<input type="text">:
let rawInput = document.querySelector('input[type="text"]').value;
let parsedNumber = parseFloat(rawInput); // Преобразуем строку в число
Проверка введенных значений на валидность? Безусловно!
Подлинность введенного значения можно проверить при помощи свойства
inputElement.validity.valid:
let numberInput = document.querySelector('input[type="number"]');
let isValid = numberInput.validity.valid;
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:invalid:
input:invalid {
border: 2px solid red; // Используйте красный цвет: он указывает на наличие ошибки
}
Выделение, отслеживание и реагирование
Команда
document.execCommand("SelectAll") выделяет весь текст поля, а
window.getSelection().toString() позволяет получить текущее выделение:
input.addEventListener('keyup', (event) => {
console.log("Нажатая клавиша:", event.key); // Внимательно следим за вводом пользователя
});
Ограничения для числовых полей ввода
Для задания границ числового ввода используйте атрибуты
min и
max:
<input type="number" min="1" max="10">
Не забудьте убедиться, что ваш браузер поддерживает HTML5 API для валидации, чтобы использовать свойство
validity.
Выделение, преобразование и оформление
Метод
select() дает возможность выделить текст в поле ввода. Преобразуйте полученные текстовые данные в числовой формат, обработав событие перехода элемента из фокуса (blur):
input.onblur = () => {
input.value = parseFloat(input.value) || '';
};
Визуализация
Сравните
<input type="number"> со сканером цен в супермаркете:
Исходное значение: [1, 2, ., 3, e, 3] // Какое многообразие символов в поле для ввода!
Результат сканирования: 12.33$ // Но сканер отфильтровывает и принимает только числа.
Как и этот сканер, свойство
.valueAsNumber принимает во внимание только числовые значения, отсеивая все остальное.
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Обработка сложной пользовательской записи
Если вы ожидаете ввода текста, состоящего из букв, чисел и специальных символов, используйте специализированные методы разбора строки или воспользуйтесь библиотеками.
Непрерывная обратная связь
Для обеспечения интерактивности форм и своевременной проверки валидности является целесообразным установить слушателей событий для элементов ввода.
Универсальная совместимость
Тестируйте работу форм в разнообразных браузерах и на различных устройствах – ведь обработка данных может вести себя неодинаково в разных окружениях.
Полезные материалы
<input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN— информация на MDN о
<input type="number">.
- html – Есть ли в HTML5 тип ввода для чисел с плавающей точкой? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о десятичных числах в
<input>.
- Атрибут type у HTML input — материал от W3Schools об атрибутах
<input>в HTML.
- Учите формы | web.dev — руководство от web.dev по созданию качественных форм.
- HTML стандарт — "живой" стандарт WHATWG, описывающий
<input>.
- Анимация | CSS-Tricks – CSS-Tricks — информация о CSS-анимациях на сайте CSS-Tricks.
- Свойства и методы форм — руководство от JavaScript.info по работе с формами и их элементами при помощи JavaScript.
Тимур Голубев
веб-разработчик