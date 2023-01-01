Получение списка data-* атрибутов в JavaScript и jQuery#Работа с DOM #Теги и атрибуты #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы извлечь все атрибуты
data-* из HTML-элемента в JavaScript, воспользуйтесь циклом
element.attributes и выберите атрибуты, начинающиеся на
data-:
const dataAttrs = Array.from(document.getElementById('elementId').attributes)
.filter(attr => attr.name.startsWith('data-'))
.reduce((obj, attr) => {
obj[attr.name] = attr.value;
return obj;
}, {});
Для работы с jQuery используйте метод
.data(), который автоматически выберет все атрибуты
data-*:
const dataAttrs = $('#elementId').data();
Эти фрагменты кода возвращают объект, ключами которого являются имена атрибутов
data-, а значениями — соответствующие им значения в элементе.
Применение теории на практике: работа с data-атрибутами
Data-атрибуты служат для хранения дополнительной информации и могут быть добавлены к стандартным HTML-элементам, обойдясь без дополнительных структур данных в JavaScript или jQuery. Обратите внимание, что JavaScript автоматически преобразует строковые значения атрибутов в соответствующие типы данных при их извлечении.
Профессиональное использование data-атрибутов
Автоматическое преобразование к CamelCase
C помощью
element.dataset в современных браузерах имена data-атрибутов автоматически конвертируются в camelCase. Так,
data-my-attribute превратится в
element.dataset.myAttribute.
Использование регулярных выражений
В старых браузерах без поддержки свойства
.dataset тем не менее можно анализировать атрибуты
data-* с помощью регулярных выражений:
const el = document.getElementById('elementId');
const dataAttrs = {};
for (let i = 0; i < el.attributes.length; i++) {
const attrName = el.attributes[i].name;
if (/^data-/.test(attrName)) {
const key = attrName.slice(5).replace(/-([a-z])/g, g => g[1].toUpperCase());
dataAttrs[key] = el.getAttribute(attrName);
}
}
Возможности jQuery: кэширование данных
При использовании метода
.data() в jQuery первый доступ к атрибутам кэшируется во внутреннем хранилище, что ускоряет последующие операции, поскольку они не требуют прямого обращения к DOM.
Визуализация
Вот как JavaScript и jQuery извлекают data-атрибуты:
| HTML-элемент | Атрибуты |
| ------------------------- | ---------------------- |
| <div data-role="..."> | data-role |
| <span data-info="..."> | data-info |
| <button data-toggle="..."> | data-toggle |
JavaScript и jQuery эффективно раскрывают все скрытые в элементах данные, теперь доступные для вашего дальнейшего использования.
Продвинутые знания: особые случаи и рекомендации по производительности
Особые случаи: предотвращение проблем
Имейте в виду особенности работы с
data-* атрибутами. Например, следите за актуальностью данных. Если вы обновите
data-* атрибут через
.attr(), после того как уже вызвали
.data(), внутренний кэш jQuery не обновится. Для внесения изменений используйте
.attr(), чтобы обеспечить синхронизацию.
Аспект производительности: эффективность обращений к атрибутам
При работе с большим количество элементов или атрибутов важно учесть оптимизацию. Используйте один вызов
.data(), чтобы извлечь все данные, так вы сократите время работы с DOM:
// Эффективно
const allData = $('#elementId').data();
// Менее эффективно
const role = $('#elementId').data('role');
const info = $('#elementId').data('info');
Таким образом вы максимально используете возможности кэширования jQuery, снижая нагрузку на DOM.
Полезные материалы
- data-* – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN
- Data | Документация jQuery API
- jQuery how to find an element based on a data-attribute value? – Stack Overflow
- Полное руководство по data-атрибутам | CSS-Tricks
- HTML data-* Атрибут
- Атрибуты и свойства
- Как и почему следует использовать настраиваемые data-атрибуты HTML5 — SitePoint
Элина Баранова
разработчик Android