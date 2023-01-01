Получение состояния чекбокса на JS: события onclick/onchange#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для мониторинга состояния флажка применяется атрибут
checked в контексте событий
onclick или
onchange:
document.querySelector('.myCheckbox').onchange = function() {
console.log(this.checked ? this.value : 'Флажок не выбран');
};
В данном примере
document.querySelector проводит поиск чекбокса. Событие
onchange отслеживает любые его изменения, а
this.checked проверяет, включен ли флажок. В зависимости от результата в консоль выводятся либо значение
value элемента, либо сообщение о том, что флажок не выбран.
Взгляд на лучшие практики и совместимость с браузерами
В процессе работы со статусами флажков, стоит избегать ошибок и знать особенности работы браузеров. Обратимся к некоторым лучшим практикам:
Искусство обработки событий
Применение атрибутов в HTML уже не актуально. В современном JavaScript выбирают метод
addEventListener:
const checkbox = document.querySelector('.myCheckbox');
checkbox.addEventListener('change', function() {
console.log(this.checked ? this.value : 'Флажок не выбран');
});
Для обеспечения совместимости со старыми версиями Internet Explorer, возможно, придется использовать
attachEvent:
function setEventListener(element, type, handler) {
if (element.addEventListener) {
element.addEventListener(type, handler, false);
} else if (element.attachEvent) {
element.attachEvent('on' + type, handler);
}
}
setEventListener(checkbox, 'change', function() {
console.log(this.checked ? this.value : 'Флажок не выбран');
});
Таинственная жизнь состояний флажков
Необходимо помнить, что атрибут
value флажка остается неизменным, независимо от его статуса. Основное внимание стоит уделить свойству
checked:
const checkboxState = checkbox.checked; // Возможные значения: true / false
История о безобидных
<label>
Клик по элементу
<label> вправе изменить состояние чекбокса. Не забывайте об этой особенности:
<label for="myCheckbox">Нажми на меня, и ничего не случится</label>
<input type="checkbox" id="myCheckbox" />
Так, взаимодействие с лейблом осуществляет переключение чекбокса без каких-либо побочных эффектов.
React и чекбоксы: Романтическая история
В случае использования React управление чекбоксами становится исключительно комфортным:
Волшебство useState
const [checked, setChecked] = useState(false);
function handleCheckboxChange(event) {
setChecked(event.target.checked);
}
return (
<input
type="checkbox"
checked={checked}
onChange={handleCheckboxChange}
/>
);
Чудеса с
<label>
Важно синхронизировать значение атрибута
htmlFor метки с
id флажка, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие:
<label htmlFor="myCheckbox">Нажми на меня, и все будет хорошо</label>
<input type="checkbox" id="myCheckbox" onChange={handleCheckboxChange} />
Визуализация
Для наглядности приведем аналогию событий чекбокса:
|Событие HTML-флажка
|Выключатель света
|onclick
|⚡️ Мгновенная реакция
|onchange
|🔄 Состояние изменилось
Можно представить, что чекбокс — это переключатель света:
checkbox.onclick = function() { /* ⚡️ Изменение наступает мгновенно! */ };
checkbox.onchange = function() { /* 🔄 Состояние изменилось и готово! */ };
Визуализация поведения чекбокса:
Перед кликом: [☐] — Тьма
После клика: [☑️] — Свет
Что стоит отметить: Сразу после клика мы имеем доступ к актуальному состоянию флажка, доступному в событиях
onclick или
onchange.
Освоение искусства событий изменений
Обучение событиям изменений может быть сложным, но мы можем это упростить:
Воспоминания о давном onchange
Некоторые версии старого IE испытывали проблемы с событием
onchange — оно работало нестабильно. Лучше использовать
onclick.
Избегаем setTimeout
Не стоит применять
setTimeout, если в этом нет необходимости. Состояние флажка должно быть доступно немедленно, без задержек!
Радость вывода в консоль
Проверьте свои навыки в обработке событий, выведя информацию о состояний чекбокса в консоль:
checkbox.addEventListener('change', function() {
console.log(`Состояние флажка: [${this.checked}] ; Уже ощущаете силу?`);
});
Манифест читабельности кода
Для поддержания порядка в коде, используйте именованные функции при создании обработчиков событий:
function logCheckboxState(event) {
console.log(`Состояние флажка: ${event.target.checked} ; Как просто!`);
}
checkbox.addEventListener('change', logCheckboxState);
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер