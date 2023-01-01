Получение родительского div элемента в JavaScript без jQuery#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Доступ к родительскому
div через JavaScript возможен с помощью свойства
element.parentElement. Приведем пример:
var child = document.getElementById('child'); // Вот наш дочерний элемент
var parentDiv = child.parentElement.tagName === 'DIV' ? child.parentElement : null;
// Получим родительский div или null, если родитель не является div-ом.
Такой код позволит вам получить непосредственного родителя элемента, если он является
div, либо
null в противном случае.
Раскрываем тайны DOM: parentNode против parentElement
При взаимодействии с DOM важно разбираться в различиях между
parentNode и
parentElement. Оба эти свойства относятся к интерфейсу
Node и поддерживаются современными браузерами в соответствии со спецификациями DOM.
Свойство
parentNode отсылает к любым типам узлов, включая
Element,
Document и
DocumentFragment.
В отличие от него,
parentElement фокусирован исключительно на узлах типа
Element, что обеспечивает упрощение работы с HTML-структурами и избежание ситуаций, когда родительским узлом является не элемент, а другой тип узла.
Способы выбора родительского узла
Поиск ближайшего предка
Метод
Element.closest() позволяет найти ближайшего родительского
div:
var child = document.getElementById('child'); // Это наш дочерний элемент
var closestDiv = child.closest('div'); // Ищем ближайший div
Метод
closest() вернёт
null, если подходящего элемента не существует.
Создание пользовательского метода поиска
Вы можете реализовать функцию
upTo(), которая осуществляет поиск родительского элемента с указанным тегом:
function upTo(el, tagName) {
tagName = tagName.toUpperCase();
while (el && el.parentNode) {
el = el.parentNode;
if (el.tagName === tagName) {
return el;
}
}
return null;
}
var parentDiv = upTo(document.getElementById('child'), 'div'); // Ищем родительский div
Эта функция рекурсивно обходит DOM дерево вверх, до тех пор пока не находит узел с подходящим тегом.
Преодоление предков
Если непосредственный родитель вашего элемента не является
div, используйте цикл для его поиска:
var child = document.getElementById('child');
var parentDiv;
while ((child = child.parentElement) && child.tagName !== 'DIV');
parentDiv = child;
Оптимизация и производительность кода
Нативные JavaScript-методы работы с DOM обеспечивают высокую производительность по сравнению с
jQuery. Они адаптированы под современные браузеры и помогают уменьшить время загрузки страницы.
В случае, когда
.parentElement не возвращает ожидаемый результат (например, когда родитель является документом или фрагментом), рекомендуется включить в свой код проверку на различные случаи.
Визуализация
Вот так может выглядеть родительское "дерево" в HTML:
[👵 Бабушка DIV]
/ \
[👨 Папа DIV] [👩 Мама DIV]
/ \
[🧒️ Ребёнок DIV] [👦 Брат DIV]
Когда Ребёнок DIV обращается к своему родителю, он находит Папа DIV:
🧒 Ребёнок DIV --- ищет родителя ---> 👨 Папа DIV
Именно так в HTML реализуется структура вложенности, где каждый элемент ориентируется на родительские селекторы для определения своих родительских связей.
Когда parentElement не выходит
Детальный поиск
Иногда, особенно при работе с фреймворками, такими как
Vue и
React, требуется более тонкий подход к поиску родительских элементов.
Обработка значений null или undefined
Если родительский элемент не был найден, добавьте проверку:
if (!parentDiv) {
// Обрабатываем ситуацию, когда родительский div не найден
}
Решение проблем совместимости браузеров
Учитывайте совместимость методов браузеров, и при необходимости, используйте полифиллы для поддержания старых версий браузеров.
Полезные материалы
- Element: closest() method – Web APIs | MDN — Подробное руководство по методу
.closest()на MDN.
- .parent() | jQuery API Documentation — Метод jQuery для определения родительского элемента.
- javascript – Difference between DOM parentNode and parentElement – Stack Overflow — Обсуждение разницы между
parentNodeи
parentElementна Stack Overflow.
- Searching: getElement, querySelector — Обзор методов поиска в DOM.
- Tutorial | DigitalOcean — Подробное руководство по обходу DOM с практическими примерами.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик