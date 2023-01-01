Получение родительского div элемента в JavaScript без jQuery

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Быстрый ответ

Доступ к родительскому div через JavaScript возможен с помощью свойства element.parentElement . Приведем пример:

JS Скопировать код var child = document.getElementById('child'); // Вот наш дочерний элемент var parentDiv = child.parentElement.tagName === 'DIV' ? child.parentElement : null; // Получим родительский div или null, если родитель не является div-ом.

Такой код позволит вам получить непосредственного родителя элемента, если он является div , либо null в противном случае.

Раскрываем тайны DOM: parentNode против parentElement

При взаимодействии с DOM важно разбираться в различиях между parentNode и parentElement . Оба эти свойства относятся к интерфейсу Node и поддерживаются современными браузерами в соответствии со спецификациями DOM.

Свойство parentNode отсылает к любым типам узлов, включая Element , Document и DocumentFragment .

В отличие от него, parentElement фокусирован исключительно на узлах типа Element , что обеспечивает упрощение работы с HTML-структурами и избежание ситуаций, когда родительским узлом является не элемент, а другой тип узла.

Способы выбора родительского узла

Поиск ближайшего предка

Метод Element.closest() позволяет найти ближайшего родительского div :

JS Скопировать код var child = document.getElementById('child'); // Это наш дочерний элемент var closestDiv = child.closest('div'); // Ищем ближайший div

Метод closest() вернёт null , если подходящего элемента не существует.

Создание пользовательского метода поиска

Вы можете реализовать функцию upTo() , которая осуществляет поиск родительского элемента с указанным тегом:

JS Скопировать код function upTo(el, tagName) { tagName = tagName.toUpperCase(); while (el && el.parentNode) { el = el.parentNode; if (el.tagName === tagName) { return el; } } return null; } var parentDiv = upTo(document.getElementById('child'), 'div'); // Ищем родительский div

Эта функция рекурсивно обходит DOM дерево вверх, до тех пор пока не находит узел с подходящим тегом.

Преодоление предков

Если непосредственный родитель вашего элемента не является div , используйте цикл для его поиска:

JS Скопировать код var child = document.getElementById('child'); var parentDiv; while ((child = child.parentElement) && child.tagName !== 'DIV'); parentDiv = child;

Оптимизация и производительность кода

Нативные JavaScript-методы работы с DOM обеспечивают высокую производительность по сравнению с jQuery . Они адаптированы под современные браузеры и помогают уменьшить время загрузки страницы.

В случае, когда .parentElement не возвращает ожидаемый результат (например, когда родитель является документом или фрагментом), рекомендуется включить в свой код проверку на различные случаи.

Визуализация

Вот так может выглядеть родительское "дерево" в HTML:

Markdown Скопировать код [👵 Бабушка DIV] / \ [👨 Папа DIV] [👩 Мама DIV] / \ [🧒️ Ребёнок DIV] [👦 Брат DIV]

Когда Ребёнок DIV обращается к своему родителю, он находит Папа DIV:

Markdown Скопировать код 🧒 Ребёнок DIV --- ищет родителя ---> 👨 Папа DIV

Именно так в HTML реализуется структура вложенности, где каждый элемент ориентируется на родительские селекторы для определения своих родительских связей.

Когда parentElement не выходит

Детальный поиск

Иногда, особенно при работе с фреймворками, такими как Vue и React , требуется более тонкий подход к поиску родительских элементов.

Обработка значений null или undefined

Если родительский элемент не был найден, добавьте проверку:

JS Скопировать код if (!parentDiv) { // Обрабатываем ситуацию, когда родительский div не найден }

Решение проблем совместимости браузеров

Учитывайте совместимость методов браузеров, и при необходимости, используйте полифиллы для поддержания старых версий браузеров.

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