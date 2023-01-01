Получение координат X и Y при клике мыши в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить координаты X и Y места клика мыши, вы можете применить следующий код на JavaScript:

JS Скопировать код document.onclick = (e) => console.log(`Координаты клика: X = ${e.clientX}, Y = ${e.clientY}`);

При помощи этого простого скрипта вы сможете определить позиции X и Y каждого клика по странице.

Разбираемся с объектом MouseEvent

Определение координат курсора после клика осуществляется с помощью объекта MouseEvent и его свойств: clientX , clientY , pageX , pageY .

clientX и clientY позволяют узнать координаты относительно видимой области страницы. Эти значения не изменяются при прокрутке.

и позволяют узнать координаты относительно видимой области страницы. Эти значения не изменяются при прокрутке. pageX и pageY показывают координаты относительно всей страницы. Если вместо них возвратиться значение undefined , значит, эти свойства не поддерживаются конкретным браузером. В таких случаях лучше использовать clientX и clientY .

JS Скопировать код function printMousePos(e) { console.log(`Координаты на странице: X = ${e.pageX}, Y = ${e.pageY}`); console.log(`Координаты относительно видимой области: X = ${e.clientX}, Y = ${e.clientY}`); } document.addEventListener('click', printMousePos);

Совмещаем простоту с совместимостью

С точки зрения совместимости с разными браузерами рекомендуется использовать clientX и clientY . Если необходимо определить координаты относительно внутри элемента, по которому был совершён клик, удобно применять event.offsetX и event.offsetY .

JS Скопировать код function getCoordsRelativeToElement(event) { console.log(`Координаты относительно элемента: X = ${event.offsetX}, Y = ${event.offsetY}`); } document.addEventListener('click', getCoordsRelativeToElement);

При создании интерактивных интерфейсов, когда нужно отслеживание координат мыши в онлайн режиме, можно применить такое решение:

JS Скопировать код document.onmousemove = (e) => { document.getElementById("liveCoords").textContent = `X = ${e.clientX}, Y = ${e.clientY}`; };

Обработка событий в усложнённой ситуации

В случае необходимости реализации механизма отслеживания координат в сложных приложениях, например, в играх, важно:

Обеспечить глобальный доступ к вашей функции

Проверять работу кода в разнообразных браузерах

Гарантировать отсутствие конфликтов с другими скриптами, могущими повлиять на обработку событий

При использовании pageX и pageY учтите влияние прокрутки страницы, так как она меняет получаемые значения.

Настройка вашей реализации

Если ваши определения координат мыши не соответствуют ожидаемым, рекомендуется проверить следующее:

Проверьте корректность работы ваших game.js или другой файла обработчика

или другой файла обработчика Устраните конфликты со другими скриптами

Консоль браузера подскажет, где может быть проблема

Показываем координаты клика пользователю

Для того чтобы показать пользователю координаты клика, вы можете использовать следующий код:

JS Скопировать код document.addEventListener('click', function(event) { let coordDisplay = document.getElementById("coordDisplay"); coordDisplay.textContent = `X = ${event.clientX}, Y = ${event.clientY}`; });

Здесь мы применяем элемент с идентификатором coordDisplay , для отображения координат после каждого клика.

Визуализация

На примере ниже показано, как можно отобразить места кликов на странице, сравнив их с маркерами на карте:

JS Скопировать код document.addEventListener('click', function(event) { const flagX = event.pageX; const flagY = event.pageY; });

Каждый клик устанавливает своего рода "маркер" на вашей веб-странице, по аналогии с системой размещения маркеров на карте.

Учитываем CSS и responsive дизайн

При работе с координатами клика важно учитывать особенности CSS и адаптивного дизайна. При позиционировании элементов интерфейса на основе координат клика обязательно учитывать размеры экрана, разрешение, а также отступы и padding, чтобы получить максимально точное определение координат клика.

Полезные материалы