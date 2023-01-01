Получение и обработка всех элементов input в форме jQuery#Формы #jQuery #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы собрать данные формы, воспользуйтесь методом jQuery
.serializeArray().
Пример:
let formData = $('form#FormId').serializeArray();
Замените
'#FormId' на идентификатор вашей формы. В результате будет получен массив объектов, в каждом из которых находятся поля
name и
value.
Взаимодействие с элементами формы
Важный навык для веб-разработчика – уметь управлять элементами формы, поскольку они лежат в основе взаимодействия с пользователем.
Обход элементов формы
С помощью метода
.each() в jQuery можно осуществлять тщательную обработку каждого элемента формы: извлекать данные, изменять их и проводить другие операции.
Пример:
$('#FormId').find(':input').each(function() {
let type = $(this).attr('type');
let name = $(this).attr('name');
let value = $(this).val();
// Вы имеете все возможности для дальнейшего манипулирования данными!
});
При применении этого метода гарантировано, что ни один элемент не будет упущен.
Обработка различных видов элементов
Формы могут быть разнообразными, но мы можем собрать данные с любых из них.
Пример:
$('#FormId input, #FormId select, #FormId textarea').each(function() {
// Каждый элемент важен для нас!
});
Управление отправкой формы
Иногда необходимо предотвратить отправку формы до выполнения конкретных условий. В этом случае на помощь придут
e.preventDefault() и метод
.on().
Пример:
$('#FormId').on('submit', function(e) {
if ($(this).find('input[required]').val().trim() === '') {
e.preventDefault();
// Похоже, вы что-то забыли.
}
// Если же всё в порядке, форму можно отправлять.
});
Визуализация
Представим все элементы формы, как плоды на дереве 🌳:
Сад Форм (🌳):
– Текстовое поле (🍎)
– Поле электронной почты (🍐)
– Поле пароля (🍊)
– Чекбокс (🍒)
– Радиокнопка (🍇)
Произведём сбор урожая, используя:
$('#myForm').find(':input').serializeArray();
// 🧺 *Урожай увеличивается*
И вот, что получилось:
🧺:
– { name: 'username', value: 'JohnDoe' } (🍎)
– { name: 'email', value: 'john@example.com' } (🍐)
– { name: 'password', value: 's3cure' } (🍊)
– { name: 'terms', value: 'agree' } (🍒 Отмечено)
– { name: 'gender', value: 'male' } (🍇 Выбрано)
Всё готово к отправке, капитан!
Динамические формы
Формы могут быть не только статическими хранилищами информации. С помощью jQuery формы становятся интерактивными и адаптируются к ситуации.
Анимация при ошибках валидации
Представьте, что формы могут "танцевать", отражая ошибки валидации?
Пример:
if ($('#InputId').val().trim() === '') {
$('#InputId').animate({backgroundColor: "#ffcccc"}, 500);
// Подсвеченный элемент привлечёт ваше внимание!
}
Интерактивные элементы форм
Цветовая палитра элементов формы может изменяться в зависимости от действий пользователя.
Пример:
$('#FormId :input').on('change', function() {
if ($(this).val().trim() !== '') {
// Элемент наполнился жизнью и готов к действиям.
}
});
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android