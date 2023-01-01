Получение и обработка всех элементов input в форме jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы собрать данные формы, воспользуйтесь методом jQuery .serializeArray() .

Пример:

JS Скопировать код let formData = $('form#FormId').serializeArray();

Замените '#FormId' на идентификатор вашей формы. В результате будет получен массив объектов, в каждом из которых находятся поля name и value .

Взаимодействие с элементами формы

Важный навык для веб-разработчика – уметь управлять элементами формы, поскольку они лежат в основе взаимодействия с пользователем.

Обход элементов формы

С помощью метода .each() в jQuery можно осуществлять тщательную обработку каждого элемента формы: извлекать данные, изменять их и проводить другие операции.

Пример:

JS Скопировать код $('#FormId').find(':input').each(function() { let type = $(this).attr('type'); let name = $(this).attr('name'); let value = $(this).val(); // Вы имеете все возможности для дальнейшего манипулирования данными! });

При применении этого метода гарантировано, что ни один элемент не будет упущен.

Обработка различных видов элементов

Формы могут быть разнообразными, но мы можем собрать данные с любых из них.

Пример:

JS Скопировать код $('#FormId input, #FormId select, #FormId textarea').each(function() { // Каждый элемент важен для нас! });

Управление отправкой формы

Иногда необходимо предотвратить отправку формы до выполнения конкретных условий. В этом случае на помощь придут e.preventDefault() и метод .on() .

Пример:

JS Скопировать код $('#FormId').on('submit', function(e) { if ($(this).find('input[required]').val().trim() === '') { e.preventDefault(); // Похоже, вы что-то забыли. } // Если же всё в порядке, форму можно отправлять. });

Визуализация

Представим все элементы формы, как плоды на дереве 🌳:

Markdown Скопировать код Сад Форм (🌳): – Текстовое поле (🍎) – Поле электронной почты (🍐) – Поле пароля (🍊) – Чекбокс (🍒) – Радиокнопка (🍇)

Произведём сбор урожая, используя:

JS Скопировать код $('#myForm').find(':input').serializeArray(); // 🧺 *Урожай увеличивается*

И вот, что получилось:

Markdown Скопировать код 🧺: – { name: 'username', value: 'JohnDoe' } (🍎) – { name: 'email', value: 'john@example.com' } (🍐) – { name: 'password', value: 's3cure' } (🍊) – { name: 'terms', value: 'agree' } (🍒 Отмечено) – { name: 'gender', value: 'male' } (🍇 Выбрано)

Всё готово к отправке, капитан!

Динамические формы

Формы могут быть не только статическими хранилищами информации. С помощью jQuery формы становятся интерактивными и адаптируются к ситуации.

Анимация при ошибках валидации

Представьте, что формы могут "танцевать", отражая ошибки валидации?

Пример:

JS Скопировать код if ($('#InputId').val().trim() === '') { $('#InputId').animate({backgroundColor: "#ffcccc"}, 500); // Подсвеченный элемент привлечёт ваше внимание! }

Интерактивные элементы форм

Цветовая палитра элементов формы может изменяться в зависимости от действий пользователя.

Пример:

JS Скопировать код $('#FormId :input').on('change', function() { if ($(this).val().trim() !== '') { // Элемент наполнился жизнью и готов к действиям. } });

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