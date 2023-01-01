Получение HTML определенного DOM-элемента в JavaScript

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Быстрый ответ

Для получения полного HTML элемента вам стоит использовать свойство element.outerHTML :

JS Скопировать код var html = document.getElementById('myElement').outerHTML;

Если требуется извлечь внутреннее содержимое элемента, используйте свойство element.innerHTML .

Альтернативные решения

В зависимости от ситуации, уместными могут быть и другие подходы, кроме outerHTML :

Создание клона для безопасности

JS Скопировать код // Безопасность важнее всего – создаём клон элемента var clone = document.getElementById('myElement').cloneNode(true); var html = clone.outerHTML;

Использование CSS-селекторов

JS Скопировать код // Изысканный способ выбора элементов, обладающих определенными атрибутами var html = document.querySelector('.myClass[attr="value"]').outerHTML;

Работа со старыми версиями браузеров

JS Скопировать код // Возвращаемся к проверенной временем технике обёртывания в div var el = document.getElementById('myElement'); var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.appendChild(el.cloneNode(true)); var html = wrapper.innerHTML;

Понимание разницы между outerHTML и innerHTML значительно расширит ваши возможности в JavaScript.

Визуализация

Представьте себе, что извлечение HTML-содержимого DOM-элемента – это словно фотографирование дерева на веб-странице.

Markdown Скопировать код DOM Элемент (🌳): Это дерево на нашем веб-участке

JS Скопировать код // Запечатляем момент! let treeSnapshot = document.querySelector(".tree").outerHTML;

Таким образом, снимок (📸) охватывает не только само дерево (🌳), но и все, что его окружает ( outerHTML ).

Погружение в тему

Работа со сложными структурами

JS Скопировать код // Как в запутанных сценариях фильма "Инцепция", когда одна структура вложена в другую var html = new XMLSerializer().serializeToString(document.getElementById('complexTable'));

Продвинутая работа с createRange()

JS Скопировать код // Точно выделяем нужные элементы, словно делаем снайперский выстрел var range = document.createRange(); range.selectNode(document.getElementById('partialContent')); var html = range.cloneContents().outerHTML;

Минимизация рефлоу браузера

JS Скопировать код // Работайте эффективно, экономя ресурсы браузера. // Клонируйте узлы и манипулируйте ими вне DOM. // Накопите целый ряд действий перед воздействием на DOM.

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