Получение HTML определенного DOM-элемента в JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
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Быстрый ответ
Для получения полного HTML элемента вам стоит использовать свойство
element.outerHTML:
var html = document.getElementById('myElement').outerHTML;
Если требуется извлечь внутреннее содержимое элемента, используйте свойство
element.innerHTML.
Альтернативные решения
В зависимости от ситуации, уместными могут быть и другие подходы, кроме
outerHTML:
Создание клона для безопасности
// Безопасность важнее всего – создаём клон элемента
var clone = document.getElementById('myElement').cloneNode(true);
var html = clone.outerHTML;
Использование CSS-селекторов
// Изысканный способ выбора элементов, обладающих определенными атрибутами
var html = document.querySelector('.myClass[attr="value"]').outerHTML;
Работа со старыми версиями браузеров
// Возвращаемся к проверенной временем технике обёртывания в div
var el = document.getElementById('myElement');
var wrapper = document.createElement('div');
wrapper.appendChild(el.cloneNode(true));
var html = wrapper.innerHTML;
Понимание разницы между
outerHTML и
innerHTML значительно расширит ваши возможности в JavaScript.
Визуализация
Представьте себе, что извлечение HTML-содержимого DOM-элемента – это словно фотографирование дерева на веб-странице.
DOM Элемент (🌳): Это дерево на нашем веб-участке
// Запечатляем момент!
let treeSnapshot = document.querySelector(".tree").outerHTML;
Таким образом, снимок (📸) охватывает не только само дерево (🌳), но и все, что его окружает (
outerHTML).
Погружение в тему
Работа со сложными структурами
// Как в запутанных сценариях фильма "Инцепция", когда одна структура вложена в другую
var html = new XMLSerializer().serializeToString(document.getElementById('complexTable'));
Продвинутая работа с
createRange()
// Точно выделяем нужные элементы, словно делаем снайперский выстрел
var range = document.createRange();
range.selectNode(document.getElementById('partialContent'));
var html = range.cloneContents().outerHTML;
Минимизация рефлоу браузера
// Работайте эффективно, экономя ресурсы браузера.
// Клонируйте узлы и манипулируйте ими вне DOM.
// Накопите целый ряд действий перед воздействием на DOM.
Полезные материалы
- Свойство Element: outerHTML – Web API | MDN — подробный обзор использования
outerHTMLв JavaScript для получения полного HTML элемента.
- XMLSerializer – Web API | MDN — говорим о облегчении работы со сложными структурами за счет использования сериализации XML.
- Свойство HTML DOM Element outerHTML — полезная практика использования
outerHTML.
- Свойство Element: innerHTML – Web API | MDN — как извлечь внутреннее содержимое элемента.
- DOM дерево — введение в узлы DOM и их свойства.
- Полное руководство по элементу таблицы | CSS-Tricks — применительно к работе с вложенными таблицами.
- Метод Document: createRange() – Web API | MDN — о выборочной сериализации частей DOM.
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Как получить полный HTML элемент в JavaScript?
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Станислав Плотников
фронтенд-разработчик
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