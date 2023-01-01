Полноэкранный режим HTML5-видео: решение технических ограничений#Веб-разработка #Мультимедиа #Видео и аудио теги
Быстрый ответ
Чтобы перевести видео HTML5 в полноэкранный режим, применяйте метод
requestFullscreen() к элементу видео с помощью JavaScript. Вы можете активировать этот метод при событии, инициированном пользователем, например, при нажатии на кнопку:
document.getElementById("fullscreenBtn").onclick = function() {
var video = document.getElementById("videoElement");
// Солнце слишком яркое, чтобы смотреть на него без очков 😎
if (video.requestFullscreen) {
video.requestFullscreen(); // Chrome будет рад всех видеть!
} else if (video.webkitRequestFullscreen) {
video.webkitRequestFullscreen(); // Safari, как глоток свежего воздуха!
} else if (video.msRequestFullscreen) {
video.msRequestFullscreen(); // IE/Edge, пришло ваше время!
};
};
В силу различий поддержки API браузерами приходится использовать префиксы браузеров. Жизнь полна неожиданностей, не так ли?
Кросс-браузерная поддержка: пойди скажи, кто тебя пригласил танцевать
Поддержка Fullscreen API в браузерах различается, поэтому вам придется настроить код в соответствии с каждым браузером, как под музыку на танцполе. Так, вот некоторые примеры:
Firefox 10+:
mozRequestFullScreen()
Chrome 15+:
requestFullscreen()
Safari 5.1+:
webkitRequestFullscreen()
Internet Explorer:
msRequestFullscreen()
Требование, чтобы переход в полноэкранный режим инициировал сам пользователь, является мерой безопасности, предотвращающей неправомерное использование этой функции.
Учитываем: разницу браузеров, безопасности и библиотеки
В стиле разных браузеров
Время от времени, в отдельных браузерах нужны специфические подходы. Например, Safari на iOS предпочитает
webkitEnterFullscreen() для встроенных видео. Для проверки совместимости полезен сайт
caniuse.com, и стоит иметь в виду альтернативные варианты выполнения.
Танцы с библиотеками
Библиотека screenfull.js значительно упрощает работу с кроссбраузерностью, что гораздо проще, чем танцевать танго на тонком канате.
Отлаживаем ошибки и возвращаемся в ритм
Найдите и исправьте ошибки, они мешают вашему представлению. Особенно Chrome иногда при переключении в полноэкранный режим забрасывает "сюрпризы". Обновление до последних версий API поможет поддерживать работоспособность вашего приложения.
Готовы изучить новые темы?
- Инициатива пользователя необходима для перехода в полноэкранный режим.
- Будьте гибкими и использовать различные API и условную логику.
- Применяйте новейшие методы для перехода в полноэкранный режим.
- Следите за обновлениями в спецификациях видео HTML5.
Для вашего просмотрового удовольствия
Представьте себе переход видео в полноэкранном режиме как масштабирование на весь экран:
Обычное видео: 🎥 – Я отлично смотрюсь на любом экране.
Нажмите кнопку для перехода в полноэкранный режим:
Полный экран: 🎥🔁🌌 – Теперь я занимаю весь экран!
Ключевая мысль: видео в полноэкранном режиме — это как модель на подиуме, которая заполняет весь экран.
Код для кнопки:
document.getElementById('videoElement').requestFullscreen(); // Вперед к кинотеатральному опыту!
И теперь вы готовы к объемному просмотру:
Видео в полной красе: [📹 FULLSCREEN PERFECTO 📹]
Вот так просто. 🎥🌐💫
Посмотрим за кулисы
Заметки от спецификации HTML5
Ознакомьтесь с заметками в спецификации HTML5, которые помогают предотвратить злоупотребления при работе с полноэкранном режимом. Это поможет вам избегать распространенных ошибок и обеспечит более плавную работу вашего приложения.
Доступность: VIP гость
Не забывайте о доступности для пользователей с особыми потребностями. Уделите внимание аудиозаписи, которую могут использовать экранные считывающие устройства, и горячим клавишам.
Танцующий с данными
Хотите узнать, как презентация вашего продукта (полноэкранное видео) влияет на пользователей? Отслеживайте статистику пользовательского поведения, чтобы получить важные данные и улучшить производительность.
Отладка: незаслуженно забытый герой
На каждой вечеринке нужен общительный гость. Будьте готовы к быстрому поиску и исправлению ошибок. Используйте инструменты для отладки в браузере, чтобы любые непредвиденные ошибки были немедленно исправлены.
Полезные материалы
- Fullscreen API – Web APIs | MDN — подробное описание Fullscreen API.
- How To Change The Browser To Fullscreen with JavaScript – W3Schools — практические рекомендации по переходу в полноэкранный режим.
- How to Use the HTML5 Full-Screen API — SitePoint — руководство по использованию HTML5 Full-Screen API.
- Fullscreen API – David Walsh Blog — привычные советы от опытного разработчика.
- Fullscreen API | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — актуальные таблицы совместимости Fullscreen API.
- GitHub – sindresorhus/screenfull: Simple wrapper for cross-browser usage of the JavaScript Fullscreen API — хороший инструмент для создания кросс-браузерных решений.
- Fullscreen API Standard — официальный стандарт Fullscreen API.
Марат Гордеев
моушн-дизайнер