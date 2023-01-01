Показать tooltip в HTML только при активации ellipsis

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Быстрый ответ

Чтобы показывать всплывающую подсказку при наведении курсора только в случае, когда текст сокращён до многоточия, воспользуйтесь JavaScript. Проверьте, превысил ли scrollWidth элемента его clientWidth . Если обнаружено переполнение, добавьте атрибут title , и подсказка будет показана.

JS Скопировать код // Используем JavaScript для сравнения `offsetWidth` и `scrollWidth` element.offsetWidth < element.scrollWidth ? element.title = element.textContent : element.removeAttribute('title');

Чтобы гарантировать отображение многоточия, применьте следующий CSS:

CSS Скопировать код .ellipsis { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Назначьте элементу класс .ellipsis и включите JavaScript для проверки наличия переполнения при наведении. Таким образом, подсказка будет показана только когда это необходимо.

Завершение

С jQuery вы можете задать обработчик событий, который будет "следить" за наличием многоточия:

JS Скопировать код // Следите за моментом готовности DOM! $(document).ready(function(){ $('.ellipsis').on('mouseenter', function() { var $this = $(this); $this.attr('title', $this.offsetWidth < $this.scrollWidth ? $this.text() : ''); }); });

Тренажёр для всплывающих подсказок: оптимизируем производительность

Совершенствуем работу всплывающих подсказок:

Закэшируйте jQuery-объект под именем $this для увеличения производительности.

для увеличения производительности. Настройте взаимодействие с подсказкой, используя CSS-свойства pointer-events и position:relative .

и . Настройте видимость и стиль всплывающих подсказок, используя свойства box-shadow , border-radius , opacity и visibility .

Меняющийся текст: управление динамическим контентом

Для управления динамическим контентом следует:

Проверять наличие переполнения после добавления новых элементов в DOM или изменения существующих.

Динамически добавлять и удалять атрибут title в зависимости от наличия переполнения.

в зависимости от наличия переполнения. Эффективно обновлять подсказки для всех элементов с использованием jQuery классовых селекторов.

Исскуственно подразделяемый JavaScript

Для тех, кто предпочитает изящество чистого JavaScript, вот вам пример кода:

JS Скопировать код // Функция, наглядно демонстрирующая преимущества forEach() document.querySelectorAll('.ellipsis').forEach(function(el) { el.addEventListener('mouseenter', function() { if (this.offsetWidth < this.scrollWidth && !this.title) { this.title = this.innerText; } }); });

Доступность: бережём всплывающие подсказки

Главным правилом при улучшении UX всплывающих подсказок является сохранение их доступности:

Подсказки должны быть понятными для всех пользователей, включая пользователей скринридеров.

Применяйте aria-label или aria-labelledby для более эффективного взаимодействия со скринридерами и управления атрибутом title .

Мир совместимости и сафари кроссбраузерности

Убедитесь, что ваше решение корректно функционирует во всех браузерах, включая Internet Explorer.

Соревнования на время: производительность

Прежде всего, стремитесь к минимальному воздействию на производительность: избегайте тяжёлых библиотек и сложного кода, чтобы не замедлять загрузку страницы.

Танго с сенсорными экранами

Не забывайте о сенсорных экранах и подумайте, как показать подсказки без использования событий наведения, возможно, с помощью touchstart .

Визуализация

В качестве примера возьмем чемодан, который не закрывается из-за слишком большой этикетки:

Markdown Скопировать код Маленькая этикетка: [Джонатан Эпп...]

Лишь при обрезании имени, чемодан предоставит больше информации:

Markdown Скопировать код [Джонатан Эпп...] ↔️ Всплывающая подсказка активирована: "Джонатан Эпплсид"

Markdown Скопировать код [Джонатан] ↔️ Всплывающая подсказка не требуется, дополнительной информации нет

Многоточие как загадочная улыбка, намекающая на то, что история ещё не окончена, раскрывает дополнительную информацию только при необходимости.

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