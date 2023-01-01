Показать tooltip в HTML только при активации ellipsis#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Быстрый ответ
Чтобы показывать всплывающую подсказку при наведении курсора только в случае, когда текст сокращён до многоточия, воспользуйтесь JavaScript. Проверьте, превысил ли
scrollWidth элемента его
clientWidth. Если обнаружено переполнение, добавьте атрибут
title, и подсказка будет показана.
// Используем JavaScript для сравнения `offsetWidth` и `scrollWidth`
element.offsetWidth < element.scrollWidth ? element.title = element.textContent : element.removeAttribute('title');
Чтобы гарантировать отображение многоточия, применьте следующий CSS:
.ellipsis { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
Назначьте элементу класс
.ellipsis и включите JavaScript для проверки наличия переполнения при наведении. Таким образом, подсказка будет показана только когда это необходимо.
Завершение
С jQuery вы можете задать обработчик событий, который будет "следить" за наличием многоточия:
// Следите за моментом готовности DOM!
$(document).ready(function(){
$('.ellipsis').on('mouseenter', function() {
var $this = $(this);
$this.attr('title', $this.offsetWidth < $this.scrollWidth ? $this.text() : '');
});
});
Тренажёр для всплывающих подсказок: оптимизируем производительность
Совершенствуем работу всплывающих подсказок:
- Закэшируйте jQuery-объект под именем
$thisдля увеличения производительности.
- Настройте взаимодействие с подсказкой, используя CSS-свойства
pointer-eventsи
position:relative.
- Настройте видимость и стиль всплывающих подсказок, используя свойства
box-shadow,
border-radius,
opacityи
visibility.
Меняющийся текст: управление динамическим контентом
Для управления динамическим контентом следует:
- Проверять наличие переполнения после добавления новых элементов в DOM или изменения существующих.
- Динамически добавлять и удалять атрибут
titleв зависимости от наличия переполнения.
- Эффективно обновлять подсказки для всех элементов с использованием jQuery классовых селекторов.
Исскуственно подразделяемый JavaScript
Для тех, кто предпочитает изящество чистого JavaScript, вот вам пример кода:
// Функция, наглядно демонстрирующая преимущества forEach()
document.querySelectorAll('.ellipsis').forEach(function(el) {
el.addEventListener('mouseenter', function() {
if (this.offsetWidth < this.scrollWidth && !this.title) {
this.title = this.innerText;
}
});
});
Доступность: бережём всплывающие подсказки
Главным правилом при улучшении UX всплывающих подсказок является сохранение их доступности:
- Подсказки должны быть понятными для всех пользователей, включая пользователей скринридеров.
- Применяйте
aria-labelили
aria-labelledbyдля более эффективного взаимодействия со скринридерами и управления атрибутом
title.
Мир совместимости и сафари кроссбраузерности
Убедитесь, что ваше решение корректно функционирует во всех браузерах, включая Internet Explorer.
Соревнования на время: производительность
Прежде всего, стремитесь к минимальному воздействию на производительность: избегайте тяжёлых библиотек и сложного кода, чтобы не замедлять загрузку страницы.
Танго с сенсорными экранами
Не забывайте о сенсорных экранах и подумайте, как показать подсказки без использования событий наведения, возможно, с помощью
touchstart.
Визуализация
В качестве примера возьмем чемодан, который не закрывается из-за слишком большой этикетки:
Маленькая этикетка: [Джонатан Эпп...]
Лишь при обрезании имени, чемодан предоставит больше информации:
[Джонатан Эпп...] ↔️ Всплывающая подсказка активирована: "Джонатан Эпплсид"
[Джонатан] ↔️ Всплывающая подсказка не требуется, дополнительной информации нет
Многоточие как загадочная улыбка, намекающая на то, что история ещё не окончена, раскрывает дополнительную информацию только при необходимости.
Полезные материалы
- Обрезка текста с многоточием в CSS | CSS-Tricks — Разбор использования многоточия для обрезания текста в CSS.
- Как определить, заканчивается ли текст многоточием – Stack Overflow — Сборник методов для обнаружения многоточия при переполнении текста.
- Свойство text-overflow в CSS – W3Schools — Анализ свойства
text-overflowв CSS.
- Пример CSS всплывающей подсказки на многоточие – CodePen — Демонстрация практического использования подсказок для текста с многоточием.
- Распознавание символов на Android – CodeProject – Обсуждение распознавания символов, включая определение текста и многоточия.
Ксения Сорокина
веб-техредактор