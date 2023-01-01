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Показать tooltip в HTML только при активации ellipsis
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Показать tooltip в HTML только при активации ellipsis

#Веб-разработка  #Основы HTML  #CSS и верстка  
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Быстрый ответ

Чтобы показывать всплывающую подсказку при наведении курсора только в случае, когда текст сокращён до многоточия, воспользуйтесь JavaScript. Проверьте, превысил ли scrollWidth элемента его clientWidth. Если обнаружено переполнение, добавьте атрибут title, и подсказка будет показана.

JS
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// Используем JavaScript для сравнения `offsetWidth` и `scrollWidth`
element.offsetWidth < element.scrollWidth ? element.title = element.textContent : element.removeAttribute('title');

Чтобы гарантировать отображение многоточия, применьте следующий CSS:

CSS
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.ellipsis { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Назначьте элементу класс .ellipsis и включите JavaScript для проверки наличия переполнения при наведении. Таким образом, подсказка будет показана только когда это необходимо.

Пошаговый план для смены профессии

Завершение

С jQuery вы можете задать обработчик событий, который будет "следить" за наличием многоточия:

JS
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// Следите за моментом готовности DOM!
$(document).ready(function(){
  $('.ellipsis').on('mouseenter', function() {
    var $this = $(this);
    $this.attr('title', $this.offsetWidth < $this.scrollWidth ? $this.text() : '');
  });
});

Тренажёр для всплывающих подсказок: оптимизируем производительность

Совершенствуем работу всплывающих подсказок:

  • Закэшируйте jQuery-объект под именем $this для увеличения производительности.
  • Настройте взаимодействие с подсказкой, используя CSS-свойства pointer-events и position:relative.
  • Настройте видимость и стиль всплывающих подсказок, используя свойства box-shadow, border-radius, opacity и visibility.

Меняющийся текст: управление динамическим контентом

Для управления динамическим контентом следует:

  • Проверять наличие переполнения после добавления новых элементов в DOM или изменения существующих.
  • Динамически добавлять и удалять атрибут title в зависимости от наличия переполнения.
  • Эффективно обновлять подсказки для всех элементов с использованием jQuery классовых селекторов.

Исскуственно подразделяемый JavaScript

Для тех, кто предпочитает изящество чистого JavaScript, вот вам пример кода:

JS
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// Функция, наглядно демонстрирующая преимущества forEach() 
document.querySelectorAll('.ellipsis').forEach(function(el) {
  el.addEventListener('mouseenter', function() {
    if (this.offsetWidth < this.scrollWidth && !this.title) {
      this.title = this.innerText;
    }
  });
});

Доступность: бережём всплывающие подсказки

Главным правилом при улучшении UX всплывающих подсказок является сохранение их доступности:

  • Подсказки должны быть понятными для всех пользователей, включая пользователей скринридеров.
  • Применяйте aria-label или aria-labelledby для более эффективного взаимодействия со скринридерами и управления атрибутом title.

Мир совместимости и сафари кроссбраузерности

Убедитесь, что ваше решение корректно функционирует во всех браузерах, включая Internet Explorer.

Соревнования на время: производительность

Прежде всего, стремитесь к минимальному воздействию на производительность: избегайте тяжёлых библиотек и сложного кода, чтобы не замедлять загрузку страницы.

Танго с сенсорными экранами

Не забывайте о сенсорных экранах и подумайте, как показать подсказки без использования событий наведения, возможно, с помощью touchstart.

Визуализация

В качестве примера возьмем чемодан, который не закрывается из-за слишком большой этикетки:

Markdown
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Маленькая этикетка: [Джонатан Эпп...]

Лишь при обрезании имени, чемодан предоставит больше информации:

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[Джонатан Эпп...] ↔️ Всплывающая подсказка активирована: "Джонатан Эпплсид"
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[Джонатан] ↔️ Всплывающая подсказка не требуется, дополнительной информации нет

Многоточие как загадочная улыбка, намекающая на то, что история ещё не окончена, раскрывает дополнительную информацию только при необходимости.

Полезные материалы

  1. Обрезка текста с многоточием в CSS | CSS-Tricks — Разбор использования многоточия для обрезания текста в CSS.
  2. Как определить, заканчивается ли текст многоточием – Stack Overflow — Сборник методов для обнаружения многоточия при переполнении текста.
  3. Свойство text-overflow в CSS – W3Schools — Анализ свойства text-overflow в CSS.
  4. Пример CSS всплывающей подсказки на многоточие – CodePen — Демонстрация практического использования подсказок для текста с многоточием.
  5. Распознавание символов на Android – CodeProject – Обсуждение распознавания символов, включая определение текста и многоточия.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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