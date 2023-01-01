Поиск связанных элементов label для input в JavaScript

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Быстрый ответ

Для привязки HTML-метки <label> к нужному <input> используйте атрибут for . Если у вас имеется <input id="inputID"> , соответствующую метку можно отыскать так:

JS Скопировать код let label = document.querySelector('label[for="inputID"]');

Либо можно воспользоваться этим коротким решением на jQuery:

JS Скопировать код let label = $('label[for="inputID"]');

Основное условие — наличие у <input> уникального id , которое должно соответствовать атрибуту for в метке.

Тонкая настройка связи метки и поля ввода

Использование клавиатурных событий

Событие onkeyup в JavaScript дает возможность улучшить взаимодействие пользователя с формой. Например, можно программно добавить анимацию или подсветку метки при наборе текста в поле:

JS Скопировать код // В момент, когда пользователь вбивает что-то в объект ввода, подсвечиваем его метку! document.getElementById('inputID').onkeyup = function() { let label = document.querySelector('label[for="inputID"]'); label.style.backgroundColor = 'yellow'; };

Программное определение меток

document.querySelectorAll или .getElementById — это JavaScript-методы, которые вы можете использовать для поиска меток. Они особенно полезны, когда вы работаете с разноплановыми формами, занимаетесь повышением доступности веб-страницы и выводите пользователю информацию об ошибках валидации прямо возле метки input.

Работа с динамическими формами

Если элементы ввода и метки динамически добавляются или удаляются из формы, может быть полезно использовать функцию для автоматического обновления связей. Чтобы найти метку в одной области с меткой input, можно использовать .parentElement или .closest (в jQuery).

Визуализация

Представляйте каждый HTML-элемент ввода как отдельный сундук ( 🧰 ), каждую метку — как ключ ( 🔑 ), подходящий к этому сундуку.

Вот элемент ввода (🧰): <input id="treasure" />

И вот метка (🔑): <label for="treasure">Откройте сундук с сокровищами</label>

Сопоставление ключа и сундука образует карту сокровищ ( 🗺️ ) вашей формы:

🔑 ➡️ 🧰

Детальный анализ меток

Исследование атрибута htmlFor

document.getElementsByTagName('LABEL') возвращает все метки на странице. Обходя результаты этого метода, найдите нужную вам метку, у которой htmlFor совпадает с id input-элемента.

Применение лучших практик привязки

Одним из простых способов является перемещение элементов ввода внутрь меток:

HTML Скопировать код <label>Имя пользователя: <input id="username" name="username" type="text"> </label> // Но и бывший голубиный почтальон вам скажет: "Заблокируйте, храните в надежном месте!"

Динамическое управление метками

Можно динамически скрывать или показывать метки с помощью JavaScript, что позволяет создавать интерактивные формы:

JS Скопировать код let inputs = document.querySelectorAll('input'); inputs.forEach(input => { input.onfocus = function() { let label = document.querySelector(`label[for="${input.id}"]`); label.style.display = 'inline'; }; input.onblur = function() { let label = document.querySelector(`label[for="${input.id}"]`); label.style.display = 'none'; }; }); // Теперь меня видно, теперь — не видно!

Повышение доступности на практике

Работа с привязанными и непривязанными метками

Проверьте все input-элементы и ассоциированные с ними метки на соответствие стандартам доступности и для улучшения пользовательского взаимодействия.

Динамическое обновление связей меток

Для управления динамикой добавления и взаимосвязи элементов на динамически изменяющейся форме стремитесь всегда поддерживать содержимое доступным и удобным для пользователей.

Доступность в сложных формах

При создании многошаговых форм или при работе с группами полей ввода правильная связь меток становится крайне важна. В таких случаях используйте id элемента, а также группировку элементов fieldset и legend .

Использование CSS-псевдоэлементов

Вы можете добавить к меткам визуальные индикаторы или отметки о необходимости заполнения поля, используя CSS-псевдоэлементы вроде ::before и ::after .

Полезные материалы