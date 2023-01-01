Поиск связанных элементов label для input в JavaScript#Работа с DOM #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для привязки HTML-метки
<label> к нужному
<input> используйте атрибут
for. Если у вас имеется
<input id="inputID">, соответствующую метку можно отыскать так:
let label = document.querySelector('label[for="inputID"]');
Либо можно воспользоваться этим коротким решением на jQuery:
let label = $('label[for="inputID"]');
Основное условие — наличие у
<input> уникального
id, которое должно соответствовать атрибуту
for в метке.
Тонкая настройка связи метки и поля ввода
Использование клавиатурных событий
Событие
onkeyup в JavaScript дает возможность улучшить взаимодействие пользователя с формой. Например, можно программно добавить анимацию или подсветку метки при наборе текста в поле:
// В момент, когда пользователь вбивает что-то в объект ввода, подсвечиваем его метку!
document.getElementById('inputID').onkeyup = function() {
let label = document.querySelector('label[for="inputID"]');
label.style.backgroundColor = 'yellow';
};
Программное определение меток
document.querySelectorAll или
.getElementById — это JavaScript-методы, которые вы можете использовать для поиска меток. Они особенно полезны, когда вы работаете с разноплановыми формами, занимаетесь повышением доступности веб-страницы и выводите пользователю информацию об ошибках валидации прямо возле метки input.
Работа с динамическими формами
Если элементы ввода и метки динамически добавляются или удаляются из формы, может быть полезно использовать функцию для автоматического обновления связей. Чтобы найти метку в одной области с меткой input, можно использовать
.parentElement или
.closest (в jQuery).
Визуализация
Представляйте каждый HTML-элемент ввода как отдельный сундук (
🧰), каждую метку — как ключ (
🔑), подходящий к этому сундуку.
Вот элемент ввода (🧰):
<input id="treasure" />
И вот метка (🔑):
<label for="treasure">Откройте сундук с сокровищами</label>
Сопоставление ключа и сундука образует карту сокровищ (
🗺️) вашей формы:
🔑 ➡️ 🧰
Детальный анализ меток
Исследование атрибута htmlFor
document.getElementsByTagName('LABEL') возвращает все метки на странице. Обходя результаты этого метода, найдите нужную вам метку, у которой
htmlFor совпадает с
id input-элемента.
Применение лучших практик привязки
Одним из простых способов является перемещение элементов ввода внутрь меток:
<label>Имя пользователя:
<input id="username" name="username" type="text">
</label>
// Но и бывший голубиный почтальон вам скажет: "Заблокируйте, храните в надежном месте!"
Динамическое управление метками
Можно динамически скрывать или показывать метки с помощью JavaScript, что позволяет создавать интерактивные формы:
let inputs = document.querySelectorAll('input');
inputs.forEach(input => {
input.onfocus = function() {
let label = document.querySelector(`label[for="${input.id}"]`);
label.style.display = 'inline';
};
input.onblur = function() {
let label = document.querySelector(`label[for="${input.id}"]`);
label.style.display = 'none';
};
});
// Теперь меня видно, теперь — не видно!
Повышение доступности на практике
Работа с привязанными и непривязанными метками
Проверьте все input-элементы и ассоциированные с ними метки на соответствие стандартам доступности и для улучшения пользовательского взаимодействия.
Динамическое обновление связей меток
Для управления динамикой добавления и взаимосвязи элементов на динамически изменяющейся форме стремитесь всегда поддерживать содержимое доступным и удобным для пользователей.
Доступность в сложных формах
При создании многошаговых форм или при работе с группами полей ввода правильная связь меток становится крайне важна. В таких случаях используйте
id элемента, а также группировку элементов
fieldset и
legend.
Использование CSS-псевдоэлементов
Вы можете добавить к меткам визуальные индикаторы или отметки о необходимости заполнения поля, используя CSS-псевдоэлементы вроде
::before и
::after.
Полезные материалы
<label>: Элемент Label – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN— авторитетный источник по тегу
<label>.
- HTML-тег
<label>| W3Schools — понятные уроки c примерами.
- Красивые доступные формы – A List Apart — описывает лучшие практики использования тега
<input>.
- Следует ли размещать элементы ввода внутри меток? – Stack Overflow — дискуссия о правильном размещении меток и полей для ввода.
- ::before / ::after | CSS-Tricks — руководство по CSS-псевдоэлементам для меток.
.closest() | jQuery API Documentation— документация по методу jQuery
.closest()для работы с DOM.
- Метод Document: querySelector() – Web APIs | MDN — руководство по использованию
querySelector()для работы с элементами вроде меток и полей для ввода.
Тимур Голубев
веб-разработчик